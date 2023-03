Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Strafen drohen: Formel 1 will keinen Jubel auf der Boxenmauer mehr

MELBOURNE: In der Formel 1 soll es künftig keine Jubelszenen auf der Boxenmauer mehr geben. Wie das Fachportal motorsport.com am Donnerstag berichtet, drohen künftig Strafen, falls sich die Rennställe nicht an diese Maßgabe halten. «Es ist zu jeder Zeit verboten, auf den Zaun der Boxenmauer zu klettern», heißt es demnach in den neuen Sicherheitshinweisen vor dem Großen Preis von Australien am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) in Melbourne.

Es handele sich dabei um keine neue Regel, sondern um eine strengere Auslegung einer bisher vorhandenen, hieß es. Schärfer umgesetzt werden soll Artikel 2.3.2 im Anhang H der sportlichen Regularien des Motorsport-Weltverbandes Fia nun, um mehr Sicherheit an der Strecke zu gewährleisten.

Zuletzt waren beim Großen Preis von Saudi-Arabien vor knapp zwei Wochen in Dschidda Mitglieder der Teams von Red Bull und Aston Martin auf die Zäune geklettert, um ihren Fahrern zuzujubeln, die sich die Podestplätze gesichert hatten. Diese Art des Jubelns gehört seit vielen Jahren zum Motorsport, soll nun aber verschwinden. Feste Strafen sind bei einem Vergehen nicht vorgesehen, jedoch sollen Verstöße von den Rennkommissaren individuell beurteilt und dann womöglich geahndet werden.

«Anatomie eines Champions»: Verstappen gibt Einblicke in Privatleben

MELBOURNE: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt in einer neuen Dokumentation seltene Einblicke in sein Privatleben. «Ich öffne mich eigentlich nicht so gerne», sagte der Niederländer am Donnerstag in Melbourne: «Aber ich denke, es ist wert, sich das anzusehen.» Die Doku «Anatomie eines Champions» wird auf der Streamingplattform Viaplay direkt nach dem Großen Preis von Australien am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) in seinem Heimatland veröffentlicht und zeigt den Werdegang des Ausnahmefahrers von den Anfängen bis in die Motorsport-Königsklasse. Zudem kommen neben seinen Eltern auch weitere Mitglieder der Familie und enge Wegbegleiter zu Wort.

«Es gibt mehr Einblicke in mein Leben und wie wir alle die Karriere durchlebt haben», sagte der 25 Jahre alte Verstappen. In einem bereits veröffentlichten Trailer sind Aufnahmen zu sehen, die den mittlerweile zweimaligen Weltmeister noch als Kind im Kart zeigen, auch bei privaten Anlässen waren die Kameras in jüngster Vergangenheit dabei. Die Macher der Serie versprechen «einen noch nie dagewesenen Zugang zum Leben von Max Verstappen». Er selbst zeigte sich nach Sichtung der Doku mit dem Film «sehr zufrieden».

Verstappen führt in der Formel-1-Gesamtwertung vor dem dritten Saisonlauf knapp mit einem Punkt vor seinem Red-Bull-Stallrivalen Sergio Perez. «Wir haben hier wieder die Chance auf ein sehr gutes Resultat», sagte Verstappen, der noch nie in Melbourne gewinnen konnte. Mit nur 17 Jahren feierte er 2015 sein Formel-1-Debüt in der Metropole.

Hülkenberg mit Formel-1-Rückkehr zufrieden: «Steile Lernkurve»

MELBOURNE: Nico Hülkenberg geht optimistisch in sein drittes Formel-1-Rennen mit dem US-Rennstall Haas. An Melbourne hat der Routinier beste Erinnerungen.

Nico Hülkenberg ist auch ohne WM-Punkte nach zwei Rennen mit seiner Rückkehr in die Formel 1 zufrieden. «Für mich ist es eine sehr steile Lernkurve nach der Zeit, die ich nicht hier war. Ich bin sehr glücklich und zuversichtlich, dass mehr gute Dinge vor uns liegen», sagte der 35-Jährige am Donnerstag vor dem Großen Preis von Australien in Melbourne. «Es ist natürlich noch sehr früh und wir haben keinen Punkt, aber es gibt sehr viele Fortschritte in den ersten Rennen», ergänzte der Pilot vom US-Team Haas.

Hülkenberg gehört nach drei Jahren ohne festen Fahrersitz in diesem Jahr wieder zum Formel-1-Feld und ist mit besten Erinnerungen nach Melbourne gereist. Bei fünf seiner letzten sechs Auftritte in Down Under hatte er WM-Punkte eingefahren, letztmals 2019 als Siebter für Renault. «Ich hatte hier immer gute Resultate, deswegen freue ich mich auf das Rennen», sagte Hülkenberg. Vor dem Grand Prix am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) geht es am Freitag im Training erstmals auf die Strecke. Zum Saisonauftakt war Hülkenberg 15. in Bahrain geworden, in Saudi-Arabien reichte es vor zwei Wochen zu Platz zwölf.

Beim Training im Simulator habe sich der leicht veränderte Kurs mit den schnellen Kurvenkombinationen im Albert Park von Melbourne bereits «sehr schnell» angefühlt, sagte der Routinier, der bei Haas das Cockpit von Mick Schumacher übernahm. Nach zwei Jahren bei den Amerikanern ist der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in dieser Saison nur noch Reservefahrer bei Kontrahent Mercedes.