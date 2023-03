Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Ecclestone: Verstappen auf einer Stufe mit Formel-1-Rekordchampions

SAKHIR: Wie gut ist Max Verstappen? Bernie Ecclestone vergleicht den zweimaligen Formel-1-Weltmeister mit Michael Schumacher und Lewis Hamilton.

Bernie Ecclestone (92) sieht den zweimaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen auf einer Stufe mit Michael Schumacher und Lewis Hamilton. «Auf jeden Fall. Er hat absolut die gleichen Qualitäten als Fahrer. Er sollte in einem Atemzug mit ihnen genannt werden, ganz bestimmt», sagte der langjährige Chefvermarkter der Motorsport-Königsklasse der Deutschen Presse-Agentur über einen Vergleich Verstappens mit den beiden Rekordchampions. Schumacher und Hamilton haben jeweils siebenmal die WM gewonnen, Verstappen krönte sich in den vergangenen beiden Jahren mit Red Bull.

«Es gibt immer wieder Fahrer, die lange dominieren, Lewis hat das zum Beispiel geschafft. Es gehört immer zusammen, dass ein herausragender Fahrer für ein herausragendes Team fährt. Das wiederholt sich jetzt wieder», sagte Ecclestone und sieht Verstappen vor dem ersten Grand Prix des Jahres an diesem Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in Bahrain dabei, eine Ära zu begründen.

Der Engländer traut aber zugleich Mercedes-Fahrer Hamilton zu, den achten Titel zu holen und damit alleiniger Rekordweltmeister zu werden. «Das Team muss natürlich Leistung bringen, er braucht dann auch ein bisschen Glück, um seinen Weg gehen zu können. Natürlich kann er den achten Titel holen. Es wird nicht einfach für ihn, aber er wird sein Bestes geben, davon bin ich überzeugt», erzählte Ecclestone, der 2017 nach rund 40 Jahren von den aktuellen Formel-1-Eigentümern abgelöst wurde. «Er würde diesen achten Titel sehr gerne holen.»

Kabayel boxt bei EM-Titelkampf auch für Erdbeben-Opfer

BOCHUM: Der EM-Titelkampf des deutschen Schwergewichtsboxers Agit Kabayel am kommenden Samstag steht auch im Zeichen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei. «Ich mache es für meine zweite Heimat, ich will die Leute da unten stolz machen und ihnen zeigen, dass wir sie nicht vergessen», sagte Kabayel der Deutschen Presse-Agentur: «Den Kampf widme ich den betroffenen Leuten.»

Rund um das Duell in der Bochumer RuhrCongress-Halle gegen den Kroaten Agron Smakici (22.00 Uhr/Bild-TV) werden die eingenommenen Gelder von verkauften Fan-Shirts für die vom Erdbeben betroffene Region gespendet. Unter den über 50.000 Toten der Katastrophe in der Türkei und in Syrien sind auch zwei Verwandte von Kabayel. Seine Familie stammt aus Pazarcik im Epizentrum des Bebens.

Der in 22 Profikämpfen noch ungeschlagene Kabayel war schon 2017 bis 2019 Schwergewichts-Europameister, den Gürtel legte er dann aber freiwillig nieder, um in den USA groß durchzustarten. Doch die Corona-Pandemie und Visa-Probleme durchkreuzten diesen Plan. «Deswegen bin ich noch heißer darauf, den Titel zurückzuholen», sagte der Hoffnungsträger des SES-Boxstalls.

Mit einem Sieg würde der 30-Jährige seine WM-Chancen weiter verbessern. Schon jetzt steht Kabayel in den Weltranglisten der drei Boxverbände IBF (8.), WBO (11.) und WBA (13.) unter den Top-13 bei den schweren Jungs. «Es ist mein größtes Ziel im Leben, Weltmeister im Schwergewicht zu werden», sagte Kabayel.