Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Polizei im Wallis warnt vor besonderer Lawinengefahr

SITTEN: Im Schweizer Kanton Wallis mit den Skigebieten Zermatt, Saas Fee und anderen herrscht nach mehr als einem Meter Neuschnee besonders große Lawinengefahr. Davor warnte am Donnerstag die Lawinenpräventionsgruppe mit Blick auf das Wochenende. Nach den Wettervorhersagen wird es sonnig, deshalb wird mit vielen Ausflüglern gerechnet. Die jetzt eingebrochene Kälte habe aber die Stabilisierung der Schneedecke gebremst, teilte die Kantonspolizei mit. Sie warnte vor allem vor Touren abseits der Pisten. Auf der Lawinenwarnskala liegen de meisten Gebiete im Kanton bei drei der fünfstufigen Skala, teils auch bei vier.

Die Polizei rief Tourengänger auf, sich richtig auszurüsten und sich mit der Ausrüstung - Lawinenverschüttetensuchgerät, Sonde, Schaufel und Telefon - vertraut zu machen. «Das regelmäßige Üben und Trainieren der Suche und der neuen Techniken zur Bergung von Lawinenopfern spart die wertvollen Minuten, die das Überleben ermöglichen», schreibt sie.

Ski-Coach Schwaiger stachelt Speed-Team an: «Haben andere Ansprüche»

KITZBÜHEL: Vor den Rennen auf der Streif nimmt Ski-Bundestrainer Christian Schwaiger seine kriselnde Speed-Riege in die Pflicht. Den Kitzbühel-Sieger von 2018, Thomas Dreßen, sieht er auf einem «guten Weg».

Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger erhofft sich vom kriselnden Speed-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei den berühmten Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel eine Leistungssteigerung. «Wir müssen wieder den Drive hinkriegen, den wir in Nordamerika hatten», sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur und verwies auf die ordentlichen Ergebnisse zum Saisonauftakt in Lake Louise und Beaver Creek. «Wir müssen technisch sauberer fahren und uns wieder mehr am Limit bewegen. Wir haben definitiv andere Ansprüche als 15., 20. oder 30. zu werden», betonte Schwaiger. In Kitzbühel, wo am Freitag und Samstag zwei Abfahrten anstehen, biete sich nun eine neue Chance.

Bei den Rennen in Gröden, Bormio und Wengen hatten zuletzt vor allem die WM-Zweiten Romed Baumann und Andreas Sander enttäuscht und die Top Ten klar verpasst. Ex-Skistar Felix Neureuther hatte über die Formschwäche der Deutschen gerätselt und sich gefragt, ob sie womöglich auch ein Materialproblem hätten. «Ich glaube, wir müssen die Verantwortung bei uns selbst suchen und weniger in der Materialabstimmung», sagte Schwaiger.

Das Comeback von Thomas Dreßen am vergangenen Wochenende stimmte den Trainer derweil zuversichtlich. Auch wenn es in der Abfahrt in Wengen letztlich nur zu Platz 23 reichte, sei es ein «wichtiges und positives Rennen» für Dreßen gewesen. «Man hat gesehen, dass er sich in den schnellen, technischen Passagen noch nicht so viel zutraut. Er braucht einfach Selbstvertrauen. Er muss sich aktuell von Rennen zu Rennen Dinge erarbeiten, die früher selbstverständlich waren», sagte Schwaiger über den Streif-Sieger von 2018. «Aber das ist nach einer so langen Rennpause auch normal und er ist auf einem guten Weg.»

Wer will vier Formel-1-Rennen im Free-TV zeigen?

BERLIN: Nach der Absage von RTL ist der Bezahlsender Sky auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner für die Formel 1. Laut Vertrag mit der Motorsport-Serie müssen in der kommenden Saison in Deutschland letztmals vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein. Erst danach greift ein neuer Vertrag von Sky mit der Formel 1, in dem es eine solche Klausel nicht mehr gibt.

ARD und ZDF haben derzeit kein Interesse an der Formel 1, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Das Erste habe die Absage von RTL, wie in den beiden Vorjahren vier Rennen im Free-TV zu zeigen, «natürlich zur Kenntnis genommen», sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. «Bislang haben wir uns aber mit diesem Thema noch nicht befasst.» Vom ZDF gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme, aber Sender-Verantwortliche hatten zuletzt mehrfach erklärt, dass eine Rennserie mit Verbrennungsmotoren nicht in die Zeit passe.

Auch die ProSiebenSat.1-Gruppe hat derzeit kein Interesse an einer Sub-Lizenz für die wichtigste Motorsport-Serie der Welt, wie es in Unternehmenskreisen hieß. RTL hatte sich zuvor gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender Sky entschieden, der die TV-Rechte für den deutschen Markt erworben hat und seit 2021 als einziger Anbieter alle Rennen der Formel 1 überträgt. Bis 2020 hatte auch RTL alle Großen Preise gezeigt.

Findet Sky keinen Free-TV-Partner, gäbe es theoretisch noch andere Möglichkeiten, den Vertrag mit der Formel 1 zu erfüllen. Denkbar wären frei empfangbare Übertragungen im Internet über die eigene Homepage oder über Youtube. Dann könnte der Pay-TV-Anbieter allerdings kein Geld für eine Sub-Lizenz einnehmen.