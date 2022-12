Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Initiative für neue deutsche Motorsport-Stars geplant

BERLIN: Mit einer Initiative wollen die ADAC Stiftung Sport und der Deutsche Motorsportbund die Suche nach potenziellen nationalen Idolen im Motorsport beschleunigen. «Deutschland braucht neue Motorsport-Stars, die die Fans hierzulande und weltweit begeistern, so wie dies Michael Schumacher und Sebastian Vettel gelang», sagt der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Dürheimer von der ADAC Stiftung Sport.

Nach dem Rücktritt von Vettel nach der vergangenen Saison wird es 2023 in der Formel 1 in Rückkehrer Nico Hülkenberg nur einen deutschen Stammfahrer geben. Der 35-Jährige bekam das Cockpit des rund zwölf Jahre jüngeren Michael-Schumacher-Sohnes Mick Schumacher beim amerikanischen Haas-Team. Ob in den Nachwuchs-Rennserien Formel 2 und Formel 3 ein deutscher Pilot im kommenden Jahr noch ein Cockpit bekommt, ist offen.

Als Vorbild für die neue und auf den Spitzensport ausgerichtete Initiative soll der Förderpool dienen, von dem einst auch der spätere siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher profitiert hatte. Der DMSB und die ADAC Stiftung Sport wollen dazu alle im Motorsport engagierten deutschen Hersteller und Wirtschaftsunternehmen einladen, Partner des Förderprogramms zu werden.

Sie würden Ausnahmetalente nicht nur finanziell, sondern auch zusätzlich mit einem breiten Angebot in Bereichen wie Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien und Fahrzeugtechnik fördern, erklärte Dürheimer. Mit dem Motorsport Team Germany, das 2021 gegründet wurde, würden sie die deutsche Nachwuchsförderung auf ein neues Niveau heben und einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des deutschen Motorsports leisten, befand er.