Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.20 | Überblick

DOSB-Chef Hörmann: Olympia-Absage wäre Höchststrafe für Sportler

FRANKFURT/MAIN: Eine endgültige Absage der Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie wäre laut DOSB-Präsident Alfons Hörmann für die Sportler «die Höchststrafe». Der Deutsche Olympische Sportbund gehe aber von der Umsetzung im Jahr 2021 aus, aber verantwortungsvolles Management bedeute auch, «dass man sich mit alternativen Szenarien beschäftigt», sagte Hörmann im Interview auf sportbuzzer.de. Eine Entscheidung müsse laut Hörmann bis spätestens Ende des ersten Quartals 2021 fallen. Am Ende werde die Weltgemeinschaft die Entscheidung fällen.

Fortuna-Clubchef Röttgermann fordert gleiche Verteilung der TV-Gelder

DÜSSELDORF: Fortuna Düsseldorfs Clubchef Thomas Röttgermann hat mit Blick auf die Erlöse aus dem neuen TV-Vertrag eine gleiche Verteilung unter den 18 Bundesligisten gefordert. «Wir müssen über einen grundsätzlichen Prinzipienwechsel reden. Ich bin dafür, dass die Erlöse innerhalb einer Liga wieder gleich verteilt werden sollen, so wie es bis zur Jahrtausendwende der Fall war», sagte Röttgermann der «Süddeutschen Zeitung». Die Bundesliga erhält 4,4 Milliarden Euro aus den TV-Rechten für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25.

Benjamin Henrichs wünscht sich weitere Statements gegen Rassismus

LEIPZIG: Nationalspieler Benjamin Henrichs wünscht sich in der Fußball-Bundesliga auch künftig klare Zeichen gegen Rassismus. «Der Jubel von Jadon Sancho oder der Mainzer Mannschaft waren Statements, das fand ich richtig gut. Ob es bei jedem Spiel sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber einzelne Statements beim Torjubel bringen das Thema wieder hoch und zeigen, dass es wichtig ist, etwas dagegen zu tun», sagte der Verteidiger von RB Leipzig am Donnerstag in einer Videokonferenz. Henrichs ist von der AS Monaco für ein Jahr an Leipzig verliehen.

Angriff auf Mainzer Leihspieler Ronaël Pierre-Gabriel in Brest

BREST: Der Mainzer Fußballprofi Ronaël Pierre-Gabriel ist in Brest Opfer eines Angriffs von bisher unbekannten Tätern geworden. Der französische Erstligist Stade Brest bestätigte die Attacke gegen den vom Bundesligisten ausgeliehenen 22-jährigen Verteidiger. «Bei dem Vorfall erlitt Gabriel Körperverletzungen, bevor sein Auto in Brand gesteckt und vollständig zerstört wurde», twitterte der Club, der den Übergriff «auf das Schärfste» verurteilte.

Tönnies-Nachfolger Buchta: «Keinesfalls Bekenntnis zum Mittelmaß»

GELSENKIRCHEN: Der finanziell angeschlagene FC Schalke 04 will trotz großer Sparzwänge nicht im Mittelmaß versinken. «Wir werden natürlich in den nächsten zwei, drei Jahren bestimmte Veränderungen bei der Finanzstruktur der Mannschaft vornehmen müssen, das bringt die Situation mit sich. In dieser Zeit sollten wir nicht die internationalen Plätze als Ziel ausgeben. Das ist aber keinesfalls ein Bekenntnis zum Mittelmaß», sagte der neue Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten, Jens Buchta, den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» (Donnerstag).

Nach über elf Jahren: Kapitän Baier verlässt den FC Augsburg

AUGSBURG: Nach mehr als einem Jahrzehnt macht Kapitän Daniel Baier bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg Schluss. Wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten, wurde der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers «im gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst». Baier trug das FCA-Trikot seit der Saison 2008/09 mit einer kleinen Unterbrechung, in der er als Leihspieler vom VfL Wolfsburg für ein halbes Jahr zu den Wölfen zurückgekehrt war. Insgesamt war er in 355 Pflichtspielen für den FCA am Ball.

Bericht: Bretagne könnte Kopenhagen als Tour-Startpunkt 2021 ersetzen

KOPENHAGEN: Dänemark sorgt sich um die Ausrichtung des Starts der Tour de France 2021 in Kopenhagen. Grund dafür sind Terminschwierigkeiten und ein Bericht der französischen Zeitung «Le Télégramme», wonach die französische Region Bretagne ins Spiel gebracht wird, um die dänische Hauptstadt als Gastgeber des Tour- Starts im kommenden Jahr zu ersetzen. Der Heimatregion des fünffachen Tour-Siegers Bernard Hinault wurde vom Tour-Ausrichter ASO demnach angeboten, eine Art Plan B für den Auftakt des Radrennens zu sein.

Kein Formel-1-Rennen 2020 in Hockenheim

HOCKENHEIM: Die Formel 1 fährt in diesem Jahr nicht auf dem Hockenheimring. Dies erklärte Veranstalter Jorn Teske am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind aber immer bei unserer Maßgabe geblieben, dass wir nicht auf Kosten sitzen bleiben dürfen», sagte Teske. «Wir sind am Ende nicht zusammengekommen.» Die Verantwortlichen des Nürburgrings haben indes Gespräche mit den Formel-1-Machern über ein mögliches Comeback bestätigt. Diese hätten seit der letzten Austragung 2013 immer wieder stattgefunden.

Ecclestones Antwort auf Hamilton-Attacke: Gleiches Schulniveau wie Du

LONDON: Bernie Ecclestone hat die verbalen Attacken von Lewis Hamilton in der Rassismus-Debatte der Formel 1 gekontert. Der 89 Jahre alte Brite, dem Hamilton vorgeworfen hatte, «ignorant und ungebildet» zu sein, sagte der «Daily Mail» (Donnerstag): «Ich habe das gleiche Schulniveau wie Du.» Und er legte nach: «Du kannst glücklich sein, denn wenn ich richtig ausgebildet worden wäre, wäre die Formel 1 vielleicht nicht so wie sie ist und wovon du profitierst.» Ecclestone hatte vier Jahrzehnte die Formel 1 gemanagt und sie zu einem weltweiten Milliardengeschäft gemacht.

Neuer Bayern-Coach Trinchieri: «Werden keine Kompromisse eingehen»

MÜNCHEN: Münchens neuer Basketball-Coach Andrea Trinchieri hat einen resoluten Neuaufbau beim FC Bayern angekündigt. «Wir werden keine Kompromisse eingehen», sagte der Italiener bei seiner Vorstellung am Donnerstag. «Es wird keine Kompromisse geben, wie hart man spielt. Das ist ein Mantra.» Der 51-Jährige sprach selbst von einem «sanften Wiederaufbau». Der ehemalige Meistermacher von Brose Bamberg soll den entthronten Champion aus München wieder zu einem Spitzenteam formen.