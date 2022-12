Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.12.22 | Aktualisiert um: 17:40 | Überblick

Mick Schumacher nicht mehr im Nachwuchs-Programm von Ferrari

MARANELLO: Mick Schumacher verlässt das Nachwuchs-Programm des Formel-1-Teams von Ferrari. Wie die Italiener am Donnerstag mitteilten, wird der Vertrag mit dem 23-Jährigen nicht über das Jahresende hinaus verlängert. Der ehemalige Formel-2-Meister war seit 2019 Mitglied der Ferrari Driver Academy. Für Schumacher besteht nun die Chance auf einen Wechsel zu einem anderen markenfremden Rennstall.

In den vergangenen beiden Jahren fuhr der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher beim amerikanischen Haas-Rennstall, der von Ferrari mit Motoren ausgestattet wird. Auch dort war sein Vertrag als Stammfahrer nach dem Saisonende ausgelaufen.

Für einen Wechsel zum Ferrari-Werksteam selbst, für das sein Vater fünf Weltmeistertitel gewann, konnte sich Schumacher junior nicht empfehlen. Die Cockpits sind auch 2023 an den Monegassen Charles Leclerc und den Spanier Carlos Sainz vergeben. Auch alle anderen Cockpits in der Motorsport-Königsklasse sind besetzt. Schumachers Platz bei Haas erhält künftig Landsmann Nico Hülkenberg.

Haas hatte sich nach einem schwierigen Jahr unter anderem mit zwei schweren und teuren Unfällen in Saudi-Arabien und Monaco gegen eine Weiterverpflichtung Schumachers entschieden. Teamchef Günther Steiner und Besitzer Gene Haas wünschten sich für die im März 2023 beginnende Saison einen Fahrer, der den Rennstall «tragen kann», Schumacher hätte aber getragen werden müssen, sagte Steiner. Der Deutsche schaffte es in diesem Jahr in 22 Rennen nur zweimal in die Punkte und belegte in der Gesamtwertung Rang 16.

Formel-1-Saisonstart 2024 wohl in Saudi-Arabien

DSCHIDDA: Die Formel 1 soll 2024 erstmals in Saudi-Arabien in die Saison starten. Diese Information geht aus einer Ankündigung hervor, in der am Donnerstag in Australien mitgeteilt wurde, dass es in Melbourne bis mindestens 2037 ein Rennen der Motorsport-Königsklasse geben wird. «Ein Teil des Deals sieht vor, dass Melbourne das erste Rennen der Formel-1-Saison für mindestens vier Jahre zwischen 2023 und 2037 ausrichtet. Aus Respekt vor dem Ramadan findet das erste Rennen der Formel-1-Saison 2024 in Saudi-Arabien statt», hieß es in der Mitteilung der Regierung des Bundesstaates Viktoria.

Der Ramadan beginnt im Jahr 2024 am 10. März und dauert bis zum 8. April. Das würde bedeuten, dass der Saisonstart zuvor voraussichtlich Anfang März erfolgt. Eine offizielle Bestätigung gibt es weder für Zeit noch Ort des Auftakts im übernächsten Jahr. Die kommende Formel-1-Saison beginnt am 5. März 2023 in Bahrain. Die Strecke im saudi-arabischen Dschidda ist am 19. März der zweite Stopp des Jahres. Auf dem neu errichteten Dschidda Corniche Circuit wird erst seit 2021 gefahren, damals wurde ein Zehnjahresvertrag unterzeichnet.

Nach WM: Zwei deutsche Gewichtheber auf Olympia-Kurs

BOGOTÁ: Zwei deutsche Gewichtheber haben sich bei den Weltmeisterschaften in Bogotá auf Olympia-Kurs begeben. Beim ersten Qualifikationswettkampf für Paris 2024 platzierten sich der Obrigheimer Nico Müller und der Mutterstädter Max Lang unter die Top Ten. Die ersten zehn Athleten jeder Gewichtsklasse fahren nach Paris.

«Unser Ziel war es, ein bis zwei Athleten in das Top-10-Ranking für Olympia zu bringen», sagte Bundestrainer Almir Velagic. Müller kam in der Klasse bis 89 Kilo auf Platz sieben, Lang (bis 73 kg) auf Platz elf. Weil aber jede Nation maximal einen Athleten pro Gewichtsklasse entsenden darf, nimmt Lang in der Olympia-Qualifikation den neunten Rang ein. Vize-Europameister Simon Brandhuber (Speyer/bis 61 kg) als derzeit formstärkster deutscher Athlet ist ein weiterer Kandidat für Paris. Er musste aufgrund einer Corona-Infektion jedoch auf einen Start verzichten. Die Paris-Qualifikation besteht aus sieben Wettkämpfen, von denen jeder Athlet und jede Athletin fünf bestreiten muss.

Das deutsche Team hat die WM mit einem 17. Platz abgeschlossen. Im Gewichtslimit bis 81 Kilogramm kam Nina Schroth vom AC Mutterstadt auf 221 (Reißen 103/Stoßen 118) Kilo. Weil sie im Stoßen nur einen gültigen Versuch in die Wertung brachte, verfehlte sie eine persönliche Bestleistung. «Ich bin in meinem ersten Jahr als Bundestrainer sehr zufrieden. Wir konnten zahlreiche internationale Medaillen gewinnen und haben unser gestecktes Ziel bei der WM erreicht», sagte Velagic.

Skispringen: Vierschanzentournee der Frauen nicht vor 2024/2025

BERLIN: Die Premiere der Vierschanzentournee der Skispringerinnen wird sich verzögern. Sie werde nicht vor 2024/25 stattfinden, sagte Roswitha Stadlober, Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Es gebe derzeit «noch viele zu berücksichtigenden Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen», erklärte Stadlober.

Ursprünglich war die erste Austragung für die kommende Saison 2023/24 geplant. Darauf hatten sich im April der ÖSV und der Deutsche Skiverband mit dem Internationalen Skiverband Fis verständigt. Die Männer bestreiten in diesem Jahr bereits die 71. Auflage der Traditionsveranstaltung mit den vier Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

Stattdessen tragen die Skispringerinnen wieder eine Silvester-Tournee aus. Dabei finden vier Springen statt, je zwei in Villach/Österreich und zwei in Ljubno/Slowenien.