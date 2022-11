Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Skifahrer Sander drückt «Reset-Knopf»: Maximum noch nicht erreicht

LAKE LOUISE: Skirennfahrer Andreas Sander hat seine Leistungsgrenze nach eigener Einschätzung noch nicht erreicht. «Ich bin zu der Antwort gekommen, dass ich noch viel verbessern kann. Dass ich gefühlt noch nicht mein Maximum gezeigt habe», sagte der 33 Jahre alte Speed-Spezialist vor der ersten Weltcup-Abfahrt an diesem Freitag im kanadischen Lake Louise.

Die vergangene Saison, die für den Vizeweltmeister von 2021 mit lediglich zwei Top-Ten-Ergebnissen und ohne Podestplatz geendet hatte, will Sander schnellstmöglich vergessen machen. «Die Abfahrten waren sehr schlecht. Im Mentalen versucht man da, so eine Art Reset-Knopf zu drücken», erklärte der Routinier.

Grund für den Leistungseinbruch in der Vorsaison sollen auch gesundheitliche Probleme gewesen sein. «Das habe ich nicht öffentlich gemacht, aber nach der zweiten Corona-Impfung konnte ich nicht mehr intensiv trainieren», berichtete der Deutsche. Sein Konditionstraining habe er damals komplett zurückgeschraubt. «Ich war einfach nicht bei 100 Prozent. Mir hat die letzte Spritzigkeit gefehlt.»

Mittlerweile fühlt sich Sander wieder «sehr gut». Bis zum WM-Highlight in Frankreich Mitte Februar will sich der Deutsche in der Abfahrt kontinuierlich vorarbeiten. «Wenn die WM da ist, werde ich sicherlich auch noch mal an die Emotionen von vor zwei Jahren denken», sagte der 33-Jährige.

Skifahrer Schwaiger will in die Top-Ten: «Harakiri» mit Köpfchen

LAKE LOUISE: Skirennfahrer Dominik Schwaiger will sich im bevorstehenden Weltcup-Winter unter den besten Zehn etablieren. «Der nächste Schritt ist, bei der Weltspitze mitzufahren. Podium wäre natürlich auch cool», sagte der Speed-Spezialist vor der ersten Abfahrt an diesem Freitag im kanadischen Lake Louise. Drei Top-Ten-Ergebnisse hat der Berchtesgadener in seiner Karriere bislang erreicht - ein Podestplatz fehlt noch.

Seine «Wilder-Hund»-Einstellung will der 31-Jährige, der bei den Olympischen Spielen im Februar bei 128 km/h schwer gestürzt war, beibehalten. Gleichzeitig habe er sich vorgenommen, in manchen Passagen «mit mehr Kopf» zu fahren. «Nicht hirnlos drüberfahren, sondern das Ganze fokussiert angehen. In den Passagen, die es zulassen, kann man dann auch mal Harakiri runterfahren», sagte Schwaiger. Bei Abfahrern sei es schließlich normal, «dass jeder einen kleinen Schuss im Kopf hat».

Coach Yakin selbstbewusst: Eines der besten Schweizer Teams jemals

DOHA: Trainer Murat Yakin und das Schweizer Nationalteam gehen die Fußball-WM in Katar voller Selbstvertrauen an. «Wir treffen hier eine der besten Schweizer Nationalmannschaften an, die es je gegeben hat», sagte der 48 Jahre alte Coach vor dem ersten Gruppenspiel gegen Kamerun an diesem Donnerstag (11.00 Uhr/MagentaTV).

Viele seiner Spieler um Kapitän Granit Xhaka vom FC Arsenal, der früher für Borussia Mönchengladbach spielte, seien Leistungsträger in ihren Vereinen. «Ich bin absolut überzeugt, dass wir eine gute WM spielen werden», betonte Yakin. «Wir möchten Geschichte schreiben, nicht nur mitspielen. Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und so weit wie möglich zu kommen.» Der frühere Bundesliga-Profi des VfB Stuttgart und des 1. FC Kaiserslautern fordert von seiner Mannschaft gegen Kamerun daher «druckvollen, dominanten Fußball».

Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften war für die Schweizer jeweils im Achtelfinale Schluss. Zum bislang letzten Mal das Viertelfinale erreichten sie beim Turnier 1954 im eigenen Land. In Katar sind neben Kamerun noch Brasilien und Serbien die Gegner in der anspruchsvollen Gruppe G.