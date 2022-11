Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Fußball-Nationalmannschaft will Wanner binden: Kein Verbands-Hopping

MÜNCHEN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft möchte die in Österreich geborene Nachwuchshoffnung Paul Wanner auch zukünftig im DFB-Trikot spielen sehen. «Bei allem Respekt vor Österreich: Natürlich ist der Weg zum A-Nationalspieler in Deutschland etwas schwieriger. Gerade als junger Spieler braucht man Geduld», sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, im Interview der «Mediengruppe Münchner Merkur/tz» (Donnerstag).

Seit der U15 ist der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Bayern München fester Bestandteil der deutschen U-Nationalmannschaft. Als gebürtiger Österreicher ist der Youngster aber auch für die Auswahl von Trainer Ralf Rangnick spielberechtigt. «Dazu stehen unsere U-Trainer, Hansi (Flick) und ich bereits seit Februar mit ihm im Austausch», sagte Chatzialexiou.

Rangnick hatte Wanner am Montag für das österreichische Trainingslager in Marbella berufen. Die Mannschaft, die nicht für die WM in Katar qualifiziert ist, hält in Spanien einen Lehrgang ab.

«Natürlich möchten wir Paul weiterhin im Deutschland-Trikot sehen. Letztlich liegt die Entscheidung, für welche Nationalmannschaft er spielen und welchen Weg er gehen möchte, aber bei ihm selbst», sagte Chatzialexiou. Der Sportliche Leiter ist kein Freund von «Verbands-Hopping». Für eine Nationalmannschaft zu spielen bedeute, sich mit dem Land und dem Verband zu identifizieren: «Das fordern wir von jedem Spieler ein.»

Hülkenberg wird Haas-Nachfolger von Schumacher in Formel 1

ABU DHABI: Nico Hülkenberg kehrt in die Formel 1 zurück und wird Nachfolger von Mick Schumacher beim US-Team Haas.

Dies teilte der Rennstall am Donnerstag in Abu Dhabi mit.

Mick Schumacher: «Mein Feuer brennt für die Formel 1»

ABU DHABI: - Sein Formel-1-Aus bei Haas will Mick Schumacher als Motivationsschub für seine weitere Karriere in der Motorsport-Königsklasse nutzen. «Dies wird mein letztes Rennen für das Haas F1 Team sein. Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern», erklärte der 23-Jährige am Donnerstag vor dem Grand Prix in Abu Dhabi.

«Ich möchte aber dennoch sowohl Haas F1 als auch Scuderia Ferrari und Ferrari Driver Academy ausdrücklich dafür danken, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Die gemeinsamen Jahre haben mich sportlich und persönlich reifen lassen. Und gerade wenn es schwierig wurde, habe ich gemerkt, wie sehr ich diesen Sport liebe», fügte Schumacher hinzu.

Zuvor hatte Haas das Aus von Schumacher, der aus der Ferrari-Nachwuchsakademie stammt, zum Saisonende bestätigt. «Es war manchmal holprig, aber ich habe mich stetig verbessert, viel gelernt und weiß jetzt sicher: dass ich einen Platz in der Formel 1 verdiene. Das Thema ist für mich alles andere als abgeschlossen. Rückschläge machen einen nur stärker», erklärte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Mick Schumacher versicherte vor dem Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr/Sky): «Mein Feuer brennt für die Formel 1, und ich werde hart darum kämpfen, auf die Startaufstellung zurückzukehren.»

FIFA gründet vor WM Dienst zum Schutz vor Hass im Netz

ZÜRICH: Der Weltverband FIFA und die weltweit agierende Profifußballer-Vertretung Fifpro gründen einen Dienst, der laut eigenen Angaben Hassreden in Sozialen Medien überwachen und moderieren soll. Der «Social Media Protection Service» (SMPS) werde während der am Sonntag beginnenden WM in Katar allen Spielern der 32 teilnehmenden Mannschaften zur Verfügung stehen, teilte die FIFA mit. Durch den SMPS-Dienst würden die Nutzer Zugang zu einem speziellen Überwachungsprogramm erhalten, das die Sichtbarkeit von beleidigenden Beiträgen in den Sozialen Medien minimiere.

«Die FIFA ist entschlossen, den Spielern die bestmöglichen Bedingungen zu bieten, damit sie ihre besten Leistungen zeigen können», wird FIFA-Präsident Gianni Infantino in der Mitteilung zitiert. Man freue sich, einen Service anbieten zu können, der vor schädlichen Auswirkungen auf die Psyche der Spieler schütze.

Zudem überwacht die FIFA die Social-Media-Kanäle aller WM-Teilnehmer. Man suche nach «öffentlich zugänglichen beleidigenden, diskriminierenden und bedrohlichen Kommentaren» und werde diese dann den Betreibern der Plattformen sowie den Justizbehörden melden, teilte der Verband mit.

Vettels Liebeserklärung an Frau Hanna: Bester Mensch auf der Welt

ABU DHABI: Sebastian Vettel hat seiner Frau Hanna kurz vor seinem Karriereende in der Formel 1 eine Liebeserklärung gemacht. Auf die Frage, wem er seinen Erfolg am meisten verdanke, antwortete der viermalige Weltmeister im Formel-1-Podcast «Beyond The Grid»: «Ich denke, meiner Frau, die Kraft, die sie mir gegeben hat. Wir sind seit Ewigkeiten zusammen und das ist die richtige und faire Antwort.»

Vettel und seine Hanna kamen während der Fußball-WM 2006 in Deutschland zusammen. Seit 2019 sind sie verheiratet. Das Paar lebt in der Schweiz und hat drei Kinder. «Es sind all diese Momente, die nicht glorreich sind, von denen man denkt, dass sie nicht wichtig sind, aber sie sind es. Davon gab es eine ganze Menge. Sie hat mich am Boden gehalten, sich um mich gekümmert und mir all die Unterstützung gegeben, damit ich mich nicht allein fühle und mich geliebt fühle», erklärte Vettel.

Hanna ist für Vettel «der beste Mensch auf der Welt und die beste Person, mit der ich zusammen sein könnte.» Er sei froh, sie schon früh kennengelernt zu haben, «und nicht Zeit damit verbringen musste, sie zu suchen.»