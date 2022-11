Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.22 | Aktualisiert um: 19:40 | Überblick

Schröder-Einsatz für Lakers wird «noch ein bisschen dauern»

LOS ANGELES: Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder muss sich noch etwas gedulden bis zu seinem Debüt für die Los Angeles Lakers. «Er und Thomas Bryant wurden heute erneut untersucht. Da müssen wir noch immer von Tag zu Tag schauen. Dass die Verletzung verheilt, ist das eine, aber er muss auch wieder in einen Rhythmus kommen, in Übungen mit Kontakt. Es wird noch ein bisschen dauern», sagte Lakers-Trainer Darvin Ham der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell mit den Los Angeles Clippers. Schröder hatte sich im letzten Vorbereitungsspiel eine Bänderverletzung im Daumen zugezogen und wurde operiert. Der Eingriff liegt etwas mehr als drei Wochen zurück.

DFB-Gegner Costa Rica gewinnt WM-Test 2:0 gegen Nigeria

SAN JOSÉ: Costa Rica tritt die WM-Reise nach einem stimmungsvollen Sieg vor heimischen Publikum mit viel Selbstvertrauen an. Der letzte Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft am 1. Dezember gewann am Mittwochabend (Ortszeit) im Estadio Nacional de Costa Rica in San José 2:0 (1:0) gegen Nigeria. Die Super Eagles aus Afrika hatten die Qualifikation für die WM-Endrunde vom 20. November bis 18. Dezember in Katar nicht geschafft. Die Tore für die Gastgeber erzielten Oscar Duarte in der siebten Minute und Kendall Watson in der 73. Minute.

Choupo-Moting führt Kameruns WM-Kader an

BERLIN: Kamerun setzt bei der Fußball-WM auf Bayern-Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting. Der 33 Jahre alte Münchner Angreifer steht wie erwartet im 26-köpfigen Aufgebot der Afrikaner für die Weltmeisterschaft in Katar, wie der Nationalverband bekannt gab. Mit einer Serie von Toren zeigte sich Choupo-Moting zuletzt in starker Form und ist daher neben Mittelfeldspieler André-Frank Zambo-Anguissa (26) vom SSC Neapel einer der Hoffnungsträger Kameruns für das WM-Turnier. Ebenfalls in den Kader von Trainer Rigobert Song schaffte es Mittelfeldspieler Gaël Ondoua vom Zweitligisten Hannover 96. Kamerun trifft bei der WM in Gruppe G auf Mitfavorit Brasilien, die Schweiz und Serbien.

Nach Hasenhüttl-Aus: Jones neuer Trainer des FC Southampton

SOUTHAMPTON: Nathan Jones wird neuer Trainer des FC Southampton und beim Premier-League-Club damit Nachfolger von Ralph Hasenhüttl. Der österreichische Fußball-Lehrer musste angesichts des bisherigen Saisonverlaufes am Montag nach rund vier Jahren seinen Posten beim Tabellen-18. räumen. Wie Southampton am Donnerstag weiter mitteilte, erhielt der 49-jährige Jones einen Vertrag bis zum Jahr 2026. Der Waliser wird seine neue Mannschaft bereits an diesem Samstag im Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp erstmals betreuen.

Deutsches Tennis-Team beim United Cup dabei

SYDNEY: Angeführt von Olympiasieger Alexander Zverev werden Deutschlands Tennisprofis rund um den Jahreswechsel am neu geschaffenen United Cup in Australien teilnehmen. Bei dem Teamwettbewerb vom 29. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 spielen Damen und Herren gemeinsam in einer Mannschaft. Bei den Herren haben außer Zverev bislang Oscar Otte, Daniel Altmaier und der weitgehend unbekannte Doppelspieler Fabian Fallert gemeldet. Bei den Damen wollen Jule Niemeier, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Doppelspielerin Julia Lohoff teilnehmen. Deutschland trifft in Sydney in der Gruppe C auf die USA und Tschechien. Gespielt werden jeweils zwei Damen- und zwei Herren-Einzel sowie ein Mixed. Das Turnier dient als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Januar 2023 beginnen.

Belgierin Patteet reitet in Stuttgart zum Sieg im Eröffnungsspringen

STUTTGART: Gudrun Patteet hat das erste internationale Springen beim Weltcup-Turnier in Stuttgart gewonnen. Die 37 Jahre alte Reiterin aus Belgien ritt am Donnerstag in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit ihrem Pferd Donna im Eröffnungsspringen mit großem Vorsprung zum Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Irin Jessica Burke mit Inpulss und der Schweizer Bryan Balsiger mit Just Special. Bester deutscher Starter war Patrick Stühlmeyer aus Osnabrück, der mit Drako auf Rang fünf ritt. Erster Höhepunkt für die Springreiter ist am Freitag die Master-Prüfung, ehe es am Sonntag im Großen Preis um Weltcup-Punkte geht. Bei den bisherigen vier Weltcup-Stationen der Saison gab es noch keinen deutschen Sieg.

Leipzigs WM-Teilnehmer Gvardiol erleidet Nasenbeinbruch

LEIPZIG: Josko Gvardiol vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich im Spiel gegen den SC Freiburg einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das bestätigte der Club am Donnerstag. Eine Operation sei nicht notwendig, ebenso sei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar für den kroatischen Nationalspieler nicht in Gefahr. Momentan sei das Auge des 20 Jahre alten Abwehrspielers noch stark geschwollen, die Sicht sei eingeschränkt. Allerdings könnte Gvardiol am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen theoretisch zum Einsatz kommen. Gvardiol war beim 3:1 am Mittwoch mit Leipzigs Kapitän Willi Orban bei einer Abwehraktion mit dem Kopf zusammengeprallt.

Belgien-Coach geht ins Risiko: Verletzter Lukaku im WM-Aufgebot

BRÜSSEL: Belgien reist mit drei Bundesliga-Profis und drei aktuell verletzten Spielern zur Fußball-WM nach Katar. Neben Torhüter Koen Casteels vom VfL Wolfsburg, Abwehrspieler Thomas Meunier und Mittelfeldspieler Thorgan Hazard von Borussia Dortmund steht auch der derzeit verletzte Stürmerstar Romelu Lukaku von Inter Mailand im WM-Aufgebot der Red Devils. Der neben Kevin De Bruyne von Manchester City größte internationale Star Belgiens hat in dieser Saison bislang große Probleme und nur vier Serie-A-Spiele und ein Champions-League-Spiel für Inter bestritten. Der 29-Jährige hat massive muskuläre Beschwerden. Sollte Lukaku in den kommenden Tagen einen Rückfall erleiden, darf Dodi Lukebakio von Hertha BSC noch auf einen WM-Einsatz hoffen. Der 25-Jährige steht zunächst noch auf Abruf bereit. In der Gruppe F treffen die Belgier auf Kanada, Marokko und Kroatien.

SC Freiburg plant Winter-Trainingslager in Spanien

FREIBURG: Der SC Freiburg reist am Ende der Winterpause ins Trainingslager nach Spanien. Vom 4. bis 14. Januar werde sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich in Sotogrande vorbereiten, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Nach dem abschließenden Bundesligaspiel vor der WM-Pause gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag pausiert der Sport-Club zunächst bis zum 5. Dezember mit dem Training. Vor Weihnachten sind dann den Club-Angaben zufolge drei nicht-öffentliche Testspiele geplant. Die Bundesliga-Saison geht für den Tabellendritten am 21. Januar beim VfL Wolfsburg weiter.

Flick nominiert WM-Held Götze für Katar - Moukoko und Füllkrug dabei

FRANKFURT/MAIN: Mario Götze feiert nach fünf Jahren ohne Länderspieleinsatz ein Comeback bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den 30 Jahre alten Frankfurter am Donnerstag ebenso wie die beiden Nationalmannschafts-Neulinge Youssoufa Moukoko (17) und Niclas Füllkrug (29) für das Turnier in Katar. Die Dortmunder Mats Hummels (33) und der erneut nicht fitte Turnier-Pechvogel Marco Reus (33) gehören nicht zum 26 Spieler umfassenden Aufgebot, das von einem starken Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer angeführt wird. Der DFB-Tross kommt unmittelbar nach den letzten Ligaspielen am Sonntag in Frankfurt/Main zusammen. Einen Tag später fliegt Flick mit dem WM-Team zunächst in den Oman, wo am kommenden Mittwoch noch ein Testspiel gegen den dortigen Gastgeber stattfindet. Am 23. November startet die Nationalelf gegen Japan in die WM-Endrunde. Weitere Gruppengegner sind Spanien und Costa Rica. Das WM-Finale findet am 18. Dezember statt.