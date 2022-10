Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.22 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

EM-Kader der Handballerinnen steht - Tests gegen Ungarn und Rumänien

DORTMUND: Der EM-Kader der deutschen Handballerinnen steht. Bundestrainer Markus Gaugisch nominierte am Donnerstag seinen 18 Spielerinnen umfassenden Kader, mit dem er am 24. Oktober in Großwallstadt die unmittelbare Vorbereitung auf die Endrunde vom 4. bis 20. November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro startet. Angeführt wird das Aufgebot von den Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels. Mit dabei ist auch Rückraumspielerin Maren Weigel, die zuletzt verletzt gefehlt hatte.

Anwalt: Djokovic hat trotz Verbots gute Chancen für Einreise nach Australien

MELBOURNE: Tennis-Star Novak Djokovic könnte nach Ansicht eines Experten trotz seines dreijährigen Einreiseverbots gute Chancen auf die Teilnahme an den Australian Open haben. «Es gibt keinen Risikofaktor, ihn wieder einreisen zu lassen», sagte Einwanderungsanwalt Kon-ming Tsai am Donnerstag der Associated Press. Eine Einreise des 21-maligen Grand-Slam-Siegers sei seiner Meinung nach «im besten Interesse» Australiens. Djokovic habe gute Erfolgsaussichten, wenn er ein Einreisevisum beantrage, so Tsai.

Volleyball Bundesliga mit sechs potenziellen Aufsteigern im Gespräch

BERLIN: Die Volleyball Bundesliga (VBL) will die Zahl der Vereine in der höchsten Spielklasse der Männer zur Saison 2023/24 wieder auf bis zu zwölf Teams anheben. Aktuell sind nur acht Mannschaften sowie der VCO Berlin mit einem Sonderspielrecht in der Ersten Liga vertreten. Die Meister der beiden Zweiten Ligen hatten zur Saison 2022/23 ihr Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen. Die VBL will nun Lizenzanforderungen anpassen, um einigen Zweitligisten auch wirtschaftlich entgegenzukommen.

Ott kritisiert erneut Katar-Sponsoring des FC Bayern

MÜNCHEN: Kurz vor der Jahreshauptversammlung des FC Bayern hat das Münchner Vereinsmitglied Michael Ott das umstrittene Sponsoring des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit der Fluglinie des Emirats erneut kritisiert. «Der FC Bayern sagt, man würde mit Katar im Dialog stehen, um Dinge zu verbessern. Den kann man vielleicht im Rahmen eines Trainingslagers führen, wenn man vor Ort auch mit allen Seiten spricht. Aber das Werbebadge auf dem Ärmel ist kein Dialog, sondern die einseitige Verbreitung einer Marketingbotschaft, die dazu dient, Katar ein positives Image zu verschaffen», sagte Ott dem Nachrichtenportal «t-online» im Interview (Donnerstag).

Frauenfußball-Pionier Dietrich zieht sich zurück

FRANKFURT/MAIN: Frauenfußball-Pionier Siegfried Dietrich hört auf. Aus gesundheitlichen Gründen zieht er sich mit sofortiger Wirkung als Sportdirektor von Eintracht Frankfurt zurück. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, scheidet der 65-Jährige zum 31. Dezember 2022 zudem als Generalbevollmächtigter aus. Dietrich ist seit 30 Jahren im Frauenfußball tätig, hat sich im Deutschen Fußball-Bund für dessen Entwicklung engagiert und gilt als Initiator der Fusion des 1. FFC Frankfurt mit Eintracht Frankfurt. Dietrich, gibt auch alle Ehrenämter beim DFB zum Jahresende auf. Erst im März war er als Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen wiedergewählt worden.

Nationalspieler Dennis Schröder ohne Punkte bei Lakers-Comeback

LOS ANGELES: Dennis Schröder hat ein durchwachsenes Comeback bei den Los Angeles Lakers erlebt. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft kam im vorletzten Test der Lakers vor dem NBA-Start in der kommenden Woche beim 113:118 gegen die Minnesota Timberwolves am Mittwochabend (Ortszeit) für gut neuneinhalb Minuten zum Einsatz und blieb in dieser Zeit ohne Korb und Vorlage. In der zweiten Halbzeit spielte er wie geplant gar nicht mehr.

Draisaitl feiert Comeback-Sieg mit Oilers - Grubauer verliert

EDMONTON: Drei Scorerpunkte von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers beim Start in die NHL-Saison zu einem Comeback und dem ersten Sieg verholfen. Gegen die Vancouver Canucks lagen die Oilers am Mittwochabend (Ortszeit) bereits 0:3 in Rückstand, ehe Draisaitl (26) zum 1:3 traf und die beiden weiteren Treffer von Connor McDavid und Darnell Nurse vorbereitete. Die entscheidenden Tore zum 5:3-Erfolg markierte dann Draisaitls kongenialer Sturmpartner McDavid. Philipp Grubauer im Tor der Seattle Kraken verlor trotz einer 4:2-Führung noch mit 4:5 bei den Anaheim Ducks. Titelverteidiger Colorado Avalanche kam zu einem 5:2 gegen die Chicago Blackhawks.

Erster 16-Jähriger: Wanner jüngster Münchner Champions-League-Spieler

PILSEN: Paul Wanner ist beim 4:2 des FC Bayern in Pilsen zum Münchner Champions-League-Rekordspieler geworden. Er ist der erste 16-Jährige, der für den deutschen Fußball-Rekordmeister im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zum Einsatz gekommen ist. Der Deutsch-Österreicher löste im Alter von 16 Jahren und 293 Tage den erst im Sommer verpflichteten Franzosen Mathys Tel ab, der im September mit damals 17 Jahren und 139 Tagen beim 2:0 gegen den FC Barcelona in Europas Königsklasse debütiert hatte.

Polizei nimmt sieben Fußballfans vor Union-Spiel gegen Malmö fest

BERLIN: In der Nacht vor dem Europapokal-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem schwedischen Meister Malmö FF hat die Berliner Polizei in Lichtenberg sieben Fußballfans festgenommen. Etwa 60 Fans - die meisten davon Union-Anhänger - versammelten sich in der Buchberger Straße kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Einige von ihnen gehörten demnach der gewaltbereiten Szene an. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Gruppe etwas vorhatte, wurde sie überprüft. Die Festgenommenen kamen in eine Gefangenensammelstelle. Fans von Malmö sollen ersten Erkenntnissen zufolge nicht in der Nähe gewesen sein.

Grünes Licht für alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden

SÖLDEN: Dem Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennfahrer in Sölden steht nichts mehr im Wege. Wie der österreichische Skiverband am Donnerstag mitteilte, hat der Weltverband FIS nach der Schneekontrolle am Rettenbachferner Grünes Licht für die beiden Riesenslaloms am 22. und 23. Oktober gegeben.

Scholten als Fuhrmann-Nachfolgerin vorläufig ZDF-Sportchefin

MAINZ: Anke Scholten ist vorläufig Nachfolgerin von Thomas Fuhrmann als Sportchefin des ZDF. Die 55 Jahre alte Journalistin hat «die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Sport kommissarisch übernommen», bestätigte der Sender der Deutschen Presse-Agentur. Scholten ist seit Februar 2017 stellvertretende Sportchefin und bleibt «bis zu einer Nachbesetzung» die Leiterin.

Fuhrmann arbeitet seit dem 1. Oktober als ZDF-Beauftragter für Sportstrategie. Der 56-Jährige berät den Intendanten «in programmlichen und strategischen Fragen» und beobachtet «die internationalen und nationalen Sportmärkte». Hintergrund von Fuhrmanns Wechsel ist, dass seine Ehefrau Bettina Schausten seit Beginn des Monats Chefredakteurin des ZDF ist. Sie wäre dadurch die direkte Vorgesetzte ihres Mannes geworden.