Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Geschäftsführer: Auch in fünf Jahren keine Frau in der Formel 1

SPA-FRANCORCHAMPS: Formel-1-Chef Stefano Domenicali rechnet auch für die kommenden Jahre nicht mit dem Aufstieg einer Fahrerin in die Rennserie. «Realistisch gesehen erwarte ich nicht, dass eine Frau in den nächsten fünf Jahren in die Formel 1 kommt, wenn nicht so etwas wie ein Meteorit einschlägt. Das ist sehr unwahrscheinlich», sagte der Italiener vor dem Großen Preis von Belgien am Wochenende.

Der Geschäftsführer betonte, die Formel 1 bemühe sich, die Chancen für Pilotinnen zu verbessern. Es sei «entscheidend, Frauen auf dem Weg in die Formel 1 die maximalen Möglichkeiten zu geben», sagte Domenicali.

In der Geschichte der Rennserie nahmen bisher nur zwei Frauen an einem Grand Prix teil, beide aus Italien. Maria Teresa de Filippis qualifizierte sich in den 50er-Jahren für drei Rennen. Lella Lombardi schaffte es als bislang einzige Rennfahrerin in die Punkteränge. 1975 holte sie bei einem abgebrochenen Grand Prix als Sechste einen halben Zähler.

Die Formel 1 unterstützt derzeit die W Series, eine Rennserie für Frauen, die im Rahmenprogramm einiger Grand Prix gefahren wird. «Wir arbeiten daran, das System zu verbessern. In Kürze werden wir Maßnahmen präsentieren», sagte Formel-1-Chef Domenicali.

Neureuther begeistert: «Das Olympiastadion hat gebrannt»

FRANKFURT/MAIN: Der frühere Skirennfahrer Felix Neureuther ist verzückt von den European Championships in München. «Perfekte Werbung» sieht der Bayer in dem Multisportevent. Eine mögliche Olympia-Bewerbung knüpft er aber an bestimmte Bedingungen.

Der ehemalige Ski-Alpin-Star Felix Neureuther kann sich eine deutsche Olympia-Bewerbung vorstellen, fordert vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aber drastische Veränderungen. «Ich sehe die Bewerbung dann möglich, wenn das IOC so sehr einlenkt, dass sie dem Veranstalter Möglichkeiten geben, es so auszutragen, wie München das getan hat», sagte der 38 Jahre alte Neureuther am Mittwochabend bei einem Benefizspiel in Frankfurt am Main.

Die European Championships in München hatten zuletzt große Begeisterung ausgelöst und die Debatte um eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung wieder befeuert. «Ich glaube nicht, wenn München Olympia will - dann weiß ich nicht, ob die Leute so dahinter stehen. Da müsste sich gewaltig was verändern. München und Deutschland haben aber gezeigt, dass sie Großveranstaltungen ausrichten können», sagte Neureuther, der das Konzept in München lobte und die European Championships als «Spiele für die Athleten und die Zuschauer» sah - und nicht zuerst für den Kommerz.

Vor allem die Stimmung an den einzelnen Wettkampfstätten hat den früheren Top-Wintersportler gepackt. «Das Olympiastadion hat gebrannt, der Königsplatz, das war unfassbar. Überall war eine geniale Stimmung.» Es brauche keine Großveranstaltung, um richtig angenommen zu werden. «Es wäre toll, wenn wir wieder Spiele nach Deutschland bekommen würden. Die Frage ist halt, wie und um welchen Preis», sagte Neureuther.

Gladbach-Keeper Sommer würde sich über Eberl-Comeback in Liga freuen

BERLIN: Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer würde sich über eine Rückkehr von Max Eberl in die Fußball-Bundesliga freuen. «Ich schätze Max Eberl sehr. Sowohl als Manager als auch Mensch. Er ist der Manager, der mich nach Deutschland geholt hat. Wir haben acht Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er in die Bundesliga zurückkommt und es ihm danach besser geht», sagte der Schweizer-Rekordnationalspieler im Sky-Interview.

Der 48 Jahre alte frühere Gladbach-Manager war im Januar aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten zurückgetreten. Sein bis 2026 laufender Vertrag ruht und er wird bei RB Leipzig als Kandidat gehandelt. Eberl gilt bei den Sachsen als Wunschlösung für die Position des Sportdirektors, die seit dem Abgang von Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt seit über einem Jahr vakant ist.

Sommer selbst führt derzeit mit der Borussia «sehr offene Gespräche» über seine Zukunft. Sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus, seit 2014 ist er bei den Fohlen. Aber auch bei Sky blieb er vage, was eine Vertragsverlängerung betrifft. «Borussia ist für mich in den acht Jahren zu einer Familie geworden. Wir haben hier viele Highlights erlebt. Wir haben immer eine tolle Mannschaft, mit der man große Ambitionen haben kann. Mir macht es sehr viel Spaß, hier zu arbeiten», sagte Sommer.

Große Ambitionen mit der Borussia habe er aber schon. «Es ist ein großes Ziel, mit Borussia einen Titel zu gewinnen. Das ist schon seit Jahren ein großes Ziel. Die Bundesliga und der DFB-Pokal sind sehr taff, es ist nicht einfach», sagte er. Ein mögliches Karriereende spiele «noch gar keine Rolle. Ich bin jetzt 33 und fühle mich sehr gut. Ich merke, dass mein Körper noch mitmacht. Ich fühle mich aktuell am besten, wenn ich das mit allen Jahren aus meiner Karriere vergleiche.»