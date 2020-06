Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Zorc bestätigt: Favre auch in neuer Saison Dortmund-Trainer

DORTMUND: Lucien Favre bleibt auch in der neuen Saison Trainer des Fußball-Vizemeisters Borussia Dortmund und soll mit dem BVB noch einmal den Serienmeister FC Bayern München attackieren. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. «Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da auch noch mal angreifen», sagte Zorc. Der BVB-Sportchef kündigte baldige Gespräche über die Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrages an: «Wir haben intern ein sehr großes Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche sicher zu gegebener Zeit führen.»

USA drohen mit Abzug der Mittel für Welt-Anti-Doping-Agentur

WASHINGTON: Die USA drohen der Welt-Anti-Doping-Agentur mit dem Abzug ihrer Mittel zur Finanzierung der internationalen Organisation, wenn sie keine ernsthaften Reformen ergreift. Wie die «Washington Post» am Mittwoch (Ortszeit) berichtet, drängt das Büro für nationale Drogenkontrollpolitik des Weißen Hauses (ONDCP) zu diesem Schritt. Die Wada wies die scharfe Kritik zurück und erklärte, es sei sehr bedauerlich, dass der Bericht «mit der klaren Absicht verfasst wurde, die Wada zu diskreditieren».

Dresden-Coach Kauczinski erneuert DFL-Kritik: Kommt «sich doof vor»

DRESDEN: Trainer Markus Kauczinski vom designierten Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat die Kritik an der Deutschen Fußball Liga erneuert. «Alle verhalten sich solidarisch - auch wir. Aber wir sind dann diejenigen, die den Preis zahlen. Und keinen juckt es. Da kommt man sich doof vor. Was hier passiert ist, war nicht richtig. Das hat mit fairem Wettbewerb nichts zu tun», sagte der 50-Jährige der Zeitung «Die Welt» (Donnerstag). Wegen diverser Corona-Fälle war Dresden verspätet in die Rest-Saison eingestiegen und wird am Ende neun Spiele in 29 Tagen absolviert haben.

Fan-Bündnis zweifelt Reformwillen der Verbände an

FRANKFURT/MAIN: Manuel Gaber hat als Mitorganisator des Bündnisses «Unser Fußball» nicht allzu großes Vertrauen in die Veränderungsbereitschaft der Verbände. «Wir sehen die Gefahr, dass es sich dabei um leere Worthülsen handelt», sagte Gaber dem Fachmagazin «Kicker». Zuvor hatten sich zahlreiche Fan-Szenen zu der Initiative zusammengeschlossen. Darin fordern die Anhänger, dass bereits die Sommerpause genutzt wird, um einen Wertewandel in der Fußball-Bundesliga einzuleiten. Mehr als 1100 Fan-Clubs haben sich inzwischen der Initiative angeschlossen.

Erste Liga in Niederlanden startet am 12. September in neue Saison

ZEIST: Im niederländischen Profifußball startet die erste Liga am 12. September in die neue Saison. Das teilte der Fußballverband KNVB nach der Ankündigung weiterer Corona-Lockerungen durch die Regierung am Mittwochabend mit. Zunächst hat die Nationalmannschaft noch am 4. und 7. September zwei Heimspiele in der europäischen Nations League gegen Polen und Italien, die Eredivisie soll dann am 12. und 13. September wieder beginnen. Vom 1. September an darf auch wieder vor Publikum gespielt werden.

Mehrere NBA-Profis positiv auf Coronavirus getestet

INDIANAPOLIS: Einen Monat vor dem geplanten Wiederbeginn der Saison gibt es mehrere Coronafälle in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Drei Profis teilten selbst oder über ihre Clubs mit, dass sie positiv getestet worden seien. Malcolm Brogdon von den Indiana Pacers sowie Jabari Parker und Alex Len von den Sacramento Kings betonten jedoch, dass sie davon ausgehen, im Juli bei der Fortsetzung der Saison auf dem Disney-Komplex in Orlando dabei zu sein. Die ersten Spiele sollen am 30. Juli stattfinden. Die Teams werden zwischen dem 7. Juli und 9. Juli in Orlando erwartet.

Thiem-Manager Straka zu Adria-Tour: Djokovic hat «Hauptschuld»

WIEN: Der Manager des Australian-Open-Finalisten Dominic Thiem hat nach den positiven Corona-Fällen bei der Adria-Tour Veranstalter Novak Djokovic scharf kritisiert. «Ich muss Djokovic die Hauptschuld geben», sagte Herwig Straka in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der österreichischen Zeitung «Standard» und ergänzte: «Okay, die anderen haben mitgemacht, aber er war sehr dahinter. Ursprünglich aus ehrenwerten Motiven, es stand der Charity-Gedanke im Zentrum. Aber es ist in eine völlig falsche Richtung gegangen, wurde als Publicity-Show missbraucht. Das muss man Djokovic anlasten.»

Jan-Lennard Struff ersetzt Coric bei Tennisturnier in Kitzbühel

KITZBÜHEL: Der deutsche Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff wird bei dem Showturnier in Kitzbühel Anfang Juli starten. Das bestätigte Struffs Trainer Carsten Arriens am Donnerstag. «Er ist gefragt worden und wird nach aktuellem Stand dort spielen», sagte Arriens. Die vom Österreicher Dominic Thiem mit-organisierten «Thiems7» starten am 7. Juli. Der Weltranglisten-34. Struff ersetzt nach Angaben der Veranstalter den mit dem Coronavirus infizierten kroatischen Tennisprofi Borna Coric, der nicht teilnehmen wird.

Schiedsrichter Dankert fühlte sich an Kreisliga-Zeiten erinnert

ROSTOCK: Fußball-Schiedsrichter Bastian Dankert hat sich bei seiner Geisterspiel-Premiere nach der Corona-Pause in die Kreisliga zurückversetzt gefühlt. «Als ich das erste Spiel gepfiffen habe, ging es mir so, als wäre ich 20 Jahre zurückversetzt worden, als wenn ich in der Kreisliga B wieder vor 20 Zuschauern pfeife», sagte Dankert der Deutschen Presse-Agentur in Rostock. Sein erstes Spiel nach der Zwangspause war der 2:0-Sieg des FC Bayern München beim 1. FC Union Berlin. Er nehme die Zweikämpfe intensiver wahr.

Handball-Nationaltorwart Bitter verlängert Vertrag in Stuttgart

STUTTGART: Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter bleibt ein weiteres Jahr beim Bundesligisten TVB Stuttgart. Der 37-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten. Bitters ursprünglicher Kontrakt wäre in wenigen Tagen ausgelaufen. «Nach wie vor fühle ich mich hier sehr wohl. Deshalb freue ich mich, dass wir uns beidseitig einig waren, die Zusammenarbeit fortzusetzen», sagte der Kapitän, der seit Januar 2016 für die Stuttgarter spielt.

Radprofi Schachmann: Tour findet am wahrscheinlichsten statt

NIZZA: Der deutsche Straßenrad-Meister Maximilian Schachmann geht fest von einer Austragung der Tour de France in diesem Sommer aus. «Die Tour mit ihrem Status ist das Rennen, das am wahrscheinlichsten stattfindet. Deshalb würde ich da gerne fahren. Es gab auch keine Alternative für mich. Um ein möglichst breites Rennprogramm zu fahren, muss man die Tour fahren», sagte Schachmann in einer Medienrunde. Das wichtigste Radrennen der Welt hätte eigentlich an diesem Samstag in Nizza beginnen sollen, ist wegen der derzeitigen Coronavirus-Pandemie allerdings um knapp zwei Monate auf Ende August verschoben worden.