Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Fußball-Star Suárez kehrt nach Uruguay zurück

MONTEVIDEO: Der uruguayische Fußball-Star Luis Suárez kehrt zu seinem Jugendverein und ersten Proficlub Nacional Montevideo zurück. Er sei stolz wieder das Trikot des Vereins zu tragen, teilte der 35-Jährige am Mittwoch in sozialen Netzwerken mit. Zuvor hatte er bereits geschrieben: «Es war beeindruckend: All die Nachrichten und Videos, die uns erreicht haben - und die uns in dieser Situation, in der wir entscheiden mussten, sehr zu Herzen gegangen sind.» Der zurzeit vereinslose Suárez war Berichten zufolge kürzlich bei Bundesligist Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht worden.

Medien: Ronaldo bekräftigt Wechselwunsch bei Man United

MANCHESTER: Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat einem Medienbericht zufolge bekräftigt, den englischen Spitzenclub Manchester United in diesem Sommer verlassen zu wollen. Die britische «Times» berief sich am Mittwoch auf Gespräche am Dienstag auf dem Trainingsgelände des Clubs. In diesen habe der portugiesische Starspieler deutlich gemacht, zu einem Verein wechseln zu wollen, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Man United ist nur für die Europa League qualifiziert. Ronaldos Agent Jorge Mendes soll ebenfalls vor Ort gewesen sein.

FC Bayern lässt Verteidiger Richards zu Crystal Palace ziehen

MÜNCHEN: Abwehrspieler Chris Richards verlässt den FC Bayern und wechselt zum englischen Premier-League-Club Crystal Palace. Das teilten die Münchner am Mittwochabend mit. Der Amerikaner war 2018 vom FC Dallas zum FC Bayern gewechselt, absolvierte seitdem aber lediglich zehn Pflichtspiele für die Profis. Nach den Verpflichtungen der beiden Verteidiger Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui wäre Richards wohl auch in der neuen Saison nur die Reservistenrolle in der Abwehr geblieben. Zuletzt war der 22-Jährige an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen.

Russland und Belarus von Tischtennis-Team-WM ausgeschlossen

MALMÖ: Der Tischtennis-Weltverband ITTF hat die russischen und belarussischen Teams von der Mannschaft-Weltmeisterschaft im chinesischen Chengdu ausgeschlossen. Das gab die ITTF am Mittwoch nach einer zweitägigen Sitzung ihres Exekutivkomitees in Malmö bekannt. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte der Weltverband bereits am 1. März alle russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

«Putin»-Rufe von Fenerbahce-Fans bei Sieg von Dynamo Kiew

ISTANBUL: Fans von Fenerbahce Istanbul haben mit ihrem Verhalten den Sieg von Dynamo Kiew im zweiten Pflichtspiel der Ukrainer seit Beginn des russischen Angriffskriegs überschattet. Übereinstimmenden türkischen Medienberichten zufolge skandierten Anhänger des türkischen Clubs in der zweiten Halbzeit der Partie der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde den Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Fenerbahce und die Europäische Fußball-Union UEFA waren für Stellungnahmen angefragt. Der ukrainische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Mittwoch im Rückspiel in Istanbul mit 2:1 nach Verlängerung durch. Der knappe Auswärtssieg reichte nach dem 0:0 im Hinspiel, um die dritte Qualifikationsrunde für die Königsklasse zu erreichen.

Martin Kind als Hannover-96-Geschäftsführer abgesetzt

HANNOVER: Der langjährige Vereinsboss Martin Kind ist am Mittwochabend als Geschäftsführer der Profifußball-Gesellschaft von Hannover 96 abgesetzt worden. Das gab der Vorstand des Muttervereins Hannover 96 e.V. in einer kurzen Mitteilung bekannt. Man habe den 78-Jährigen «mit sofortiger Wirkung aus wichtigen Gründen abberufen. Die Gremien werden zeitnah über die Neubestellung der Geschäftsführung entscheiden», heißt es darin. Kind ist bei dem Fußball-Zweitligisten Mehrheitsgesellschafter des Profifußball-Betriebs.

UEFA erlaubt wieder Stehplätze im Europapokal

NYON: Die Europäische Fußball-Union UEFA erlaubt in der kommenden Europapokal-Saison nach Jahrzehnten wieder den Verkauf von Stehplatz-Tickets. In Deutschland, Frankreich und England dürfen die Fans Spiele der Champions League, Europa League und Conference League «in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Rechtsvorschriften» stehend verfolgen, teilte der Dachverband am Mittwoch mit. Ausgenommen sind die jeweiligen Endspiele, die ohnehin nicht in den drei Ländern ausgerichtet werden.

Deutsche Fußballerinnen nach 2:1 gegen Frankreich im EM-Finale

MILTON KEYNES: Die deutschen Fußballerinnen sind ins Endspiel der Europameisterschaft in England eingezogen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich im Halbfinale am Mittwochabend in Milton Keynes mit 2:1 (1:1) gegen Frankreich durch und trifft nun am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Wembley-Stadion auf Gastgeber England. Kapitänin Alexandra Popp erzielte vor 27.445 Zuschauern beide Treffer für den Rekord-Europameister. Das unglückliche Eigentor von Torhüterin Merle Frohms war beim zwischenzeitlichen Ausgleich der erste Gegentreffer für die deutsche Auswahl bei der EM.