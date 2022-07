Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Sexismus, Rassismus, Homophobie: UEFA meldet Beleidigungen im Netz

LONDON: Die europäische Fußball-Union UEFA hat während der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England fast 300 beleidigende Beiträge in sozialen Medien gemeldet. Mehr als die Hälfte davon wurden daraufhin gelöscht. Die Teams und einzelne Spielerinnen aus England, Spanien, Frankreich und Italien waren demnach am häufigsten das Ziel von beleidigenden Posts auf Facebook, Instagram, TikTok und Twitter.

Hainer über neuen Vertrag für Salihamidzic: «Sehr zuversichtlich»

WASHINGTON: Der FC Bayern will den Vertrag mit seinem Sportvorstand Hasan Salihamidzic verlängern. «Ich bin absolut zufrieden mit seiner Arbeit. Dem Hasan macht es auch unheimlich Spaß. Auch, weil er jetzt die Anerkennung für seine Arbeit bekommt. Ich bin da sehr zuversichtlich», sagte Vereinspräsident Herbert Hainer (68) dem TV-Sender Sky im Interview auf die Frage, ob eine Vertragsverlängerung mit Salihamidzic (45) reine Formsache sei. Der frühere Bayern-Profi wurde 2017 Sportdirektor beim deutschen Fußball-Rekordmeister, im Sommer 2020 wurde er zum Vorstand befördert. Damit verbunden war ein neuer Vertrag bis Ende Juni 2023.

Ex-Sportdirektor Mutzel zieht gegen Hamburger SV vor Gericht

HAMBURG: Der ehemalige Sportdirektor Michael Mutzel geht gerichtlich gegen seine Freistellung beim Hamburger SV vor. Das Arbeitsgericht Barmbek bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung. Danach ist für den kommenden Dienstag ein Arbeitsgerichtstermin zwischen dem 42-Jährigen und dem Fußball-Zweitligisten angesetzt, falls sich beide Parteien bis dahin nicht noch außergerichtlich einigen sollten. Der HSV hatte sich in der vergangenen Woche drei Tage vor dem ersten Saisonspiel bei Eintracht Braunschweig (2:0) von dem ehemaligen Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC getrennt.

BVB-Routinier Hummels hat WM in Katar noch nicht abgeschrieben

BAD RAGAZ: Mats Hummels hat seine Teilnahme an der Fußball-WM in Katar noch nicht abgeschrieben, aber Verständnis für den Verlust seines Platzes in der Nationalmannschaft geäußert. «Dazu muss ich klar besser spielen als in der vergangenen Saison. Ich bin da sehr realistisch. Wenn ich es nicht schaffe, mich auf das Niveau zu heben, darf ich im Nationalteam auch kein Thema sein», bekannte der 33 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund am Donnerstag in einem Interview der «Ruhr Nachrichten». Seinen Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick bezeichnete er als «relativ eng».

1. FC Köln fordert Ausschluss belarussischer Teams

KÖLN: Vor der Rückkehr auf die internationale Fußball-Bühne in der Conference League hat Bundesligist 1. FC Köln den Ausschluss der Teams aus Belarus aus dem Wettbewerb gefordert. In einem Schreiben an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin fordern Vorstand und Geschäftsführung, der Empfehlung des IOC nachzukommen und neben den russischen Mannschaften auch die Teams aus Belarus von allen europäischen Wettbewerben auszuschließen.

Hindernis-Topläuferin Krause im WM-Finale auf dem letzten Platz

EUGENE: Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause ist im Finale bei der Leichtathletik-WM in Eugene völlig abgehängt worden. In 9:52,66 Minuten kam die 29 Jahre alte WM-Dritte von 2019 am Mittwoch (Ortszeit) nach den 3000 Metern auf den 15. und letzten Platz. Krause war fast eine Minute langsamer als Siegerin Norah Jeruto aus Kasachstan. Eine Erkältung vor der WM und insgesamt ein Jahr mit weiteren Erkrankungen und Verletzungen sowie nur einem Hindernisrennen in 2022 ließen eine optimale Vorbereitung nicht zu.

Deutsche Enttäuschungen im Diskuswerfen - Chinesin holt Gold

EUGENE: Die deutschen Diskuswerferinnen haben die erhoffte Medaille bei der Leichtathletik-WM in Eugene klar verpasst. Claudine Vita belegte als Beste am Mittwoch (Ortszeit) den fünften Platz. Die 25-Jährige warf beim völlig überraschenden Sieg der Chinesin Bin Feng 64,24 Meter. Shanice Craft und die Olympia-Zweite Kristin Pudenz waren nach drei Würfen nicht unter den besten Acht und durften im Kampf um die Medaillen gar nicht mehr mitmischen.

Weitere Corona-Fälle bei der Tour: Erviti und Caruso positiv

HAUTACAM: Die 109. Tour de France hat ihre Corona-Fälle 13 und 14. Der Spanier Imanol Erviti und der Italiener Damiano Caruso traten am Donnerstag aufgrund von positiven Tests nicht zur 18. Etappe nach Hautacam an. Das teilten die Teams Movistar und Bahrain-Victorious mit. Die Fahrer, die in der Gesamtwertung keine Rolle spielten, weisen nur milde Symptome auf.