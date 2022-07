Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.22 | Überblick

Schalke-Fan stirbt im Trainingslager - Schweigeminute vor Training

MITTERSILL: Der FC Schalke 04 trauert um einen Fan, der aus «noch ungeklärten Gründen» im Trainingslager des Bundesliga-Rückkehrers in Mittersill gestorben ist.

Das teilte der Verein am Donnerstag über Twitter mit. «Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen», heißt es weiter in der Mitteilung. Mannschaft und anwesende Fans legten für den verstorbenen Anhänger am Donnerstag eine Schweigeminute ein.