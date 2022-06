Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Gestohlene Goldmedaille vor Friseurgeschäft gefunden

ANAHEIM: Glück im Unglück für die amerikanische Volleyballerin Jordyn Poulter: Ihre Goldmedaille von den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Tokio ist wieder da. Wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch (Ortszeit) berichtete, haben die Eigentümer eines Friseurgeschäfts das wertvolle Stück in einer Plastiktüte vor dem Laden in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien gefunden, nachdem es zuvor aus Poulters Auto gestohlen worden war.

Die Zuspielerin des amerikanischen Hallenteams hatte ihren Wagen in einem Parkhaus abgestellt. Bei ihrer Rückkehr war das Fahrzeug aufgebrochen worden und die Medaille weg. Die Polizei nahm schnell einen Verdächtigen fest, doch das olympische Gold blieb zunächst verschwunden - bis es vor dem Friseurgeschäft wiedergefunden wurde. Die Finder übergaben die Medaille der Polizei, die sie an Poulter weiterleiten will.

Wo das Formel-1-Rennen von Silverstone im TV zu sehen ist

BERLIN: Motorsport-Fans können den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag ohne Zusatzkosten schauen. Das Formel-1-Rennen in Silverstone wird im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender darf insgesamt vier Rennen pro Saison zeigen, der britische Grand Prix ist das zweite nach dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola.

Der frei zu empfangende Sender hat für die Live-Übertragungen Sub-Lizenzen vom Pay-TV-Anbieter Sky erworben, der wie im Vorjahr alle Rennen live zeigt. Die weiteren RTL-Rennen in dieser Saison sind Zandvoort am 4. September und Sao Paulo am 13. November.

In Silverstone setzt RTL auf sein bewährtes Team um Moderator Florian König, die Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner sowie Boxengassen-Reporter Kai Ebel. Als Experte wird Ralf Schumacher im Einsatz sein, der für gewöhnlich bei Sky die Rennen analysiert.

Beim Bezahlsender ist diesmal der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock an der Seite von Kommentator Sascha Roos dabei. Sky zeigt neben dem Grand Prix am Sonntag (16.00 Uhr) auch alle Trainings und die Qualifikation am Freitag und Samstag live.

Hoeneß über Olympia-Bewerbung: «Man kann alles zerreden»

AACHEN: Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München fordert in Deutschland und der westlichen Welt mehr Flexibilität für die Ausrichtung von Olympischen Spielen. «Da ist viel Scheinheiligkeit im Spiel», sagte Hoeneß auf dem Zukunftskongress «Neuland» am Mittwoch in Aachen. Man kritisiere die Vergabe wegen der Gastgeber, «aber in Garmisch gibt es keine Bewerbung, weil man ein paar Bäume fällen muss».

Er sei sicher: «Wenn man keine Zugeständnisse macht, werden die Spiele immer an Diktaturen vergeben, in denen die Leute nicht gefragt werden. Einen Tod muss man sterben. Aber man kann alles zerreden. Und bei uns wird so lange alles zerredet, bis in einer tollen Sportstadt wie Oslo die Menschen plötzlich nicht mehr zustimmen.» Hoeneß nahm als Fußballer an den Olympischen Spielen 1972 in München teil.

Die nächsten Spiele werden indes von westlichen Staaten ausgerichtet, nachdem zuletzt im Februar Peking Schauplatz der Winterspiele war. Oslo hatte seine Bewerbung für diese Spiele 2014 zurückgezogen. Die kommenden Sommerspiele finden 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 im australischen Brisbane statt. Nächste Winter-Gastgeber sind 2026 Mailand und Cortina d'Ampezzo.