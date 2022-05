Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Champions-League-Finale: Spielball mit Friedens-Aufdruck

PARIS: Der Spielball beim Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris soll zu einem Symbol für den Frieden werden. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Donnerstag mitteilte, wird das Spielgerät den Schriftzug «??? | Peace» tragen - also Frieden auf Russisch und Ukrainisch beziehungsweise Englisch. Der Ball wird nicht in den Handel kommen, nach dem Finale aber zugunsten des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR versteigert. Der Ausrüster Adidas verzichtet zudem laut UEFA «bewusst auf Farben». Das komplette Weiß soll Waffenruhe und Einheit und Frieden symbolisieren.

Magath über Hertha-Rettung: «Fast nirgendwo Unterstützung gespürt»

BERLIN: Interimstrainer Felix Magath hat nach der geglückten Rettungs-Mission bei Hertha BSC fehlende Unterstützung im Club bemängelt. «Ich habe zufällig meinen Vorgänger Tayfun Korkut, als er Berlin verlassen musste, in der Hotel-Tiefgarage getroffen. Da haben wir kurz geredet», sagte der 68-Jährige dem «Kicker». «Tayfun sagte mir, dass es für ihn schwer war, weil er überhaupt keine Hilfe hatte. Und ich kann nur sagen: Ich hatte in den neun Wochen auch das Gefühl, keine Hilfe zu haben.» Hertha hatte am Montagabend durch ein 2:0 im Relegationsrückspiel beim Hamburger SV den Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga vermieden.

Kanada sagt umstrittenes Fußball-Testspiel gegen Iran ab

TORONTO: Der kanadische Fußball-Verband hat ein umstrittenes Testspiel gegen den Iran nach Kritik auch von Kanadas Premierminister Justin Trudeau abgesagt. Die ursprünglich für den 5. Juni in Vancouver geplante Begegnung wird nicht stattfinden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Ein konkreter Grund dafür wurde allerdings nicht genannt. Die Begegnung, die erst am 12. Mai offiziell angekündigt worden war, sollte Teil von Kanadas Vorbereitung auf die WM Ende des Jahres in Katar sein.

Kiels Handballer nehmen Revanche und gewinnen klar

HAMBURG: Der THW Kiel hat den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga gefestigt. Der Rekordmeister gewann am Donnerstag sein Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke mit 32:23 und nahm damit erfolgreich Revanche für das 25:29 aus dem Hinspiel. Für den Liga-Neuling aus Ostwestfalen bedeutete die 17. Niederlage in Serie den fast sicheren Abstieg. Bei noch drei ausstehenden Spielen hat die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic sechs Punkte und 61 Tore Rückstand auf GWD Minden und den rettenden Platz 16.

Buchmann klettert im Giro-Klassement - De Bondt siegt in Treviso

TREVISO: Emanuel Buchmann ist in der Gesamtwertung des Giro d'Italia aufgrund der Coronainfektion des Podiumsanwärters Joao Almeida einen Platz geklettert. Vor den letzten beiden Bergetappen sowie dem abschließenden Zeitfahren der 105. Auflage liegt der 29-Jährige auf Platz sieben, hat auf Spitzenreiter Richard Carapaz aus Ecuador allerdings einen Rückstand von 7:13 Minuten. Buchmanns australischer Kollege vom Team Bora-hansgrohe, Jai Hindley, liegt als Gesamtzweiter nur drei Sekunden hinter Carapaz. Die 18. Etappe gewann am Donnerstag Dries de Bondt.

Eishockey-Team scheidet im WM-Viertelfinale gegen Tschechien aus

HELSINKI: Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Finnland ausgeschieden. Nach der erfolgreichsten deutschen WM-Vorrunde unterlag die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Donnerstag in Helsinki der Top-Nation Tschechien mit 1:4. Damit verpassten die Deutschen nach dem vierten Platz 2021 in Riga das zweite Halbfinale nacheinander und mussten ihre Hoffnung auf die erste WM-Medaille seit 1953 aufgeben.

«Kicker»: Hertha BSC holt Sandro Schwarz als Magath-Nachfolger

BERLIN: Sandro Schwarz soll neuer Cheftrainer bei Hertha BSC werden. Wie der «Kicker» am Donnerstagabend berichtete, hat sich der 43-Jährige mit dem Berliner Fußball-Bundesligisten bereits geeinigt und wird Nachfolger von Felix Magath. Der ehemalige Coach des 1. FSV Mainz 05 bestreitet am Sonntag mit seinem aktuellen Club Dynamo Moskau noch das russische Pokalfinale gegen den Stadtrivalen Spartak. Laut des Berichts soll Schwarz anschließend seinen bis 2024 laufenden Vertrag auflösen und nach Deutschland zurückkehren. Eine Bestätigung der Vereine für die Personalie lag zunächst nicht vor.

Kerber und Zverev kämpfen in Paris um Einzug ins Achtelfinale

PARIS: Alexander Zverev und Angelique Kerber kämpfen bei den French Open der Tennisprofis an diesem Freitag um den Einzug ins Achtelfinale.

Kerber trifft im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr auf Alexandra Sasnowitsch aus Belarus. Olympiasieger Zverev spielt im vierten Spiel des Tages gegen den Amerikaner Brandon Nakashima. Zverev und Kerber sind die einzigen beiden Deutschen, die beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison noch dabei sind.

Weltranglisten-Erste Swiatek in Paris im Eiltempo in Runde drei

PARIS: Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist bei den French Open im Eiltempo in die dritte Runde eingezogen. Die 20 Jahre alte Polin gewann am Donnerstag in Paris gegen Alison Riske aus den USA mit 6:0, 6:2 und zeigte dabei erneut eine beeindruckende Leistung. Für Swiatek war es bereits der 30. Sieg in Serie, sie benötigte lediglich 61 Minuten für ihren Erfolg. Die Polin ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison die große Favoritin auf den Titel.

Nach Mbappé-Vertrag: Frankreichs Liga weist Kritik aus Spanien zurück

PARIS: Der französische Ligaverband hat sich gegen die Attacken der spanischen Fußball-Liga im Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain verwahrt. Man wolle aufs Schärfste die Missbilligung und auch das Unverständnis für die jüngsten Angriffe auf die Ligue 1 und einen ihrer Vereine zum Ausdruck bringen, schrieb der Vorsitzende der Ligue 1, Vincent Labrune, in einem Brief an den spanischen Liga-Präsidenten Javier Tebas, aus dem die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag zitierte. Tebas hatte die wohl sehr teure Vertragsverlängerung Mbappés bei PSG als «Beleidigung» für den Fußball bezeichnet.

Nationalspieler Raum: Bei WM-Teilnahme gibt es ein weiteres Tattoo

MARBELLA: Fußball-Nationalspieler David Raum will sich im Falle seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar ein weiteres Tattoo stechen lassen. «Wenn ich meinen Traum erfüllen darf, eine WM zu spielen, werde ich das bestimmt auch irgendwo auf meinem Körper verewigen», kündigte der Tattoo-Liebhaber am Donnerstag im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Marbella an. «Ich bin Fan von dieser Körperkunst, den Tattoos», sagte Raum. Ein Tattoo auf seiner Brust ist inzwischen sehr bekannt, nachdem Raum es nach einem Tor in der Bundesliga gegen den FC Augsburg beim Jubeln herzeigte. Der Schriftzug «Living a dream» ziert seit dem Winter seine Oberkörper.

Profis kritisieren Belastung - Mbappe: «Was zu viel ist, ist zu viel»

PARIS: Mit Nachdruck und deutlichen Worten haben die internationale Spielergewerkschaft Fifpro und namhafte Fußball-Profis zwei Tage vor dem Champions-League-Finale eine Reduzierung der Belastung gefordert. «Was zu viel ist, ist zu viel», sagte der französische Stürmerstar Kylian Mbappé in einem Einspieler auf dem Fifpro-Kongress unter dem Motto «Am Limit» am Donnerstag in Paris. «Wir spielen gerne», sagte Mbappé, der gerade seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängerte: «Aber wenn die Leute qualitativ hochwertigen Fußball sehen wollen, dann müssen wir auch auf die Gesundheit der Spieler achten.»

Ibrahimovic nach Knie-OP: Neues Kreuzband ist meine neue Trophäe

MAILAND: Zlatan Ibrahimovic hat den Großteil der abgelaufenen Meistersaison des AC Mailand mit kaputtem Kreuzband gespielt. Das sagte der schwedische Fußballstar in einem Beitrag bei Instagram am Donnerstag, nachdem er in Lyon eine Knie-Operation hat durchführen lassen. Deswegen fällt er laut Prognose sieben bis acht Monate aus. «In den vergangenen sechs Monaten habe ich ohne das vordere Kreuzband in meinem linken Knie gespielt», berichtete der 40-Jährige. Er habe ein halbes Jahr lang ein geschwollenes Knie gehabt, nur zehn Trainings mit dem Team bestritten, einmal wöchentlich aus dem Gelenk Flüssigkeit absaugen lassen, täglich Schmerzmittel genommen, kaum geschlafen und noch nie so gelitten auf und neben dem Feld.

Medien: Eintracht Frankfurt an Bayern-Profi Roca interessiert

FRANKFURT/MÜNCHEN: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt soll Medienberichten zufolge um die Dienste von Marc Roca vom deutschen Meister FC Bayern München buhlen. Die Hessen haben bereits ihr Interesse bei dem 25 Jahre alten Spanier hinterlegt, wie zuerst Sport1 und auch die «Bild» berichtete. Die Eintracht muss und will sich nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League, der finanziell neue Möglichkeiten eröffnet, personell verstärken. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche soll Roca bereits in seiner Zeit bei RB Leipzig und in der Winterpause auf dem Zettel gehabt haben.

Ex-Wolfsburg-Trainer van Bommel übernimmt FC Royal Antwerpen

ANTWERPEN: Sieben Monate nach seiner Freistellung beim VfL Wolfsburg hat der frühere Bayern-Kapitän Mark van Bommel einen neuen Trainerjob. Der belgische Erstligist FC Royal Antwerpen gab am Donnerstag die Verpflichtung des 45 Jahre alten Niederländers bekannt. Van Bommel unterschrieb bei dem Club des früheren Werder-Stürmers Johannes Eggestein einen Zweijahresvertrag. Van Bommel war erst im vergangenen Jahr als Nachfolger von Oliver Glasner zu den Wolfsburgern gewechselt. Nach acht Pflichtspielen ohne Sieg trennte sich der Fußball-Bundesligist aber schon im Oktober wieder von dem Vize-Weltmeister von 2010.

Haas-Teamchef Steiner: «Unser Problem ist nicht die Budgetobergrenze»

MONTE CARLO: Haas-Teamchef Günther Steiner will seinen Fahrern aus Spargründen keinen Vorsichtskurs erteilen. «Nein, das kannst du nicht machen», betonte der 57-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde im Formel-1-Fahrerlager des Großen Preises von Monaco. «Du kannst einem doch nicht sagen, sei vorsichtig am Start», betonte Steiner beispielsweise. Er gehe auch nicht davon aus, dass die Fahrer so sehr ans Budget, «sondern erstmal an die eigene Karriere denken. Und wenn du immer nur Unfälle baust, hast du keine Karriere».

Steiner stellte auch klar, dass es seine Aufgabe sei, dafür zu sorgen, dass das Geld des amerikanischen Rennstalls, für den auch Mick Schumacher fährt, auch angesichts der hohen Inflation bis zum Ende der Saison ausreicht. Von einer Anhebung der Ausgabenobergrenze, für die sich jüngst Red-Bull-Teamchef Christian Horner stark gemacht hatte, hält er nichts.

«Sieben Teams werden wahrscheinlich die letzten vier Rennen auslassen müssen, um das Budgetlimit einzuhalten», hatte Horner gesagt und auf stark gestiegene Kosten für Energie, den Unterhalt der Rennfabriken und vor allem für den Transport verwiesen. Der Weltverband Fia müsse daher prüfen, ob die für diese Saison auf rund 130 Millionen Euro festgelegte Budgetgrenze pro Team erhöht wird, hatte Horner gesagt.

«Unser Problem ist nicht die Budgetobergrenze», sagte Steiner: «Unser Problem ist das Budget. Wir müssen bis zum Ende der Saison durchkommen, das ist einfach unser Job.»

Ex-Formel-1-Boss Ecclestone mit Pistole in Brasilien festgenommen

CAMPINAS: Wegen illegalen Waffenbesitzes ist der frühere Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone (91) in Brasilien vorübergehend festgenommen worden. Bei der Überprüfung seines Gepäcks am Flughafen von Campinas im Bundesstaat São Paulo hätten die Beamten eine Pistole entdeckt, berichtete der Fernsehsender Globo am Donnerstag. Ecclestone habe eingeräumt, Besitzer der Waffe zu sein. Allerdings habe er eigenen Angaben zufolge nicht gewusst, dass sich die Pistole in seinem Gepäck befand. Zudem konnte er keine Dokumente für die Waffe vorlegen.

Ecclestone gab an, er habe die Pistole vor fünf Jahren von einem Formel-1-Mechaniker gekauft und sie seitdem auf einem Landgut im Bundesstaat São Paulo aufbewahrt. Nach der Zahlung einer Kaution von 6060 Reais (1175 Euro) wurde der Brite auf freien Fuß gesetzt und reiste mit einem Privatflugzeug in die Schweiz. Ecclestone war mit seiner brasilianischen Frau Fabiana seit rund einem Monat in Brasilien und hatte dort mehrere Motorsport-Veranstaltungen besucht.

Kohlmann mit deutscher Herren-Bilanz in Paris nicht zufrieden

PARIS: Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist mit dem Abschneiden der deutschen Tennis-Herren bei den French Open nicht zufrieden. «Das Zwischenfazit kann ja nicht gut sein, wenn nach der zweiten Runde nur noch einer dabei ist», sagte Kohlmann am Donnerstag in einer Medienrunde mit deutschen Journalisten. In Paris hat nur Alexander Zverev den Sprung in Runde drei geschafft. Für Daniel Altmaier, Oscar Otte und Peter Gojowczyk war bereits nach der ersten Runde Schluss. «Dass jetzt nur einer die erste Runde überstanden hat, das ist zu wenig. Das ist nicht gut», sagte Kohlmann.

Russe Medwedew bei French Open ohne Mühe in Runde drei

PARIS: Daniil Medwedew hat bei den French Open ohne Mühe die dritte Runde erreicht. Der 26 Jahre alte Russe gewann am Donnerstag in Paris gegen den Serben Laslo Djere mit 6:3, 6:4, 6:3. Der Weltranglisten-Zweite benötigte 2:35 Stunden für seinen Erfolg. Bei den Damen schaffte die Spanierin Paula Badosa den Sprung in die dritte Runde. Die Weltranglisten-Vierte rang Kaja Juvan aus Slowenien mit 7:5, 3:6, 6:2 nieder.

Boston Celtics fehlt in NBA noch ein Sieg zum Final-Einzug

MIAMI: Die Boston Celtics stehen kurz vor dem Einzug in die Endspiele der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Die Celtics gewannen Spiel fünf des Playoff-Halbfinales bei den Miami Heat am Mittwoch (Ortszeit) 93:80 (37:42) und können am Freitag in heimischer Halle den ersten Finaleinzug seit 2010 perfekt machen. Boston, bei denen der deutsche Nationalspieler Daniel Theis nicht zum Einsatz kam, führt in der Serie um die Meisterschaft in der Eastern Conference nun mit 3:2-Siegen und braucht nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen. In den Endspielen der Western Conference führen die Golden State Warriors mit 3:1-Siegen gegen die Dallas Mavericks.

Sturm-Team verpasst vorzeitige Entscheidung in NHL-Viertelfinale

DENVER: Die Colorado Avalanche haben den vorzeitigen Einzug in das Western Conference Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL verspielt. In der heimischen Arena verlor das Team des deutschen Profis Nico Sturm am Mittwoch (Ortszeit) 4:5 nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues. In der Serie führt Colorado aber noch mit 3:2-Siegen und benötigt weiterhin nur noch einen Erfolg zum Einzug ins Halbfinale der NHL. Am Freitag haben die Avalanche in St. Louis die nächste Chance, die Serie für sich zu entscheiden.

Berichte: Football-Profi Kaepernick möglicherweise vor Rückkehr

LAS VEGAS: Football-Profi Colin Kaepernick könnte vor einer Rückkehr in die amerikanische Liga NFL stehen. Der Quarterback, der zuletzt 2017 auf dem Feld stand, ist laut übereinstimmenden Medienberichten von den Las Vegas Raiders zu einem Probetraining eingeladen worden. Der 34-Jährige würde bei einer Verpflichtung Kollege des deutschen Profis Jakob Johnson werden, der im Frühjahr zu dem Team wechselte. Kaepernicks friedlicher Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt hatte für großes Aufsehen gesorgt. Zwischenzeitlich gab es eine außergerichtliche Einigung mit der NFL wegen seiner Klage, in der Folge diskriminiert worden zu sein.

Mané lässt Zukunft in Liverpool bis nach Königsklassen-Finale offen

PARIS: Stürmer Sadio Mané hat vor dem Champions-League-Finale seine Zukunft beim FC Liverpool offen gelassen. «Ob ich bleibe oder nicht, werde ich erst nach dem Champions-League-Finale beantworten», sagte der Senegalese dem britischen TV-Sender Sky Sports. Der Vertrag des 30 Jahre alten Offensivspielers beim Zweiten der englischen Fußball-Meisterschaft läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Mané war zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp spielt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris gegen Real Madrid um die Trophäe in der Königsklasse.

Erster Tischtennis-Grand-Smash in Europa findet in Budapest statt

BUDAPEST: Im Juli wird zum ersten Mal ein Grand-Smash-Turnier im Tischtennis in Europa ausgetragen. Die Turnierserie World Table Tennis (WTT) vergab die zweite Ausgabe ihres neuen Premium-Produkts am Donnerstag an die ungarische Hauptstadt Budapest. Dort soll der mit zwei Millionen Dollar dotierte Wettbewerb vom 11. bis 24. Juli stattfinden. World Table Tennis hat die Grand-Smash-Turniere nach dem Vorbild der vier Tennis-Grand-Slams eingeführt. Wegen der Coronavirus-Pandemie startete das ehrgeizige Projekt aber erst in diesem Jahr im März mit einem ersten Turnier in Singapur.

Bayern-Fußballerinnen verpflichten Nationalspielerin Laurent aus Lyon

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern München treiben ihre Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran. Von Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon kommt die französische Nationalspielerin Emelyne Laurent (23) an die Isar und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Laurent spielte in ihrer Zeit bei Lyon auch als Leihspielerin für Girondins Bordeaux und Atlético Madrid.

Brite Eliasch als Präsident des Ski-Weltverbands Fis wiedergewählt

MAILAND: Johan Eliasch bleibt mindestens vier weitere Jahre bis 2026 Präsident des internationalen Skiverbandes Fis. Der britisch-schwedische Geschäftsmann hatte am Donnerstag bei seiner Wiederwahl auf dem Ski-Kongress in Mailand keinen Gegenkandidaten. Der 60-jährige Eliasch führt den Skiverband seit Juni 2021 an. Er ist Nachfolger des langjährigen Präsidenten und im vergangenen Jahr gestorbenen Schweizers Gian Franco Kasper. Eliasch gilt als umstritten in der Ski-Szene. Seine Vorschläge sorgen seit seinem Amtsantritt immer wieder für Irritationen und Kritik - etwa der Plan, Skirennen in Dubai zu veranstalten, den Riesenslalom auf nur einen Durchgang zu verknappen sowie Alpin-Weltcups zentral zu vermarkten.

Vor Pokalfinale: VfL Wolfsburg verlängert Vertrag mit Trainer Stroot

WOLFSBURG: Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit seinem Trainer Tommy Stroot vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Club am Donnerstag zwei Tage vor dem DFB-Pokal-Endspiel gegen Turbine Potsdam (Samstag, 16.45 Uhr/ARD und Sky) bekannt. Der 33-Jährige kam 2021 vom FC Twente Enschede nach Wolfsburg und gewann gleich in seiner ersten Bundesliga-Saison mit einem neuformierten Team die Meisterschaft.

Giro-Vierter Almeida mit Corona aus dem Rennen - Buchmann rückt vor

BORGO VALSUGANA: Der 105. Giro d'Italia wird ohne den Gesamtvierten Joao Almeida fortgesetzt. Der Portugiese wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet und musste das Rennen aufgeben. Das bestätigte das Team UAE. Vor der 18. Etappe lag Almeida 1:54 Minuten hinter dem Gesamtführenden Richard Carapaz aus Ecuador. Der 23-Jährige gilt allerdings als starker Zeitfahrer und hätte im abschließenden Kampf gegen die Uhr am Sonntag in Verona wohl noch Chancen auf das Podium gehabt. Durch das Aus von Almeida rückt Emanuel Buchmann im Klassement vom achten auf den siebten Platz vor.

Auch Portugal genehmigt Übernahme des FC Chelsea

LISSABON/LONDON: Nach der britischen Regierung hat auch Portugal die Übernahme des englischen Fußball-Erstligisten FC Chelsea durch ein Konsortium um den US-Geschäftsmann Todd Boehly genehmigt. Das teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Die Zustimmung war notwendig, weil der bisherige Eigentümer Roman Abramowitsch, der wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf der EU-Sanktionsliste steht, auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt. Zuvor hatte bereits die Premier League dem Deal zugestimmt. Der Preis für den Londoner Club um Trainer Thomas Tuchel beträgt nach Informationen aus London 4,25 Milliarden Pfund (knapp fünf Milliarden Euro).

Leverkusen verlängert mit Torjäger Patrik Schick bis 2027

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den laufenden Vertrag mit Torjäger Patrik Schick vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das teilte der Bundesliga-Dritte und Champions-League-Teilnehmer am Donnerstag mit. Der ursprüngliche Vertrag des 26 Jahre alten EM-Torschützenkönigs aus Tschechien lief bis 2025. Schick war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 24 Toren in 27 Spielen die Nummer zwei in der Torschützenliste hinter Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München (35 Tore).

Bochum bestätigt: Sportchef Schindzielorz verlässt VfL

BOCHUM: Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss sich einen neuen Sportgeschäftsführer suchen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wird der mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebrachte Sebastian Schindzielorz seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ilja Kaenzig, kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung, hat seinen Kontrakt hingegen verlängert. Auch Cheftrainer Thomas Reis soll bleiben.

72 Festnahmen in Rotterdam nach Feyenoord-Niederlage im Finale

ROTTERDAM: Bei Ausschreitungen nach der Finalniederlage von Feyenoord Rotterdam in der Conference League hat es nach Polizeiangaben in der Nacht zum Donnerstag 72 Festnahmen in der niederländischen Hafenstadt gegeben. Zwei Einsatzkräfte seien leicht verletzt worden, wie der niederländische Sender NOS außerdem berichtete. Ein Bus und eine Straßenbahn seien beschädigt worden, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Lage habe sich gegen 1.00 Uhr beruhigt. Wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete, warfen aufgebrachte Feyenoord-Anhänger mit Feuerwerkskörpern und Fackeln um sich und schleuderten Steine, Gläser und Flaschen gegen Polizisten.

Goretzka fehlt beim DFB-Training - Gündogan auf dem Platz dabei

MARBELLA: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Donnerstag ohne Bayern-Profi Leon Goretzka die Vorbereitung auf die anstehenden Nations-League-Spiele fortgesetzt. Der Mittelfeldspieler war im Trainingslager in Marbella als einziger Akteur nicht auf dem Platz im Einsatz. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler sei in der Übungseinheit tags zuvor «bei einem Zweikampf umgeknickt», berichtete Bundestrainer Hansi Flick: «Es ist aber alles stabil.» Eingestiegen ins Training mit der Mannschaft ist derweil auch Ilkay Gündogan. Der Mittelfeldspieler war nach dem Gewinn des Meistertitels in England mit Manchester City erst einen Tag später nach Spanien angereist.

Davis-Cup-Teamchef Kohlmann glaubt an Zverev: «Kann Alcaraz schlagen»

PARIS: Der deutsche Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann traut Alexander Zverev in Paris erfolgreiche French Open zu. Auch vor einem möglichen Viertelfinale gegen Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz müsse Zverev in diesem Jahr nicht bange sein. «Ich glaube, wenn er gegen Alcaraz spielt, dass er den schlagen kann. Und dass er den hier auch schlägt», sagte Kohlmann am Donnerstag in einer Medienrunde mit deutschen Journalisten. «Und was dann passiert, muss man sehen.» Im Halbfinale könnten dann Novak Djokovic oder Rafael Nadal warten.

Alcaraz trauen viele Experten im Stade Roland Garros in diesem Jahr den Titel zu. Zuvor geht es für die deutsche Nummer eins am Freitag aber erst einmal in der dritten Runde gegen den Amerikaner Brandon Nakashima.

Am Mittwoch hatte sich Zverev in einem Fünf-Satz-Krimi gegen den Argentinier Sebastian Baez durchgesetzt und dabei sogar einen Matchball abwehren müssen. «Es geht darum, weiterzukommen. Gerade diese schlechten Tage musst du irgendwie überstehen. Das ist das Spezielle an einem Grand-Slam-Turnier», sagte Kohlmann. «Ich bin guter Dinge, dass er das auch gegen Nakashima hinbekommt.»

Van Almsick: Verpasster Olympiasieg war «meine Rettung»

BERLIN: Der einstige Schwimm-Star Franziska van Almsick sieht die verpassten Chancen auf olympisches Gold heute als «meine Rettung». Sie wäre mit einem Olympiasieg «ein anderer Mensch geworden», sagte die 44-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Die mehrfache Welt- und Europameisterin van Almsick holte bei vier Olympia-Teilnahmen viermal Silber und sechsmal Bronze. Den Traum von Gold konnte sie sich nicht erfüllen.

«Heute, mit 44, bin ich demütig: Ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe eine glückliche Beziehung, mein Leben hat bisher sehr gut funktioniert. Festzustellen, dass man auch ohne dieses eine Ziel glücklich und zufrieden sein kann, ist sehr befreiend», sagte van Almsick.

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin ist inzwischen stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe. Als Kinderbuch-Autorin, mit einer Stiftung und als Botschafterin für verschiedene Organisationen engagiert sie sich dafür, dass mehr Kinder früher schwimmen lernen.

Motivation für die Attacke: Hamilton und die Kindheitserinnerungen

MONTE CARLO: Lewis Hamilton ist noch lange nicht fertig. An Motivation mangelt es dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister nicht. Erinnerungen an die Teenager-Zeit helfen dem mittlerweile 37 Jahre alten Briten dabei. «Als ich 15 war, bin ich vom Rad gefallen und habe mir das Handgelenk verletzt», schrieb der Mercedes-Star vor dem Formel-1-Klassiker in Monaco bei Instagram. Weil die Schmerzen so groß waren, ging er am nächsten Tag ins Krankenhaus. Die Diagnose: Fraktur. Gips musste her. Weil Hamilton aber gerade mit der Europäischen Formel A begonnen hatte und seinen Vertrag mit McLaren nicht aufs Spiel hatte setzen wollen, «tat ich, was zu tun war».

Der Gips kam ab, ein leichterer Verband um das verletzte Handgelenk. «Die Meisterschaft habe ich gewonnen», schrieb Hamilton. «Seit damals weiß ich, dass ich alles überstehen kann, wenn ich darum kämpfe.» Das gelte für das gebrochene Handgelenk wie für seine Aufholjagd am vergangenen Wochenende in Barcelona, als er nach einer frühen Kollision von ganz hinten auf Rang fünf im Silberpfeil gerast war.

«Kämpfe um das, was du willst. Du kriegst es», schrieb er. Ganz unzweifelhaft darf das auch als Kampfansage an WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und auch dessen derzeit ärgsten Rivalen Charles Leclerc von Ferrari verstanden werden. Vor dem Klassiker im Fürstentum liegt Hamilton nur auf dem sechsten Platz in der Gesamtwertung. Er holte 46 Punkte. Verstappen auf Rang eins und Leclerc auf Position zwei kommen auf 110 und 104 Zähler.