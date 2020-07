Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Sané-Wechsel zum FC Bayern immer konkreter - Tests in München

MÜNCHEN: Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern rückt immer näher. Der 24 Jahre alte Außenstürmer setzte am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck in München fort. Danach fuhr er in einem roten Wagen an der Säbener Straße vor. Dort sollten nach dem erwarteten Grünen Licht der Ärzte die letzten Formalitäten des längst ausgehandelten Wechsels erledigt werden. Der 21-malige Nationalspieler soll in München einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, über eine Ablöse von knapp 50 Millionen Euro an Manchester City wird spekuliert.

Bericht: Bundesliga-Start mit Fans wahrscheinlicher

FRANKFURT: Die Deutsche Fußball Liga steht bei den Planungen für einen Bundesliga-Start mit Zuschauern offenbar vor einem Durchbruch. Nach einem Bericht der «Bild» (Donnerstag) sind die Chancen gestiegen, dass die Clubs von September an ihre Stadien teilweise füllen dürfen. Detailplanungen werden am Donnerstag in einer Sonderkommission der DFL geklärt. Für jedes Stadion muss ein eigenes Hygienekonzept erstellt werden. RB Leipzig sei am weitesten und habe bereits die Genehmigung des Gesundheitsamts.

Bundestag beschließt: Profiligen erhalten 200 Millionen Euro Nothilfe

BERLIN: Die Profivereine der ersten und zweiten Ligen im Basketball, Handball, Eishockey und Volleyball sowie der dritten Fußball-Liga erhalten für den Wegfall ihrer Zuschauereinnahmen insgesamt 200 Millionen Euro Nothilfe vom Bund. Ein entsprechender Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets wurde am Donnerstag im Bundestag beschlossen. Auch die Profiteams der Frauen können Hilfen beantragen.

Bayerns Abwehrchef Alaba: Noch keine Entscheidung über Zukunft

MÜNCHEN: David Alaba hat noch keine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München getroffen. Über diese Frage mache er sich «im Moment keine Gedanken», sagte der Österreicher dem «Kicker» (Donnerstag). Der 28 Jahre alte Profi hat bei den Münchnern noch einen Vertrag bis 2021. Wann er seine Entscheidung treffe, wisse er nicht, sagte der Abwehrchef der Bayern.

Kreuzbandriss: Leverkusen viele Monate ohne Brasilianer Paulinho

LEVERKUSEN: Pokal-Finalist Bayer Leverkusen muss für viele Monate auf Offensivspieler Paulinho verzichten. Der 19 Jahre alte Brasilianer zog sich im Mannschaftstraining am Dienstag einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu und wird am Freitag in Innsbruck operiert. Leverkusen trifft am Samstag im Endspiel des DFB-Pokals (20,00 Uhr/ARD und Sky) auf den FC Bayern München.

1. FC Köln vor Vertragsverlängerung mit Trainer Gisdol

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln steht trotz zuletzt enttäuschender Vorstellungen kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Trainer Markus Gisdol. «Wir haben bereits vor Ende der Saison mit den Gesprächen begonnen und sind in einem guten, intensiven Austausch. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir den Vertrag von Markus vorzeitig verlängern wollen - wir sind überzeugt von ihm», sagte FC-Sportchef Horst Heldt (50) dem «Express» (Donnerstag). Der bisherige Vertrag mit Gisdol (50) ist bis Ende Juni 2021 datiert.

Guardiola: Sancho-Rückkehr zu Man City würde keinen Sinn machen

MANCHESTER: Starcoach Pep Guardiola hat Spekulationen, der englische Fußball-Nationalspieler Jadon Sancho könne von Borussia Dortmund zu Manchester City zurückkehren, eine klare Absage erteilt. «Als er sich entschieden hat, nach Dortmund zu wechseln, hat er das nicht gemacht, um ein Jahr später wieder herzukommen», sagte Guardiola am Mittwoch. «Das würde keinen Sinn machen.» Sancho war allerdings schon vor drei Jahren im Sommer 2017 aus der Jugend von Man City nach Dortmund gewechselt, wo er sein Profidebüt feierte und auch zum Nationalspieler wurde.

Dänisches Pokalfinale wegen Verstoß gegen Corona-Regeln unterbrochen

KOPENHAGEN: Das dänische Pokalfinale am Mittwochabend in Esbjerg musste für 13 Minuten unterbrochen werden, weil sich einige Zuschauer nicht an die Corona-Regeln hielten. Bei dem Spiel zwischen Aalborg BK und Sonderjyske standen einige Fans zu dicht zusammen. Nach mehreren vergeblichen Aufforderungen des Stadionsprechers, einen Meter Abstand voneinander zu halten, brach der Schiedsrichter das Spiel dann vorübergehend ab. Den Sieg sicherte sich dann Sonderjyske.

Markus Anfang als neuer Darmstadt-Coach vorgestellt

DARMSTADT: Vier Tage nach Saisonende hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 am Donnerstag Markus Anfang als neuen Trainer vorgestellt. Der 46 Jahre alte Ex-Profi tritt beim Tabellenfünften die Nachfolge von Dimitrios Grammozis an, der sich mit dem Verein nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte.

FC Schalke gründet Frauenfußball-Abteilung

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 gründet eine Frauenfußball-Abteilung. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, «soll in den nächsten Monaten nachhaltig eine gesamtheitliche Struktur im Bereich Frauen- und Mädchenfußball aufgebaut werden». Ein Damenteam soll künftig in der Kreisliga B antreten, eine weitere U17-Juniorinnenmannschaft in der Kreisliga.

Erik Bouwman nicht mehr Bundestrainer der Eisschnellläufer

BERLIN: Erik Bouwman ist nicht mehr Bundestrainer der deutschen Eisschnellläufer. Das erklärte Matthias Große, der kommissarische Präsident der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft, am Donnerstag in Berlin. Dem Niederländer sei schriftlich mitgeteilt worden, dass sein Arbeitsverhältnis zum 31. Juli endet, sagte Große. Zuletzt hatte es immer wieder Konflikte zwischen Bouwman und Großes Lebensgefährtin Claudia Pechstein gegeben.

Oldenburg verpflichtet Basketballer Sebastian Herrera

OLDENBURG: Die EWE Baskets Oldenburg haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Sebastian Herrera wechselt von den Hakro Merlins Crailsheim zum niedersächsischen Basketball-Bundesligisten, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Langjähriger Kapitän Fink wechselt in Fortunas zweite Mannschaft

DÜSSELDORF: Der langjährige Kapitän Oliver Fink wechselt nach dem Bundesliga-Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die zweite Mannschaft der Rheinländer. Der 38 Jahre alte Mittelfeldspieler soll in Fortunas Regionalliga-Team in die Fußstapfen des Club-Idols Andreas Lambertz (35) treten, der in das Trainerteam der Reservemannschaft wechselt. Das teilte die Fortuna am Donnerstag mit.