Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Miami elfter Formel-1-Gastgeber in den USA

MIAMI: Floridas Metropole Miami ist der elfte Gastgeber für die Formel 1 in den USA. Der erste Auftritt der Rennserie in den Vereinigten Staaten fand schon im Gründungsjahr 1950 statt. In Indianapolis wurde allerdings unter den Regeln für 500-Meilen-Rennen gefahren. Danach folgten neun weitere Gastgeber in den USA, seit 2012 ist Austin im Bundesstaat Texas jährliche Station. Im kommenden Jahr rückt Las Vegas wieder in den Rennkalender. Dann wird es wie schon 1982 drei US-Gastspiele in einer Saison geben.

Die bisherigen 71 Formel-1-Rennen in den USA:

Ort Bundesstaat Rennen Jahre Indianapolis Indiana 19 1950-1960, 2000- 2007 Sebring Florida 1 1959 Riverside Kalifornien 1 1960 Watkins Glen New York 20 1961-1980 Long Beach Kalifornien 8 1976-1983 Las Vegas Nevada 2 1981-1982 Detroit Michigan 7 1982-1988 Dallas Texas 1 1984 Phoenix Arizona 3 1989-1991 Austin Texas 9 2012-2019, 2021

Formel-1-Experte Glock: Miami «cooler, geiler Austragungsort»

MIAMI: Formel-1-Experte Timo Glock rechnet mit einer gelungenen Premiere des neuen Rennens in Miami. Es sei dafür gesorgt, dass die Metropole in Florida «ein cooler, geiler Austragungsort wird», sagte der ehemalige Formel-1-Pilot der Deutschen Presse-Agentur vor dem Grand Prix auf dem Miami International Circuit am Sonntag (21.30 Uhr/Sky). «Es wird mit Sicherheit ein Highlight werden von der Atmosphäre her. Alle Fahrer, alle Teams freuen sich, nach Miami zu gehen. Man kann ein tolles Rennen erwarten», sagte Glock, der auch als TV-Experte für Sky arbeitet.

Der neu gebaute Kurs rund um das Hard Rock Stadium von Miami ist für die kommenden Jahre als zweiter US-Standort neben Austin in Texas gesetzt. In der nächsten Saison rückt zudem noch Las Vegas in den Rennkalender. Der Boom der Rennserie in den USA liege darin begründet, dass der amerikanische Eigentümer Liberty Media «neue Wege eingeschlagen habe» und durch größere Offenheit und mehr Entertainment die Fanbindung stärke, sagte Glock.

Vor allem die Netflix-Serie «Drive to survive» habe «bei den Amerikanern und beim jungen Publikum für großen Erfolg gesorgt und die Formel 1 interessant gemacht», urteilte der 40 Jahre alte Hesse. In dem Streaming-Hit wird seit vier Jahren jeweils die abgelaufene Saison in einer Staffel nachgezeichnet. Die Einschaltquoten für die Formel 1 in den USA stiegen zuletzt deutlich, die Tickets für die Rennen waren schnell vergriffen.