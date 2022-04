Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.22 | Überblick

Liverpool und Man City komplettieren Champions-League-Halbfinale

LIVERPOOL/MADRID: Die englischen Spitzenclubs FC Liverpool und Manchester City sind Real Madrid und Bayern-Bezwinger FC Villarreal ins Halbfinale der Champions League gefolgt. Nach dem 3:1 im Viertelfinal-Hinspiel konnten sich die Reds von Trainer Jürgen Klopp am Mittwochabend sogar ein 3:3 (1:1) gegen Benfica Lissabon leisten. Englands Fußballmeister Man City reichte bei Atlético Madrid in einem wilden Spiel ein torloses Remis. Das Hinspiel hatte der Premier-League-Spitzenreiter mit 1:0 gewonnen. Im Halbfinale treffen am 26/.27. April (Hinspiele) und 3./4. Mai (Rückspiele) der FC Liverpool auf Villarreal sowie Real Madrid auf Man City.

WM-Qualifikation: Deutsche Handballer besiegen Färöer 34:26

KIEL: Die deutschen Handballer sind mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die Playoffs um die WM-Qualifikation gestartet. Im Hinspiel gegen den mutigen Außenseiter Färöer setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwochabend vor 5121 Zuschauern in Kiel mit 34:26 (17:11) durch. Bester Werfer beim Favoriten, der nicht durchweg überzeugen konnte, war Rechtsaußen Lukas Zerbe vom TBV Lemgo mit sechs Treffern. Das Rückspiel findet am Samstag in Torshavn statt. Der Sieger aus den beiden Partien qualifiziert sich für die WM Anfang 2023 in Polen und Schweden.

Tennis-Olympiasieger Zverev in Monte Carlo im Achtelfinale

MONTE CARLO: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Monte Carlo ins Achtelfinale eingezogen. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich der 24 Jahre alte Hamburger am Mittwoch in seinem Auftaktmatch in der zweiten Runde gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:1, 7:5 durch und hat weitere alle Chancen auf den Turniersieg im Fürstentum.

Vier Bewerber um die Endrunde der Nations League 2022/23

NYON: Belgien, Polen, die Niederlande und Wales haben ihr Interesse signalisiert, die Endrunde der Nations League 2022/2023 ausrichten zu wollen. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA nach dem Ende der Bewerbungsfrist am Mittwoch bekannt. Die Endrunde wird zwischen dem 14. und 18. Juni 2023 gespielt. Die finale Entscheidung über den Gastgeber wird im Januar 2023 getroffen. Deutschland bekommt es in der dritten Auflage der Nations League in der Liga A mit Italien, England und Ungarn zu tun.

58:68 in Hamburg: Frankfurts Basketballer kaum noch zu retten

HAMBURG: Die Fraport Skyliners aus Frankfurt stehen vor dem Abstieg aus der Basketball-Bundesliga. Der Tabellenletzte verlor am Mittwoch das Spiel bei den Hamburg Towers mit 58:68 (21:30) und hat mit einer Bilanz von 6:24 Siegen lediglich theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Nur wenn Frankfurt die restlichen vier Partien für sich entscheidet, die Löwen Braunschweig alle Spiele verlieren und gleichzeitig die Jobstairs Gießen 46ers ebenfalls am Ende auf zehn Siege kämen, würde der Meister von 2004 durch den direkten Vergleich in der Liga bleiben.

Glasner: «Aufstieg» als einziges Ziel im Camp Nou - Sow-Einsatz offen

BARCELONA: Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner gehen mit großem Selbstvertrauen in die entscheidende K.o.-Partie beim FC Barcelona. «Es kann nur ein Ziel geben, nämlich den Aufstieg ins Halbfinale. Dafür brauchen wir zumindest ein Unentschieden. Uns ist bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe ist», sagte Chefcoach Glasner am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Barcelona. Die Hessen haben am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League ordentliche Chancen, nachdem das Hinspiel in Frankfurt 1:1 endete. Offen ist noch, ob der Schweizer Djibril Sow nach seiner Kniezerrung direkt wieder zum Einsatz kommen kann.

US-Sprinterin Allyson Felix tritt zum Saisonende zurück

LOS ANGELES: Die siebenmalige Leichtathletik-Olympiasiegerin Allyson Felix hat ihr Karriereende angekündigt. «Ich habe alles für das Laufen gegeben, was ich hatte, und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht sicher, ob ich noch mehr zu geben habe», teilte die 36 Jahre alte US-Sprinterin am Mittwoch über Instagram mit. «Ich möchte mich von dem Sport und den Menschen, die mich geprägt haben, auf die einzige Art und Weise, die ich kenne, verabschieden und ihnen danken - mit einem letzten Lauf.» In diesem Sommer finden noch die Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene/USA statt.

Las Vegas Raiders verlängern Vertrag mit Quarterback Carr

LAS VEGAS: Die Las Vegas Raiders und Quarterback Derek Carr haben sich auf einen neuen Multi-Millionen-Dollar-Vertrag geinigt. Die Raiders, bei denen seit kurzem auch der Stuttgarter Jakob Johnson unter Vertrag steht, bezahlen Carr für die drei Jahre nach Informationen von US-Medien 121,5 Millionen US-Dollar. Die Raiders machten zu den Vertragsdetails am Mittwoch keine Angaben.