Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.04.22 | Überblick

Medien: DFB will Posten bei FIFA und UEFA neu besetzen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will seine Spitzenposten in den internationalen Gremien bei der UEFA und der FIFA nach übereinstimmenden Medienberichten neu besetzen. So berichten die «Süddeutsche Zeitung» und das ZDF-«Sportstudio» am Donnerstag darüber, dass DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke für Rainer Koch ins UEFA-Exekutivkomitee und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für Peter Peters ins FIFA-Council rücken sollen. Der DFB war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Am Mittwoch hatte der umstrittene und beim DFB als Vizepräsident abgewählte Spitzenfunktionär Koch bereits seinen vorzeitigen Rückzug aus dem UEFA-Exekutivkomitee angekündigt. Zudem werde er Ende Juni nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes kandidieren. Laut ZDF-Journalist Markus Harm hängt die geplante Umbesetzung nun nur noch an Koch, Peters sowie den internationalen Verbänden. Peters hatte gegen Neuendorf bei der Wahl zum DFB-Präsidenten im März deutlich verloren.