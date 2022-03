Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Flick teilt DFB-Team in Trainingsgruppen auf - Gespräch mit Havertz

FRANKFURT/MAIN: Hansi Flick hat die Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das Test-Länderspiel gegen Israel mit einer ungewöhnlichen Trainingseinheit fortgesetzt. Der Bundestrainer teilte seinen Kader am Donnerstag in Gruppen von elf und zwölf Spieler auf, die zeitlich versetzt auf dem Platz neben der Frankfurter Bundesliga-Arena trainierten. Mit Offensivstar Kai Havertz und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sprach Flick vor Beginn der ersten Einheit länger auf dem Rasen. Die DFB-Auswahl tritt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim zu ihrem ersten WM-Test in diesem Jahr an. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande.

Nach Schiedsrichter-Kritik: 10.000 Euro Geldstrafe für Demirbay

LEVERKUSEN: Kerem Demirbay vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen muss für seine Kritik an Schiedsrichter Felix Brych eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro bezahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes im Einzelrichterverfahren, wie der DFB am Donnerstag mitteilte. Demirbay hatte nach dem 2:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag in einem TV-Interview den Unparteiischen mit drastischen Worten attackiert. «Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift», sagte er.

Nächste Ausfälle: U21-Fußballer mit drei Nachnominierungen

BERLIN: U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo muss seinen Kader für die ersten beiden Fußball-Länderspiele des Jahres erneut umbauen. Für die beiden Partien in der EM-Qualifikation am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Aachen gegen Lettland und am kommenden Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Petch Tikwa gegen Israel wurden Jean-Manuel Mbom (Werder Bremen), Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF) und Kilian Fischer (1. FC Nürnberg) nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte. Die Gladbacher Jordan Beyer (Corona) und Luca Netz (verletzt) sowie Kevin Schade (SC Freiburg) waren ausgefallen.

Türkgücü München stellt Spielbetrieb ein - Folgen für 3. Liga

MÜNCHEN: Türkgücü München kann die Saison in der 3. Fußball-Liga nicht mehr zu Ende spielen. Der zahlungsunfähige Verein muss den Spielbetrieb zum Ende dieses Monats einstellen. «Das hat die Vereinsführung in Anwesenheit des vorläufigen Insolvenzverwalters Dr. Max Liebig der Mannschaft und den Mitarbeitern des Vereins am heutigen Donnerstagvormittag in einer Betriebsversammlung mitgeteilt», hieß es. Den Münchnern waren in dieser Saison wegen Insolvenzantrags und eines Auflagenverstoßes insgesamt elf Zähler abgezogen worden. Diese Strafe sei aber «nicht mehr relevant», schrieb der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Ashleigh Barty nach Karriereende: «Ich werde Tennis immer lieben»

BRISBANE: Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty will dem Sport auch nach ihrem überraschenden Rücktritt weiter eng verbunden bleiben. «Ich werde nie aufhören, den Sport zu lieben, und ich werde nie aufhören, Tennisbälle zu schlagen», sagte die 25-jährige Australierin am Donnerstag in Brisbane. «Nur werde ich es einfach nicht mehr egoistisch tun, um zu versuchen, meine Karriere voranzutreiben.» Die Australian-Open-Gewinnerin hatte am Mittwoch für die Öffentlichkeit völlig unerwartet ihr Karriereende verkündet.

Nada und internationale Test-Agentur vereinbaren Kooperation

BONN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) und die Internationale Test-Agentur (Ita) werden künftig bei Kontrollen, Ermittlungen und neuen Technologien eng zusammenarbeiten. Über eine entsprechende Vereinbarung, die zunächst auf ein Jahr festgelegt ist, informierte die Nada am Donnerstag in einer Mitteilung.

Wegen vieler Corona-Fälle: Meppen stoppt Training bis Montag

MEPPEN: Wegen der zahlreichen Corona-Fälle im Team hat der Fußball-Drittligist SV Meppen das Mannschaftstraining bis Ende der Woche gestoppt. «Wir müssen versuchen, die Infektionskette zu unterbrechen und alle Risiken zu minimieren», sagte Meppens Geschäftsführer Ronald Maul am Donnerstag. «Die Gesundheit unserer Spieler und aller Mitarbeiter hat oberste Priorität.» Die Profis des SV Meppen, die sich aktuell nicht in Quarantäne befinden, werden in den nächsten Tagen individuell trainieren.