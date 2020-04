Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.20 | Überblick

Labbadia wird Hertha-Cheftrainer und löst in Berlin Nouri ab

BERLIN: Bruno Labbadia löst beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Alexander Nouri als Cheftrainer ab. Wie der Hauptstadtclub am Donnerstag bekanntgab, übernimmt der 54-Jährige ab Montag in Berlin die Mannschaft und bringt seinen langjährigen Vertrauten Eddy Sözer als Co-Trainer mit. Labbadia wird dann das aufgrund der Coronavirus- Pandemie nur stark eingeschränkt mögliche Training leiten. Derzeit ruht der Spielbetrieb in der Bundesliga wegen der Krise vorerst bis zum 30. April. Wann es weitergeht, ist noch völlig offen.

Russland: Könnte neue Spielorte für Fußball-EM 2021 geben

MOSKAU: Bei der wegen der Corona-Krise verschobenen Fußball-Europameisterschaft 2021 könnte es nach russischer Darstellung neue Austragungsorte geben. «Sollte irgendeine Stadt ausfallen, bleiben nur wenige Varianten», sagte Alexej Sorokin vom russischen Organisationsteam der Agentur Tass am Donnerstag. Es würden entweder neue Austragungsorte ausgewählt oder Spiele auf die übrigen Städte verteilt. Die EM, die ursprünglich vom 12. Juni bis zum 12. Juli hätte gespielt werden sollen, war wegen der Coronavirus-Pandemie auf Sommer 2021 verlegt worden.

Vorerst kein Abbruch: 3. Fußball-Liga will Saison abschließen

FRANKFURT/MAIN: Die Saison in der 3. Fußball-Liga wird trotz der anhaltenden Corona-Krise vorerst nicht abgebrochen und soll nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden. Darauf haben sich der Deutsche Fußball-Bund, der Ausschuss 3. Liga und die Verantwortlichen der 20 Clubs am Donnerstag im Rahmen einer außerordentlichen Managertagung geeinigt. Bei einer Videokonferenz tauschten sich die Teilnehmer in einem «intensiven und kritischen Diskurs zum möglichen weiteren Vorgehen in der 3. Liga» aus, teilte der DFB mit. Bei dem Ziel, die Saison 2019/20 abzuschließen, seien die behördlichen Verfügungsgrundlagen entscheidend.

Gladbachs Sportdirektor Eberl: Vorerst keine Großveranstaltungen

DÜSSELDORF: Max Eberl glaubt nicht, dass so schnell wieder Fußballspiele mit Zuschauern stattfinden. «Momentan können wir uns alle noch keine Großveranstaltungen wieder vorstellen. Das sind Bereiche, die wohl als allerletztes von möglichen Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen sein werden», sagte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor dem Vereinsportal «borussia.de». Der 46-Jährige wünscht sich daher Unterstützung auf andere Art und Weise.

Umfrage: 52 Prozent wollen Bundesliga-Fortsetzung mit Geisterspielen

KÖLN: Mehr als die Hälfte der Deutschen wünscht sich eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga, auch wenn dies nur mit Geisterspielen möglich sein wird. Bei einer repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der WDR-Sendung «Sport inside» bejahten 52 Prozent die Frage, ob sie für eine Fortsetzung mit Geisterspielen vom Mai an seien. 30 Prozent antworteten mit «Nein», 18 Prozent erklärten, das Thema interessiere sie nicht. Befragt wurden 1020 Menschen.

Fußball-Nationalmannschaft spendet 1000 Laptops

FRANKFURT/MAIN: Die Fußball-Nationalmannschaft spendet 1000 Laptops für Altenheime, Pflege- und Palliativeinrichtungen sowie Hospize. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw «möchte dazu beitragen, dass sich diese Menschen nicht isoliert fühlen, sondern die sozialen Kontakte zumindest auf digitalem Weg bestehen bleiben und wir zusammen als Gemeinschaft diese Krise überwinden», teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Bereits Mitte März hatten die Nationalspieler um Manuel Neuer und Co. auf eigene Initiative eine Spende von 2,5 Millionen Euro für jene Menschen angekündigt, die von den Auswirkungen der Corona-Krise besonders betroffen sind.

Gehaltsverzicht und Kurzarbeit bei Eintracht Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Wegen der schwerwiegenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise hat nun auch Eintracht Frankfurt ein umfassendes Maßnahmepaket zur wirtschaftlichen Konsolidierung verabschiedet. Der Vorstand, die Lizenzspieler, die sportliche Leitung, das Trainerteam und die Bereichsleiter des hessischen Fußball-Bundesligisten verzichten für drei Monate auf 20 Prozent ihres Gehaltes, teilte der Verein am Donnerstag mit. Ebenso werden die bezahlten Präsidiumsmitglieder, die Geschäftsführung sowie die Leitung des Leistungszentrums auf Gehaltsbestandteile in gleicher Höhe verzichten.

Portugiesischer Fußball-Whistleblower Pinto aus U-Haft entlassen

LISSABON: Der portugiesische Fußball-Whistleblower Rui Pinto darf im Hausarrest auf seinen Prozess warten. Pinto wurde am Mittwochabend aus der Untersuchungshaft entlassen und verbrachte die Nacht zum Donnerstag zunächst in einer von der Polizei in Lissabon zur Verfügung gestellten Wohnung, wie Medien unter Berufung auf die Justiz und die Anwälte mitteilten. Der 31-Jährige habe sich bereit erklärt, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Pinto wolle unter anderem die Passwörter für Festplatten preisgeben. Er solle 24 Stunden unter Polizeibewachung bleiben, hieß es. Pinto ist der Mann hinter der Enthüllungs-Plattform «Football Leaks».

Trotz Ausnahmeregel: Gießens Basketballer verzichten auf Training

GIEßEN: Trotz der Ausnahmeregel für Profisportler verzichten die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers vorerst auf eine Rückkehr in den eingeschränkten Trainingsbetrieb. «Für uns steht weiterhin die Gesundheit unserer Spieler, Trainer und Betreuer an erster Stelle. Auch hinsichtlich der rigorosen Einschränkungen der Bevölkerung sehen wir es als falsches Signal, jetzt den Trainingsbetrieb anlaufen zu lassen», sagte Gießens Geschäftsführer Michael Koch am Donnerstag. Die Hessen hatten als einer der ersten Clubs bereits Mitte März den kompletten Trainingsbetrieb eingestellt.