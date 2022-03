Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.03.22 | Überblick

«Fader Beigeschmack»: DBS-Chef Beucher kritisiert Klassifizierung

ZHANGJIAKOU: Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) hat deutliche Kritik an zahlreichen Klassifizierungen während der Paralympics in Peking geübt. «Ich hatte die Hoffnung, dass das IPC die Achillesferse der Klassifizierung überwunden hat», sagte Beucher am Dienstag in China: «Die Spiele haben aber jetzt schon gezeigt, dass die Diskussion ganz oben auf der Agenda stehen muss. Was da in einigen Disziplinen gelaufen ist, vor allem im alpinen Bereich, da kann man einfach nicht schweigen.»

Beucher wirft dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) vor, das Thema im Vorfeld zu sorglos angegangen zu sein. «Man kann nicht sagen, das regeln wir nach den Spielen», sagte Beucher: «Man muss vor den Spielen für einen nachvollziehbaren und ehrlichen Wettkampf sorgen. So hat das Ganze einen faden Beigeschmack.»

Vor allem bei Athleten aus dem Gastgeberland China hatte es zahlreiche Diskussionen in den vergangenen Tagen gegeben, ob der ihnen zugewiesene Zeitfaktor aufgrund ihrer Behinderung gerechtfertigt ist. Die Chinesen hatten auch wegen des Ausreiseverbots während der Coronavirus-Pandemie quasi an keinen internationalen Wettkämpfen teilgenommen. In Peking führen sie den Medaillenspiegel mit großem Vorsprung an, nachdem sie bei allen Spielen zuvor zusammen nur eine einzige Medaille im Curling gewonnen hatten.

IPC-Boss über Strafe bei politischer Botschaft: «Theoretische Frage»

PEKING: Politische Botschaften sind während der Paralympics in Peking offenbar nicht grundsätzlich verboten. Präsident Andrew Parsons vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) hat die Frage nach möglichen Strafen jedenfalls ausweichend beantwortet. «Schwer zu sagen. Das ist eine theoretische Frage», sagte Parsons der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn so etwas vorkommt, müssen wir schauen, von wem, wann und wo.» Eigentlich sind politische Botschaften im Rahmen der Spiele grundsätzlich nicht erlaubt.

«Wir werden niemals ein rein politisches Event. Das werden wir nicht zulassen», sagte Parsons. Doch die Spiele in Peking fänden «angesichts des fürchterlichen Krieges in der Ukraine unter besonderen Umständen statt. Im Moment braucht die Welt Zeichen. Und wir wollen solche Zeichen setzen.» Seine viel beachtete Rede bei der Eröffnungsfeier, die er mit einem lauten Ruf nach Frieden beendete, sei aber «keine politische Botschaft gewesen, sondern eine des Friedens».

Sehr positiv bewertet der Brasilianer die Geste der deutschen Delegation, die während der Eröffnungsfeier «als Zeichen der Solidarität und Gedenken für die Opfer» die Mützen absetzte, das Peace-Zeichen zeigte und kurz innehielt. Weil das Zeichen zu früh kam, war es aber nicht im internationalen TV-Signal zu sehen. «Ich habe es während der Zeremonie auch nicht mitbekommen. Aber danach schon», sagte Parsons und erklärte, dass die Botschaft trotzdem angekommen sei: «Es war eine gute Geste, die Eröffnungsfeier nicht zu unterbrechen und trotzdem eine Gelegenheit zu suchen, Respekt und Solidarität zu zeigen. Das ist der Geist der Spiele.»

Sky sucht «händeringend» Sport-Reporterinnen

BERLIN: Der Pay-TV-Sender Sky möchte bei seinen Sport-Übertragungen gerne mehr Reporterinnen einsetzen. «Wir haben schon tolle Moderatorinnen, aber wir suchen händeringend nach Kommentatorinnen», sagte Sportchef Charly Classen der dpa. «Claudia Neumann ist ein tolles Vorbild», betonte Classen und lobte die ZDF-Reporterin.

Neumann ist neben ARD-Sportkommentatorin Stephanie Baczyk eine der wenigen Frauen, die bei deutschen Sendern Fußballspiele kommentieren. «Wir wissen, dass Kommentatorinnen in der Kritik stehen, aber wir würden ihnen den Rücken stärken», sagte Sky-Sportchef Classen. «Und wir wünschen uns auch mehr Frauen hinter der Kamera.»

Sky soll nach Angaben seines Sportchefs auch seine Inhalte weiblicher gestalten. «Was wir sehen, ist ein steigendes Interesse am Frauen-Sport», erklärte Classen: «Auch die Quoten steigen.» Er gab zu: «Wir haben uns bisher auch nicht immer so intensiv darum gekümmert, wie wir es hätten tun können.»