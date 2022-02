Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Nowak kehrt gegen Slowakei in deutsches Eishockey-Team zurück

PEKING: Deutschlands Eishockey-Nationalteam kämpft wieder mit Verteidiger Marco Nowak und Mathias Niederberger im Tor um den Einzug ins olympische Viertelfinale. Nowak steht gegen die Slowakei im Entscheidungsspiel am Dienstag erstmals seit dem 1:5 zum Vorrunden-Auftakt am vergangenen Donnerstag gegen Kanada wieder in der Aufstellung und verteidigt diesmal an der Seite des Berliners Jonas Müller. Gegen die Kanadier war der Düsseldorfer Nowak mit einem Check gegen den Kopf außer Gefecht gesetzt worden und seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen.

Niederberger von den Eisbären Berlin kehrt gegen die Slowaken derweil zurück ins Tor, nachdem er beim 2:3 zum Vorrundenende gegen die USA am Sonntag eine Pause erhalten hatte. Gegen die USA hatte Danny aus den Birken gespielt, der gegen die Slowakei auf der Bank sitzt. Im Angriff nimmt Bundestrainer Toni Söderholm im Vergleich zum Spiel gegen die US-Boys nur einen Wechsel vor: Für Lean Bergmann von den Adler Mannheim kommt dessen Club-Kollege David Wolf in die Sturmreihe mit Nicolas Krämmer und Tom Kühnhackl.