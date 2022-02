Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

«Washington Post»: Russland und China wollen ihre Diktaturen sichern

WASHINGTON: Zum Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping schreibt die «Washington Post»:

«Das freundschaftliche Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking war von großer Symbolkraft. In einer Zeit, in der andere Länder von dem Vorgehen dieser eurasischen Giganten beunruhigt sind - von Russlands drohender Invasion in der Ukraine bis hin zu Chinas Völkermord an den Uiguren - stellten sich die beiden Diktatoren ins Rampenlicht, um sich gegenseitig zu unterstützen. (...)

Zwischen Russland und China gibt es viele potenzielle Konfliktfelder - wirtschaftlicher, territorialer und anderer Art -, die sie letztlich wie vor 60 Jahren entzweien könnten. (...) Was jedoch im Moment am wichtigsten zu sein scheint, ist die starke gemeinsame Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten und die Überzeugung, dass diese eine schwindende Macht sind, deren Schwäche ausgenutzt werden kann (...). Abgesehen von ihren fragwürdigen Patentrezepten zu Frieden und Entwicklung streben Xi und Putin offenkundig eine Welt an, die für ihre Diktaturen sicher ist. Die westlichen Demokratien müssen ebenso entschlossen sein, ihnen entgegenzutreten.»

Olympia-Debakel für deutsche Snowboarder im Parallel-Riesenslalom

ZHANGJIAKOU: Die deutschen Snowboarder haben die erhofften Olympia-Medaillen im Parallel-Riesenslalom klar verpasst. Ramona Hofmeister und Carolin Langenhorst scheiterten in Zhangjiakou am Dienstag im Viertelfinale, Stefan Baumeister qualifizierte sich gar nicht erst für die K.o.-Runde. Auch Melanie Hochreiter und Elias Huber überstanden die Qualifikation nicht, Yannik Angenend scheiterte im Achtelfinale. Der Sieg bei den Damen ging an die überragende Titelverteidigerin Ester Ledecka aus Tschechien, bei den Herren triumphierte der Österreicher Benjamin Karl.

«Vielleicht war es einfach nicht mein Tag», sagte Hofmeister, die sich nach Bronze bei den Spielen in Pyeongchang 2018 diesmal Gold fest zum Ziel gesetzt hatte. «Ich habe heute auch schon mein Handy verloren.» Dass es schnell wieder gefunden wurde, konnte sie kaum trösten. «Ich bin sehr enttäuscht. Der Medaillentraum ist geplatzt», sagte die 25-Jährige nach ihrem Aus gegen die im Gesamtweltcup führende Österreicherin Daniela Ulbing. Im Achtelfinale hatte die Athletin vom WSV Bischofswiesen schon eine Schrecksekunde überstehen müssen. Gegen die Japanerin Tomoka Takeuchi gewann sie erst durch einen Jury-Entscheid, nachdem ihre Kontrahentin sie behindert hatte.

Für Baumeister, der nach zwei ersten und zwei zweiten Plätzen im bisherigen Weltcup-Winter in China ebenfalls zu den Favoriten gehört hatte, war als 18. der Qualifikation da schon längst Schluss.

Langjähriger Skisprung-Materialkontrolleur: «Das war ein Desaster»

ZHANGJIAKOU: Der langjährige Skisprung-Materialkontrolleur Joseph Gratzer hat die Vorkommnisse beim olympischen Mixed-Wettbewerb verurteilt und seinen Nachfolger Mika Jukkara schwer kritisiert. «Das war ein Desaster!», sagte Gratzer der «Tiroler Tageszeitung», nachdem fünf Frauen um Katharina Althaus für ihre regelwidrigen Anzüge disqualifiziert wurden. Die Schuld dafür trägt in Gratzers Augen auch sein Nachfolger. «Ich habe den Eindruck, dass er von heute auf morgen alles verändern und die Kontrolltätigkeit anders anlegen will. Für mich ist er momentan nicht der richtige Mann auf dem Platz, da hat man sich wohl geirrt», sagte der Österreicher Gratzer.

Der 66-Jährige gab den Posten erst mit Ende der vergangenen Saison im März 2021 ab. Über seine Zeit und den krassen Kontrast am Montagabend in Zhangjiakou sagte Gratzer: «Unsere Prämisse war immer: Die Materialkontrolle darf in einem Wettkampf nie ganz im Vordergrund stehen. Sie ist eine Randerscheinung, die Fairness und Chancengleichheit garantiert. Das ist offensichtlich in diesem Fall nicht gelungen.» Österreich, Japan, Norwegen und Weltmeister Deutschland hatten so kaum noch Medaillenchancen, das deutsche Quartett um Althaus schaffte es nicht einmal in den zweiten Durchgang.

Faißt wartet: Kein vierter Kombinierer-Starter bei Olympia-Einzel

ZHANGJIAKOU: Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch verzichtet beim ersten Olympia-Einzel in Zhangjiakou auf den nachnominierten Manuel Faißt und geht nur mit drei Athleten an den Start. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag einen Tag vor dem olympischen Auftakt der Nordischen Kombinierer mit. Dabei sind die drei Oberstdorfer Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Olympiasieger Eric Frenzel und Terence Weber sind nach ihren positiven Corona-Tests bei der Ankunft in China noch nicht einsatzfähig.

Hätte sich Weinbuch für Faißt entschieden, hätte er zwangsläufig entweder Frenzel oder Weber auch für die weiteren Wettbewerbe aus dem Team nehmen müssen. Der 61-Jährige hofft aber noch darauf, das starke Duo in der nächsten Woche im Einzel- und Teamwettbewerb von der großen Schanze einsetzen zu können. Neben Frenzel und Weber fehlt auch Norwegens Topfavorit Jarl Magnus Riiber wegen einer Corona-Infektion.

Bob-Chefcoach Spies fordert bessere Bezahlung für deutsche Trainer

YANQING: Bob-Chefcoach René Spies hat eine bessere Bezahlung von Trainern im deutschen Sport gefordert. Man habe als Trainer keinen normalen Job und keine 40-Stunden-Woche, sagte der frühere Bobpilot am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Wenn man wisse, welcher Aufwand betrieben werde, müssten Trainer besser entlohnt werden. «Es muss eine ganz klare finanzielle Anpassung auf allen Trainerposten in Deutschland erfolgen», sagte Spies.

Er verwies darauf, dass man mit 70 Arbeitsstunden pro Woche eine ruhige Woche habe. «Normalerweise spielt sich das zwischen 80 und 100 Stunden ab», sagte der 48-Jährige. Es sei wegen der schlechten Bezahlung auch ein Problem im Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD), Top-Athleten nach ihrer Karriere als Trainer im Verband zu halten.

«Die Aktiven, die bei uns aufhören, die versuchen wir natürlich zu halten. Aber das geht mit der Gehaltsstruktur nicht», betonte Spies. Diese würden lieber bei einer Behörde bleibe, studieren oder woanders hingehen. «Das ist ein Riesenproblem. Wir befinden uns mit dem BSD mitten in dieser Problematik. Deshalb gibt es für mich einen Punkt, der verbessert werden muss, und das ist die Bezahlung», sagte der frühere Zweierbob-Europameister, der seit 2016 Cheftrainer ist.

Kanadas Frauen gewinnen Eishockey-Top-Duell gegen die USA

PEKING: Kanadas Eishockey-Frauen haben das Top-Duell bei den Winterspielen in Peking gegen 2018-Olympiasieger USA 4:2 (1:0, 3:2, 0:0) gewonnen. Am Dienstag schossen Brianne Jenner (15. und 32. Minute), Jamie Lee Rattray (35.) und Marie-Philip Poulin (38./Penalty) die Tore im Duell der beiden Favoriten auf die Gold-Medaille. Dani Cameranesi (30.) und Alex Carpenter (32.) trafen für die USA.

Durch den Sieg im Prestigeduell sicherten sich die Kanadierinnen Platz eins in der Vorrundengruppe A und damit die beste Ausgangsposition für die Viertelfinalspiele am Freitag und Samstag. Deutschlands Frauen hatten sich nicht für die Winterspiele qualifiziert.

Im Mittelabschnitt wurde das Spiel vorübergehend nur von einer Haupt-Schiedsrichterin geleitet, da die Kanadierin Cianna Lieffers einen Schläger ins Gesicht bekommen hatte und die Wunde in der Kabine genäht werden musste. Lieffers kam gegen Ende des zweiten Drittels zurück und unterstützte ihre Landsfrau Elizabeth Mantha von nun an wieder.

Erst Essen, dann Sekt: Herrmanns Olympia-Gold ein «Befreiungsschlag»

ZHANGJIAKOU: Denise Herrmann ist nach ihrem Olympiasieg mit einem Spalier ihrer Teamkollegen in der Unterkunft empfangen worden und hat mit einem Glas Sekt auf den Erfolg angestoßen. «Zusammen feiert es sich am schönsten», sagte die Goldmedaillen-Gewinnerin im Biathlon-Einzel der Winterspiele von Peking am Dienstag. «Man hat gemerkt, das war für alle ein Befreiungsschlag. Da muss man sich schon mal ein Glas Sekt gönnen», berichtete sie vom Montagabend.

Die 33-Jährige aus Oberwiesenthal hatte mit nur einem Schießfehler die Königsdisziplin über 15 km als erste Deutsche seit Andrea Henkel bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City zu ihren Gunsten entschieden. «Viel geschlafen habe ich nicht», sagte sie. Schon am Dienstagmorgen musste sie zur Dopingkontrolle.

Neben dem Feiern ihres Sensationserfolges und den zahlreichen Pflichtterminen nach dem Rennen hat sich Herrmann auch um ihr eigenes Wohl gekümmert. «Ich habe erstmal was gegessen», erzählte die frühere Langläuferin, die vor ihrem Umstieg zum Biathlon in Sotschi 2014 Olympia-Bronze mit der Staffel gewonnen hatte. Außerdem hat sie im Zimmer ihre Wettkampf-Klamotten ausgeräumt. «Den Rucksack packt ja doch kein anderer aus.»

Traum vom dritten Olympiasieg geplatzt: Japans Star Hanyu nur Achter

PEKING: Für Eiskunstlauf-Superstar Yuzuru Hanyu ist der Traum vom dritten Olympiasieg in Serie durch einen kapitalen Fehler im Kurzprogramm der Winterspiele in Tokio vorzeitig so gut wie geplatzt. Mit 95,15 Punkten landete der 27-jährige Japaner am Dienstag nur auf dem achten Platz, weil ihm der geplante vierfache Salchow komplett misslang. Dagegen hatte sein US-Herausforderer Nathan Chen mit dem jeweils gelungenen vierfachen Flip und Lutz einen perfekten Auftritt und stellte mit 113,97 Punkten einen Weltrekord für eine Kurzkür auf.

Nach drei WM-Titeln strebt er seinem ersten Olympia-Gold entgegen. Auf dem zweiten und dritten Rang kamen Hanyus japanische Rivalen Yuma Kagiyama (108,12 Punkte) und der Olympia-Zweite Shoma Uno (105,90). Möglich ist, dass Hanyu nach der Kür am Donnerstag sogar ohne Medaille dastehen wird. Er wollte 94 Jahre nach Gilles Grafström als zweiter Eiskunstläufer der Geschichte drei Goldmedaillen hintereinander holen. Der Schwede triumphierte 1920, 1924 und 1928.

Der deutsche Meister Paul Fentz hatte nur ein kurzes olympisches Erlebnis. Im Teamwettbewerb war der Berliner in der Kurzkür Neunter und Letzter geworden. Da sich die deutsche Mannschaft den Sprung in das Finale der besten fünf Teams nicht schaffte, musste Fentz ohne Kür-Einsatz am Montag in die Heimat zurückkehren. Für einen Olympia-Startplatz im Einzel konnte er sich nicht qualifizieren.

Ex-Trainer Schuster zu Skisprung-Mixed: «Große Chance vertan»

ZHANGJIAKOU: Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster hat nach dem Anzug-Chaos beim olympischen Mixedspringen Kritik an den Verantwortlichen geübt. «Meine Hoffnung ist, dass dieses Springen ein Anlass ist, um noch einmal über die Bücher zu gehen und zu fragen: Wie bekommen wir mehr Transparenz herein? Gleichzeitig aber auch: Wie machen wir Werbung für den Sport?», sagte der Österreicher bei Eurosport. «Es wurde eine große Chance vertan. Erstmals ein Mixed-Wettbewerb bei Olympia - und dann fällt man solche Entscheidungen. Das kommt ganz schlecht rüber.»

Während des Wettbewerbs waren fünf Springerinnen - darunter auch die Deutsche Katharina Althaus - disqualifiziert worden, weil ihre Anzüge nicht regelkonform waren. Norwegen, Österreich, Japan und Deutschland verpassten dadurch eine Medaille, Weltmeister Deutschland sogar den zweiten Durchgang. «Es wirft ein schlechtes Licht auf die FIS. Das muss man klar sagen. Es ist nicht nur ein schlechtes Licht auf dem Sport, sondern auch auf der Fis. Sie haben es im Vorfeld versäumt, sich abzustimmen, um zusammen ordentlich zu agieren und die Sportart zu repräsentieren», sagte Schuster über den Ski-Weltverband.

Kombinierer Frenzel schaut Olympia-Rennen im chinesischen Fernsehen

ZHANGJIAKOU: Der mit Corona infizierte Nordische Kombinierer Eric Frenzel wird beim olympischen Wettbewerb von Zhangjiakou am Mittwoch eine ungewohnte Zuschauerrolle einnehmen. «Ich habe hier chinesisches Fernsehen. Ich hoffe sehr, dass der Wettkampf übertragen wird. So war es die letzten Tage auch, dass ich über die verschiedenen Sender mir so viele Wettbewerbe wie möglich reingezogen habe», sagte der 33-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde des Deutschen Skiverbandes (DSV). Frenzel und Teamkollege Terence Weber wurden nach Ankunft in Peking positiv auf das Virus getestet.

Das erste Einzel wird ohne zahlreiche Topleute stattfinden, neben Frenzel und Weber waren auch Norwegens Weltmeister Jarl Magnus Riiber und der Este Kristjan Ilves zuletzt positiv getestet worden. «Ich will es jetzt nicht als Lotterie bezeichnen. Im Endeffekt fehlen natürlich vier Akteure, aber das war auch im Lauf der Saison schon mal so, dass Leute gefehlt haben», beschrieb Frenzel, der noch auf Einsätze in der kommenden Woche hofft. «Es steigen sicherlich die Sieg- oder Medaillenchancen für andere sehr.»

«Der Standard»: IOC-Präsident Bachs Verhalten ist Skandal

WIEN: Nach dem Treffen von IOC-Präsident Thomas Bach mit der Tennisspielerin Peng Shuai nach ihren zurückgezogenen Vergewaltigungsvorwürfen gegen einen hohen Parteifunktionär schreibt «Der Standard» in Wien:

«In diesem Fall aber ist der eigentliche Skandal das Verhalten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). IOC-Präsident Thomas Bach ließ sich Ende November vor den Karren des Regimes spannen, als er nach einem Video-Interview behauptete, Peng gehe es gut. Und nach einem überwachten Interview der Zeitung L'Équipe mit Peng duckt sich das IOC wieder weg, anstatt auf eine Untersuchung der Vorfälle zu bestehen. Dabei wirft die Tatsache, dass Bach sich zum Abendessen mit Peng getroffen hatte, die Frage auf, ob der Präsident nicht nur naiv, sondern inzwischen auch Mitwisser ist.»

Chinas Kommunistische Partei ist 100 Jahre alt

PEKING: Die Kommunistische Partei Chinas ist genau 100 Jahre alt. Strebten seine unmittelbaren Vorgänger eine größere Trennung von Staat und Partei an, unterstellte Staats- und Parteichef Xi Jinping wieder alle wichtigen Regierungsfunktionen jeweiligen Kommissionen der Partei, die jetzt alle Macht bündelt. Von den 91 Millionen Mitgliedern wird unbedingte Loyalität verlangt. Wie früher unter dem Revolutionär Mao Tsetung müssen sie die Lehren ihres heutigen Vorsitzenden Xi Jinping studieren.

Zum 100. Partei-Geburtstag im vergangenen Jahr richtete Xi Jinping auch eine Warnung an die Welt: Das chinesische Volk werde ausländischen Kräften niemals erlauben, es zu «schikanieren, zu unterdrücken und unterjochen». Jeder, der das wagen würde, werde auf eine «große Mauer aus Stahl» treffen, die 1,4 Milliarden Chinesen geschmiedet hätten, und «sich den Kopf blutig stoßen», sagte der Parteichef unter dem Jubel von 70.000 Menschen auf dem Tian'anman-Platz.

Slalomfahrerin Lena Dürr: «Hatte eine gewisse Planlosigkeit»

BERLIN: Skirennfahrerin Lena Dürr hatte lange Zeit damit zu kämpfen, die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen zu können. «Ich hatte eine gewisse Planlosigkeit, ich war zu unsicher. Das ist speziell im Slalom ein Problem, wenn man blitzschnell reagieren muss», sagte die 30-Jährige der «Rheinischen Post» (Dienstag/Montag online).

Jahrelang galt Dürr im deutschen Team als potenzielle Nachfolgerin von Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, konnte dem Druck aber nicht standhalten. «Dann prasselt es natürlich auf einen ein. Aber vielleicht musste ich da durch, damit ich dahin komme, wo ich jetzt bin.»

Dürr gilt nach ihren drei Podestplätzen in dieser Saison beim Olympia-Slalom in Peking als Medaillenkandidatin - davon will sie aber nicht sprechen. «Auf Platzierungen fahren hat bei mir noch nie funktioniert. Mit der Einstellung war ich zuletzt auch in Schladming am Start - und ich bin Dritte geworden», sagte Dürr.

Frühes Olympia-Aus für Snowboarder Baumeister - Hofmeister auf Kurs

ZHANGJIAKOU: Der Medaillentraum von Snowboarder Stefan Baumeister bei den Olympischen Winterspielen in China ist überraschend früh geplatzt. Der 28-Jährige verpasste im Parellel-Riesenslalom am Dienstag den Sprung in die Finalläufe der besten 16. Nach einem Patzer im ersten Run reichte es für den Sportler vom SC Aising-Pang in der Qualifikation nur zu Rang 18. Baumeister, der im Weltcup diesen Winter schon zwei erste und zwei zweite Plätze eingefahren hat, galt als Mitfavorit auf Gold. Auch sein Teamkollege Elias Huber scheiterte. Yannik Angenend schaffte es als einziger Starter des deutschen Herren-Trios ins Achtelfinale.

Bei den Damen erreichte Ramona Hofmeister als Zweitbeste hinter Olympiasiegerin Ester Ledecka aus Tschechien die Finalläufe (ab 7.30 Uhr MEZ). Auch ihre Clubkollegin Carolin Langenhorst als Sechste qualifizierte sich für die Runde der besten 16. Die dritte Bischofswiesenerin, Melanie Hochreiter (27.), schied aus.

Söderholm: Auch ohne NHL-Spieler hohes Niveau bei Olympia

PEKING: Auch erneut ohne die besten Eishockeyspieler der Welt aus der NHL erwartet Bundestrainer Toni Söderholm beim olympischen Turnier in Peking ein hohes Niveau. «Es gibt hier schon viele ehemalige und zukünftige NHL-Spieler. Dazu auch einige, die sicher NHL spielen könnten», sagte Söderholm vor dem Start des Männer-Turniers an diesem Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

«Das Niveau wird sicher hoch sein. Es wird auch ein sehr, sehr enges Turnier», prophezeite der 43 Jahre alte Finne weiter. Deutschland startet als Olympia-Zweiter von 2018 am Donnerstag (14.10 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen den Bronze-Gewinner von Pyeongchang, Kanada. Alleine im deutschen Team stehen dann in Tom Kühnhackl, Tobias Rieder, Dominik Kahun und Korbinian Holzer einige langjährige ehemalige NHL-Spieler im Aufgebot. Weltklasse-Spieler wie Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers fehlen aber - wie schon 2018.

«Für das Eishockey bedauere ich es insgesamt, dass die NHL nicht dabei ist. Jeder hatte darauf gehofft», sagte Söderholm, der die Goldmedaillengewinner von 2018 aus Russland erneut als Top-Favoriten ansieht. Auch sein Heimatland Finnland sieht Söderholm mit guten Chancen: «Von der Spielidee her glaube ich schon, dass Finnland Russland am ehesten gefährlich werden kann.»

Russland, das zusammen mit Kanada Rekord-Olympiasieger ist, beginnt das Turnier am Mittwoch gegen die Schweiz (9.40 Uhr).

Frenzel weiter corona-positiv - Joggen im eigenen Zimmer

ZHANGJIAKOU: Kombinierer-Olympiasieger Eric Frenzel kann weiterhin keine negativen Corona-Tests vorweisen und muss sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking weiter in seinem Quarantäne-Hotel gedulden. Es gebe diesbezüglich keinen neuen Stand, sagte der 33-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde des Deutschen Skiverbandes (DSV). Frenzel und sein Teamkollege Terence Weber waren nach der Ankunft in China positiv auf das Virus getestet worden. Das erste Einzel am Mittwoch werden beide verpassen.

In der Isolation macht Frenzel einen zufriedenen Eindruck. «Status quo ist unverändert. Mir geht es gesundheitlich sehr gut, soweit ich das in meinem Bereich einschätzen kann. Ich öffne regelmäßig mein Fenster, um ein bisschen normalen Sauerstoff erleben zu können», erklärte der Topsportler. Die angebotene psychologische Hilfe habe er bislang noch nicht in Anspruch nehmen müssen, stattdessen halfen ihm zahlreiche Nachrichten von Familie, Freunden und Fans.

Nach dem Ausfall für das erste Einzel stehen nächste Woche Dienstag und Donnerstag zwei weitere Olympia-Entscheidungen in Zhangjiakou auf dem Programm. Auf die Frage, bis wann er für einen Start spätestens negativ sein müsste, antwortete Frenzel: «Zwei Tage vor dem Wettkampf, damit ich wenigstens nochmal ein Training machen kann.» Derzeit halte er sich in seinem Zimmer fit, indem er unter anderem hin und her joggt.

Mayer holt Olympia-Sieg im Super-G - Zwei Deutsche in Top Ten

YANQING: Der Österreicher Matthias Mayer hat bei den Olympischen Winterspielen in China die Goldmedaille im Super-G gewonnen. Der 31-Jährige war am Dienstag im Ziel 0,04 Sekunden schneller als der Überraschungs-Zweite Ryan Cochran-Siegle aus den USA. Bronze ging mit einem Rückstand von 0,42 Sekunden an den norwegischen Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde. Für Mayer war es das dritte Olympia-Gold nach der Abfahrt in Sotschi 2014 und dem Super-G in Pyeongchang 2018. Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz aus der Schweiz schied aus.

Bester deutscher Starter war Romed Baumann auf Platz sieben. Einen Rang dahinter lag Andreas Sander. Simon Jocher fuhr auf den 13. Platz, Josef Ferstl beendete das Rennen als 18. Nicht an den Start gehen konnte Dominik Schwaiger. Er war am Montag in der Abfahrt gestürzt und hatte sich eine Verletzung am Unterarm zugezogen.

Bundestrainer Christian Schwaiger war mit den Ergebnissen zufriedener als am Vortag, sagte aber auch mit Verweis auf den nach einer Knie-OP noch fehlenden Thomas Dreßen: «Wir haben leider keinen Matthias Mayer dabei. Wir haben einen, aber der ist verletzt zuhause.» Ferstl gratulierte dem Goldgewinner Mayer: «Echt brutal der Kerl. Das ist ein ganz, ganz großer Sportler. Der ist wirklich zu beneiden.»

Schien- und Wadenbein gebrochen: US-Skirennfahrerin O'Brien reist ab

YANQING: Für die amerikanische Skirennfahrerin Nina O'Brien sind die Olympischen Spiele in China beendet.

Die 24-Jährige hat sich bei ihrem schlimmen Sturz im Riesenslalom am Montag das Schien- und Wadenbein gebrochen. Sie sei bereits in einer Klinik in Yanqing behandelt worden und werde für die weitere Versorgung in die Heimat zurückfliegen, teilte der US-Verband am Dienstag mit. Ihren Startplatz im Slalom am Mittwoch nimmt Teamkollegin A.J. Hurt ein. O'Brien war bei dem Rennen wenige Meter vor dem Ziel schwer gestürzt, in den Auslaufbereich geschlittert und dort minutenlang behandelt worden. Der Sieg war an die Schwedin Sara Hector gegangen.

Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt mit Bestzeit im Abschlusstraining

YANQING: Die viermaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt sind beim Abschlusstraining der Doppelsitzer am Dienstag Laufbestzeit im letzten Durchgang gefahren. Nach zuvor Rang zwei hinter den Österreichern Thomas Steu und Lorenz Koller fuhr das bayerische Duo aus Berchtesgaden und Königssee im letzten Lauf vor dem Wettkampf an diesem Mittwoch die schnellste Zeit.

«Es waren ein paar kleine Fehler drin, die Sonnensegel waren zu, da hatten wir leichte Probleme. Aber es macht Spaß zu fahren und wir freuen uns auf das Rennen morgen», sagte Wendl und will sich nach den Worten von Cheftrainer Norbert Loch richten: «Das hat der Norbert auf dem Punkt richtig gesagt: wir brauchen Eier, wir müssen uns da ruhig halten und die Kiste einfach ballern lassen, dann geht es.» Kollege Arlt betonte: «Die 13 ist der Scharfrichter.» Da müsse man hellwach sein, «doch zuvor machen wir erstmal ein Nickerchen».

Das Thüringer Duo Toni Eggert und Sascha Benecken (BRC Ilsenburg/RT Suhl) , das zuletzt vier WM-Titel in Serie holte, kam jeweils auf Rang vier. «Wir konnten uns fahrerisch ganz gut stabilisieren, haben alle Teile gut zusammengepuzzelt. Ich glaube, wir können mit viel Freude ins Rennen gehen. Mal schauen wie es ist, wenn morgen zum Rennen alle ihre Karten auflegen», sagte Eggert. Anders als bei den Einzeldisziplinen wird der Doppelsitzer-Wettbewerb nur mit zwei statt vier Läufen ausgetragen.

Snowboard-Ikone White vor Karriereende: «Ich war der Sport»

ZHANGJIAKOU: Snowboard-Superstar Shaun White blickt kurz vor seinem letzten Wettkampf bei den Olympischen Winterspielen in China mit Stolz auf seine erfolgreiche Karriere zurück. «Ich war der Name des Sports. Ich war der Sport», sagte der Amerikaner im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Dienstag). Er liebe den Fakt, Teil des Lebens jüngerer Snowboarder gewesen zu sein.

An diesem Mittwoch steht die Qualifikation für den olympischen Halfpipe-Wettbewerb an. Zu den Favoriten zählt der mittlerweile 36-Jährige nicht. «Aber ich habe große Pläne für dieses Event», sagte White, der seine aktive Karriere nach den Spielen beenden will.

Die Snowboard-Legende hat ihren Sport geprägt wie kein anderer. Bei den Spielen 2006, 2010 und 2018 holte White in der Halfpipe Gold, 2014 wurde er Vierter. «Ich denke ein Teil von mir wird es immer vermissen, ein Champion zu sein. Das Podium zu erreichen und den Champagner zu spritzen», sagte White.

Tennisspielerin Peng Shuai verlässt Olympia-Blase in Peking

PEKING: Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai wird nach ihrem Besuch bei den Winterspielen in Peking die geschlossene Olympia-Blase wieder verlassen. Das erklärte IOC-Präsident Thomas Bach am Dienstag. Bei einem gemeinsamen Besuch beim Ski-Freestyle habe Peng ihm gesagt, dass sie sich noch im Lauf des Tages wieder in Quarantäne begebe und plane, den wegen der Coronavirus-Pandemie streng abgeschirmten Olympia-Kreislauf zu verlassen. Ob sie einen erneuten Besuch plane, konnte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees nicht sagen. Peng hatte sich in den vergangenen Tagen mit Bach zum Abendessen getroffen, der französischen Sportzeitung «L'Équipe» ein überwachtes Interview gegeben und Wettkämpfe im Curling, Eiskunstlauf und Ski-Freestyle besucht.

Pengs Fall bewegt die Welt, seit die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel im November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte. Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um Peng Shuais Wohlergehen. Sie hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt.

Der «L'Équipe» sagte sie nun: «Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.» Erneut sprach sie von einem «enormen Missverständnis».

Skispringerin Althaus nach Mixed-Aus: «Mein Herz ist gebrochen»

ZHANGJIAKOU: Nach ihrer Disqualifikation im olympischen Mixed-Wettbewerb hat Skispringerin Katharina Althaus ihre Enttäuschung auch in den sozialen Netzwerken geäußert. «160 Weltcup-Starts, fünf Weltmeisterschaften, drei Olympische Spiele: Und jetzt bin ich zum ersten Mal disqualifiziert worden. Mein Herz ist gebrochen», schrieb die 25 Jahre Althaus in der Nacht zum Dienstag bei Instagram.

Wegen eines zu großen Anzugs war ihr Sprung in Zhangjiakou am Montag nicht gewertet worden. Mixed-Weltmeister Deutschland schied deshalb nach einem Durchgang aus. In einer ersten Reaktion hatte sie am Montag den Weltverband Fis attackiert: «Sie haben damit das Damen-Skispringen zerstört. Unsere Namen stehen jetzt alle da und wir haben die Arschkarte gezogen. Damit macht man Nationen kaputt, Förderungen und den ganzen Sport unfair.» Neben Althaus waren vier weitere Springerinnen anderer Nationen wegen ihrer Anzüge disqualifiziert worden.

Das Sprungquartett Althaus, Selina Freitag, Constantin Schmid und Karl Geiger ließ nach Ende des enttäuschenden Wettkampfs ein Foto machen, wie sie geschlossen und Arm in Arm Richtung Olympia-Anlage blicken. Geiger schrieb: «Wir halten zusammen, egal was kommt.» In den Jahren 2015, 2017, 2019 und 2021 hatte das deutsche Mixed jeweils den WM-Titel gewonnen. Diesmal setzte sich Favorit Slowenien durch und wurde Olympiasieger.

Medien: Düsseldorf trennt sich von Preußer - Thioune soll kommen

BERLIN: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich nach Medienberichten von Trainer Christian Preußer getrennt. Das berichteten am Montagabend der Kölner «Express» und die «Bild». Die Amtszeit Preußers, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 datiert war, endet somit nach nur gut sieben Monaten. Neuer Chefcoach soll Daniel Thioune (47) werden, der zuletzt den Hamburger SV betreute. Laut «Bild» soll er bereits am Dienstag offiziell vorgestellt werden. Vom Verein lag am Montagabend noch keine Bestätigung vor.

Süle will mit Borussia Dortmund «noch weitere Titel gewinnen»

BERLIN: Niklas Süle hat sich «bereits vor einigen Wochen dazu entschieden, künftig für Borussia Dortmund zu spielen.» Dies sagte der Fußball-Nationalspieler der «Bild»-Zeitung (Montag) zum Transfer-Coup des BVB. «Ich habe von der ersten Kontaktaufnahme an sofort gespürt, dass die Verantwortlichen des Vereins ganz große Lust darauf haben, mit mir zu arbeiten. Hans Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und Marco Rose haben mir beeindruckend vermittelt, welche Rolle ich beim BVB einnehmen kann», schilderte der 26-Jährige, der ablösefrei vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zum Bundesliga-Zweiten nach Dortmund wechselt.

Drittligist Duisburg legt Einspruch gegen Niederlage ein

FRANKFURT/MAIN: Drittligist MSV Duisburg hat beim Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes Einspruch gegen die Wertung der 1:3-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II eingelegt. Wie der DFB dazu am Montag mitteilte, habe der MSV dies damit begründet, dass Dortmund in Kapitän Franz Pfanne einen Spieler eingesetzt habe, der nach Auffassung der Duisburger wegen der fünften Gelben Karte nicht spielberechtigt gewesen sei. Der MSV ist nach dem 25. Spieltag Tabellen-17. der 3. Liga mit 20 Mannschaften.

Eintracht Frankfurt verleiht Pecar an Austria Wien

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt hat Offensivspieler Martin Pecar bis zum Saisonende an Austria Wien verliehen. Die Österreicher erhalten zudem eine Kaufoption für den 19 Jahre alten Offensivspieler aus Slowenien, teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Niedersächsische Drittliga-Clubs reichen Eilantrag vor Gericht ein

HANNOVER: Die drei niedersächsischen Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig, SV Meppen und VfL Osnabrück sind am Montag wie angekündigt gegen die Zuschauer-Beschränkungen in Niedersachsen vor Gericht gezogen. Sie reichten beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einen sogenannten Normenfeststellungsantrag im Eilverfahren ein und hoffen nun, bereits an diesem Samstag wieder vor mehr als 500 Fans spielen zu dürfen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Clubs hervor. Aufsteiger TSV Havelse hatte zuvor bestätigt, sich doch nicht an dem gemeinsamen Schritt der drei Nachbarn zu beteiligen.

Gedikli wechselt von Leverkusen zum türkischen Club Trabzonspor

BERLIN: Der 18-jährige Emrehan Gedikli wechselt von Bayer Leverkusen zum türkischen Fußball-Erstligisten Trabzonspor. Der deutsche U19-Nationalspieler, dessen Vertrag bei Bayer noch bis 30. Juni 2023 lief, unterzeichnete einen Kontrakt über viereinhalb Jahre, wie der Tabellenführer der Süper Lig am Montag bekanntgab. Die Ablösesumme beträgt 800.000 Euro.

Rassismusvorwürfe: FC Chelsea entschädigt ehemalige Jugendspieler

LONDON: Der englische Premier-League-Club FC Chelsea will vier ehemaligen Jugendspielern, die in den 90er Jahren im Fußball-Verein Opfer rassistischer Beleidigungen wurden, eine Entschädigung zahlen. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichteten, einigte sich der Champions-League-Sieger am Montag außergerichtlich mit den vier Klägern. Nach Informationen von BBC und «The Athletic» erhalten die Betroffenen jeweils eine Summe im sechsstelligen Bereich. Die ehemaligen Chelsea-Nachwuchsspieler waren nach eigener Aussage in den 90ern von zwei damaligen Trainern des Fußballclubs beleidigt und gemobbt worden.

Italien will sich um Fußball-EM 2032 bewerben

ROM: Italien will sich um die Fußball-Europameisterschaft 2032 bewerben. Der italienische Fußball-Verband FIGC habe die UEFA über seine Bewerbung für die Euro 2032 informiert, teilte der nationale Verband am Montagabend mit. Die Frist dafür läuft laut UEFA am 23. März dieses Jahres ab. Bis zum 12. April 2023 müssen alle Kandidaten ihr Projekt vorstellen. Der oder die Gastgeber sollen im September 2023 bekanntgegeben werden. Italien war schon 1968 und 1980 Schauplatz der Fußball-EM. Die EM-Endrunde 2024 findet in Deutschland statt.

RB Leipzig darf 15.000 Fans gegen Köln ins Stadion lassen

LEIPZIG: RB Leipzig darf am Freitagabend gegen den 1. FC Köln 15.000 Zuschauer unter 2G-plus-Bedingungen ins Stadion lassen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Das Leipziger Gesundheitsamt habe einer Erweiterung der Zuschauerkapazität von bislang 12.500 auf nun 15.000 Besucherinnen und Besucher zugestimmt. Ob die Kapazität in der Red Bull Arena auf 50 Prozent (25.000 Fans) für die Spiele gegen San Sebastian (17. Februar) in der Europa League sowie den SC Freiburg (5. März) erhöht wird, entscheide sich nach dem Köln-Spiel, teilte RB weiter mit.

Corona-Fälle in Melsungen: Bundesliga-Spiel in Erlangen verschoben

MELSUNGEN: Die für Mittwoch angesetzte Bundesliga-Partie der Handballer der MT Melsungen beim HC Erlangen muss coronabedingt verschoben werden. Die HBL habe einem entsprechenden Antrag der Gäste am Montagabend zugestimmt, teilten die beiden Vereine mit. Ein Nachholtermin soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Zuvor war bereits die für Donnerstag angesetzte Partie TSV Hannover-Burgdorf gegen HSV Hamburg wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Niedersachsen verlegt worden.