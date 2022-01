Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Erfolgreichste Sportler bei Olympischen Winterspielen seit 1924

PEKING: Skilangläuferin Marit Björgen ist die erfolgreichste Teilnehmerin bei Olympischen Winterspielen. Mit acht Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen liegt sie vor dem Biathleten und Landsmann Ole Einar Björndalen, der in seiner Olympia-Laufbahn zwei Bronze-Medaillen weniger gewann.

Ewige Bestenliste (ab fünf Goldmedaillen):

Gold Silber Bronze Gesamt 1. Marit NOR 2006-2018 Langlauf 8 4 3 15 Björgen 2. Ole Einar NOR 1998-2014 Biathlon 8 4 1 13 Björndale n 3. Björn NOR 1992-1998 Langlauf 8 4 - 12 Dählie 4. Ljubow RUS 1992/1994 Langlauf 6 3 - 9 Jegorowa 5. Victor An KOR/RUS 2006-2014 Shorttrack 6 - 2 8 6. Lidija UdSSR 1960/1964 Eisschnell 6 - - 6 Skoblikow lauf 7. Ireen NED 2006-2018 Eisschnell 5 5 1 11 Wüst lauf 8. Claudia GER 1992-2006 Eisschnell 5 2 2 9 Pechstein lauf 9. Martin FRA 2010-2018 Biathlon 5 2 - 7 Fourcade 10. Larissa RUS 1992-2002 Langlauf 5 1 1 7 Lasutina 10. Clas FIN 1924/1928 Eisschnell 5 1 1 7 Thunberg lauf 12. Thomas NOR 1994-2002 Langlauf 5 1 - 6 Alsgaard 13. Bonnie USA 1988-1994 Eisschnell 5 - 1 6 Blair lauf 14. Eric USA 1980 Eisschnell 5 - - 5 Heiden lauf

Norwegens Biathleten in Bestbesetzung im ersten Olympia-Rennen

OSLO: Gold-Favorit Norwegen hat als erste Top-Nation das Aufgebot für das erste olympische Biathlonrennen benannt. In der Mixed-Staffel tritt das Weltmeister-Quartett am 5. Februar (Samstag, 10.00 Uhr) mit Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bö und Johannes Thingnes Bö an. Das gab der norwegische Verband am Montagabend mit viel Vorlauf vor dem Auftakt-Wettbewerb im chinesischen Zhangjiakou nordwestlich von Peking bekannt.

Vor vier Jahren in Pyeongchang hatte Norwegen hinter Frankreich Platz zwei belegt. Deutschland war als Vierter in Südkorea um nur 0,3 Sekunden an einer Medaille vorbeigeschrammt. In Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer werden die beiden Top-Stars aus der damaligen deutschen Mannschaft bei den kommenden Spielen in Asien (4. bis 20. Februar) nach ihren Rücktritten allerdings nicht mehr dabei sein.

USA schicken 222 Sportlerinnen und Sportler zu Olympia nach Peking

COLORADO SPRINGS: Die USA schicken 222 Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Winterspielen nach Peking. Die Nominierung am Montag (Ortszeit) machte die mehrheitlich bereits durch ihre Fachverbände erfolgten Nennungen offiziell. Nur vor vier Jahren in Pyeongchang war ein Aufgebot der USA bei Winterspielen größer. Deutschland schickt 148 Athletinnen und Athleten nach China. Die Winterspiele dort beginnen am 4. Februar und enden am 20. Februar.

Unter den US-Athleten ist wie erwartet auch Snowboard-Star Shaun White, einer von vier der nominierten Amerikanerinnen und Amerikaner mit der Erfahrung von bereits vier vorausgehenden Olympia-Teilnahmen. Er könnte nach Eisschnellläuferin Ireen Wüst aus den Niederlanden zudem die erst zweite Person mit Medaillen bei vier verschiedenen Olympischen Winterspielen werden.

Vorerst keine Rückkehr von Zuschauern in Stadien und Hallen

BERLIN: Eine verstärkte Rückkehr von Zuschauern zu Spielen der Fußball-Bundesliga und anderen deutschen Profiligen wird es wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen vorerst nicht geben. Bei ihren Beratungen mit dem Bund beschlossen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Montag, dass die Chefs der Staats- und Senatskanzleien bis zum 9. Februar zumindest eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren sollen. Das geht aus dem nach der Videoschaltkonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder veröffentlichten Papier hervor.

DFL-Chefin Hopfen: «Differenzierte Szenarien» wären wichtig gewesen

FRANKFURT/MAIN: Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen hat den Verzicht von Bund und Ländern auf eine weitere Öffnung der Fußballstadien für Zuschauer kritisiert. «Die Eindämmung der Pandemie und der Schutz des Gesundheitssystems genießen selbstredend Priorität, erst recht angesichts der Omikron-Welle», wird die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga am Montagabend in einem DFL-Statement zitiert. «Im Sinne des gesamten Profisports wäre es dennoch wichtig gewesen, schon jetzt mit Blick auf die Zulassung von Fans Einigkeit über differenzierte Szenarien zu erzielen, die sich an der jeweiligen Pandemie-Lage orientieren.»

BVB-Boss Watzke kritisiert Corona-Beschlüsse: Prüfen Eilverfahren

DORTMUND: Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat den Verzicht von Bund und Ländern auf eine weitere Öffnung der Fußball-Stadien für Zuschauer mit deutlichen Worten kritisiert und erwägt sogar juristische Schritte. «Wir werden uns die Beschlüsse des Landes NRW genau anschauen und prüfen, ob wir sie im Eilverfahren kontrollieren lassen», sagte Watzke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei «bitter, dass die Mehrheit der MPK-Teilnehmer nach zwei Jahren nur an Verbote denkt und nicht auch an ein Mindestmaß an Möglichkeiten und logischen Entscheidungen», erklärte Watzke.

DOSB-Betreuer in China positiv auf Coronavirus getestet

FRANKFURT/MAIN: Ein Betreuer aus dem Team Deutschland für die Olympischen Winterspiele in Peking ist in China positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund am Montag mitteilte, ist der Befund am Sonntag nach einem PCR-Test in der Skiregion Zhangjiakou festgestellt worden. Der Betreuer sei symptomfrei und befinde sich aktuell in einem Quarantäne-Hotel, hieß es in einer Mitteilung. Die Abläufe vor Ort hätten den im Playbook beschriebenen Vorgaben entsprochen, die Kommunikation zwischen dem medizinischen Personal des Organisationskomitees vor Ort und dem DOSB sei sehr gut und kooperativ gewesen.

Afrika-Cup: Gastgeber Kamerun und Gambia im Viertelfinale

Yaoundé/Bafoussam (dpa ) - Gastgeber Kamerun und das Überraschungsteam aus Gambia sind beim Afrika-Cup ins Viertelfinale eingezogen. Mit Fußballprofi Eric-Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München gewann Kamerun am Montagabend in Yaoundé seine Achtelfinalpartie gegen den mutigen Cup-Neuling Komoren mit 2:1 (1:0). Für den Favoriten und Sieger der Vorrundengruppe A trafen Lyon-Profi Toko Ekambi (29. Minute) und Vincent Aboubakar (70.). Youssouf M'Changama verkürzte nur noch (81.). Zuvor hatte Gambia durch ein 1:0 (0:0) gegen Guinea in Bafoussam das Viertelfinale erreicht. Den entscheidenden Treffer erzielte Musa Barrow (71.).

FC Watford trennt sich nach nur 16 Wochen von Coach Ranieri

LONDON: Der FC Watford hat sich nach nur 16 Wochen wieder von Trainer Claudio Ranieri getrennt. Dies bestätigte der Tabellenvorletzte der Premier League am Montagabend via Twitter. Ranieri war erst Anfang Oktober 2021 verpflichtet worden. Unter Leicesters früherem Meistertrainer hatte Watford aber nur sieben Punkte holen können. Das Team gewann beim FC Everton mit 5:2 und feierte einen spektakulären 4:1-Heimsieg gegen Manchester United im November. Nach dem Überraschungserfolg gewannen die Hornets mit dem italienischen Fußballtrainer allerdings kein Liga-Spiel mehr und holten nur einen einzigen Zähler bei einem Remis gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Newcastle United.

Balotelli erstmals seit 2018 wieder in die Squadra Azzurra berufen

ROM: Mario Balotelli steht zum ersten Mal seit September 2018 wieder im Kader der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Auswahltrainer Roberto Mancini nominierte den 31-Jährigen am Montag überraschend in sein 35-köpfiges Aufgebot für ein dreitägiges Trainingscamp vor der WM-Relegation der Italiener Ende März. Der eigenwillige Stürmer hat in bislang 36 Länderspielen für die Squadra Azzurra 14 Tore erzielt. Im Juli 2021 war Balotelli zum Süper-Lig- Aufsteiger Adana Demirspor in die Türkei gewechselt und unterschrieb dort laut Vereinsangaben einen Dreijahresvertrag.

Dänemark als erstes Team im Halbfinale der Handball-EM

BUDAPEST: Weltmeister Dänemark hat als erste Mannschaft das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft erreicht. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Nikolaj Jacobsen setzte sich am Montagabend in Budapest souverän mit 35:23 (21:12) gegen die Niederlande durch. Olympiasieger Frankreich befindet sich wie Dänemark ebenfalls auf Kurs in Richtung Halbfinale. Die Franzosen besiegten Montenegro problemlos mit 36:27 (16:12). Im abschließenden Hauptrunden-Spiel am Mittwoch gegen die Dänen reicht den Franzosen nun ein Remis, um den Halbfinal-Einzug perfekt zu machen.

Nächste Spielabsage wegen Corona in der Deutschen Eishockey Liga

NEUSS: Die Corona-Pandemie hat für die nächste Spielabsage in der Deutschen Eishockey Liga gesorgt. Die für diesen Dienstag angesetzte Partie der Adler Mannheim gegen die Krefeld Pinguine kann wegen einer «Isolations- und Quarantäneanordnung für das gesamte Team der Adler Mannheim» nicht stattfinden. Das teilte die DEL am Montagabend mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die steigende Anzahl von Corona-Infektionen wirbelt den DEL-Spielplan damit weiter durcheinander.