Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Welttrainer Tuchel will Club-WM gewinnen: «Alles daran setzen»

ZÜRICH: Der neue Welttrainer Thomas Tuchel strebt nach seiner Auszeichnung durch die FIFA den nächsten Titel an. «Das Privileg zu haben, Europa zu vertreten, werden wir sehr, sehr ernst nehmen», sagte der Coach des FC Chelsea im Interview des Weltverbands nach seiner Kür zum besten Trainer des Jahres 2021 am Montagabend während einer Online-Gala mit Blick auf die anstehende Club-WM. «Wir werden alles daran setzen, den Titel zu holen. Da kann sich jeder drauf verlassen.»

Das Turnier mit sieben Mannschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom 3. bis zum 12. Februar werde «eine tolle Erfahrung», sagte Tuchel. Chelsea tritt als amtierender Sieger der europäischen Champions League an, der Gewinner der FIFA-Veranstaltung beerbt den FC Bayern als Titelträger.

Seine Wahl zum Welttrainer des Jahres fühle sich «unglaublich» an, sagte Tuchel, der die Blues erst vor gut einem Jahr übernommen und dann zum Triumph in der Königsklasse geführt hatte. «Ich weiß, wem ich es zu verdanken habe. Das ist ein Team-Award, das ist keine One-Man-Show, für keinen einzigen Trainer.» Chelsea verkörpere das, «was man von außen auch wahrnimmt. Wir wollen um jeden Titel kämpfen, in jedem Spiel um den Sieg kämpfen.»

McLaren und Ferrari verkünden Starttermine für neue Formel-1-Wagen

BERLIN: McLaren und Ferrari haben am Montag die Starttermine für ihre neuen Formel-1-Autos der Saison 2022 bekannt gegeben. McLaren wird den MCL36 am 11. Februar während einer Veranstaltung in der Woking-Basis des Teams präsentieren. Ferrari kündigte an, das neue Auto am 17. Februar enthüllen zu wollen

23 Punkte von Schröder: Celtics drehen NBA-Partie gegen Pelicans

BOSTON: Auch dank eines gut aufgelegten Dennis Schröder haben die Boston Celtics in der NBA einen 18-Punkte-Rückstand noch aufgeholt und gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Der Basketball-Nationalspieler aus Braunschweig kam beim 104:92 am Montag auf 23 Punkte, fünf Rebounds und den Spiel-Bestwert von neun Vorlagen. Für die Celtics war der 23. Saisonsieg wichtig, um in der Eastern Conference die Playoff-Chancen zu erhalten.

Schiedsrichter Zwayer berichtet von heftigen Anfeindungen

FRANKFURT/MAIN: Schiedsrichter Felix Zwayer ist nach dem Wirbel um seine Person beim Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München im Dezember laut eigener Aussagen heftig angefeindet worden. «Auf meinem dienstlichen E-Mail-Account sind zahlreiche Nachrichten eingegangen, die unglaublich sind und mit denen es sehr schwer ist umzugehen und diese zu ignorieren», berichtete der derzeit nicht aktive 40-Jährige in der Sky-Sendung «Meine Geschichte». Die Berliner Polizei habe ihm geschrieben, «dass eine Morddrohung gegen mich im Internet existiert».

Schwedens Handballer zittern sich in EM-Hauptrunde

BRATISLAVA: Der WM-Zweite Schweden hat sich bei der Handball-Europameisterschaft in die Hauptrunde gezittert. Die Skandinavier trennten sich am Montagabend von Tschechien 27:27 (12:11) und erreichten nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Rivalen die zweite Turnierphase. Neben Schweden sind Titelverteidiger Spanien, der Olympia-Dritte Norwegen und Russland die Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft.

Corona-Schock für Handballer: Fünf weitere Spieler positiv

BRATISLAVA: Vor dem abschließenden Vorrundenspiel der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft gegen Polen sind fünf weitere Spieler am Montag positiv getestet worden. Damit fallen insgesamt sieben Akteure für die Partie an diesem Dienstag aus. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte umgehend fünf Spieler nach - ob diese spielberechtigt sind, entscheidet sich aber erst nach der Ankunft in der Slowakei und den vorgeschriebenen PCR-Tests.

Lewandowski: Beide Weltfußballer-Titel «unglaublich gut»

ZÜRICH: Für Stürmerstar Robert Lewandowski sind die beiden Auszeichnungen zum Weltfußballer für die Jahre 2020 und 2021 «schwer» zu vergleichen. «Beide Momente sind unglaublich gut», sagte der Stürmer des FC Bayern in einem Interview des Weltverbands FIFA nach seiner Kür am Montagabend während einer Online-Gala. «Ich wollte immer mein Bestes zeigen.» Er freue sich immer über individuelle Preise, weil diese auch «bedeuteten, dass die Mannschaft gewonnen hat», sagte der Pole.

Ein großes Ziel sei für ihn nun die Qualifikation mit seinem Heimatland für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Polen spielt in den Playoffs Ende März zunächst gegen Russland. «Das wird nicht einfach, aber wir sind bereit», sagte der 33 Jahre alte Lewandowski.

Geisenberger über Olympia-Start: Aufgeben wäre «nicht richtig»

DÜSSELDORF: Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat sich trotz Gedanken an einen Boykott der Winterspiele in Peking auch mit Blick auf ihre Familie für eine Teilnahme entschieden. «Ich habe alles gegeben, meine Familie hat mich bedingungslos unterstützt und ich glaube, wir haben das bis jetzt wirklich super gemacht», schrieb die 33 Jahre alte Rennrodlerin am Montag bei Instagram. «Jetzt so kurz vor dem Ziel aufzugeben und es nicht zu versuchen, wäre nicht richtig. Das würde ich mir vielleicht mein Leben lang vorwerfen - oder mich zumindest ärgern.»