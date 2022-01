Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

«Tages-Anzeiger»: Melbourne drohen Tennis-Tumulte

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag das Urteil im Streit um die Einreise von Tennisstar Novak Djokovic nach Australien:

«Dass Novak Djokovic das Australian Open gemäß Richter Anthony Kelly nun doch bestreiten kann, ist für viele, allen voran die australische Regierung, ein Schlag ins Gesicht. Der Entscheid bedeutet für Melbourne und das nächsten Montag beginnende Grand-Slam-Turnier eine brandgefährliche Entwicklung. Der Stadt und dem Turnier drohen nun Tumulte zwischen serbischen Fans, die zu den aggressiveren der Tennisszene gehören, sowie der riesigen Fraktion der Anti-Djokovic-Hardliner.

Der Weltranglistenerste ist zum Symbol der Egozentrik, der Uneinsichtigkeit, der Ungleichheit und zu einem weltweiten Anführer der Impfgegner geworden. Dass er mit fragwürdigen Belegen und der Spitzfindigkeit teurer Juristen eine Impfbefreiung durchstieren (durchsetzen, schweizerisch) kann, während Hunderttausende von Australiern wegen des Virus monatelang praktisch eingesperrt waren, wird die schon letzte Woche riesige Wut gegen ihn neu aufflammen lassen. Sollte er tatsächlich als Spieler in die Rod Laver Arena schreiten, ist ein Aufruhr garantiert.»

«NZZ»: Großer Imageschaden für Australien

ZÜRICH: Zur gerichtlich verfügten Erlaubnis der Einreise von Tennisstar Novak Djokovic nach Australien meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Ob eine Ausnahmeregel für ungeimpfte Tennisspieler dem Volk zumutbar ist oder nicht, hätten sich die Verantwortlichen allerdings im Voraus überlegen müssen. Und nicht erst, als sie sahen, dass die Volksseele wegen Djokovic kocht.

Als die Grenzschutzbehörden Djokovics Visum annullierten und ihn in Auslieferungshaft steckten, twitterte Premierminister Scott Morrison: «Regeln sind Regeln - vor allem, wenn es um unsere Grenzen geht. Niemand steht über diesen Regeln.» Der Premierminister glaubte, so bei den Wählern punkten zu können und von seinem eigenen Versagen in der Pandemiebekämpfung ablenken zu können. Das war billigster Populismus. (...)

Theoretisch kann der Immigrationsminister Alex Hawke das Visum von Djokovic trotz dem Richterspruch erneut annullieren. Seine Befugnisse diesbezüglich sind fast uneingeschränkt. Doch er tut gut daran, dies sein zu lassen. Der Imageschaden für Australien ist schon groß genug. Wer in einem Loch steckt, sollte aufhören zu graben.»

Pekinger sollen sich bei Unfällen von Olympia-Teilnehmern fernhalten

PEKING: Aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus haben die Behörden der chinesischen Hauptstadt die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich im Falle eines Verkehrsunfalls von Teilnehmern der Olympischen Spiele fernzuhalten und ihnen auch nicht zu helfen.

«Halten Sie bei einem Verkehrsunfall bitte einen Sicherheitsabstand ein, und kommen Sie nicht mit dem Fahrzeug und Personen im Fahrzeug in Kontakt», hieß es in einer von Staatsmedien verbreiteten Mitteilung des Pekinger Verkehrsbüros, das dazu aufrief, auf professionelle Helfer zu warten, sollte es einen Unfall mit einem der Olympia-Fahrzeuge geben.

Hintergrund der ungewöhnlichen Warnung ist, dass die Winterspiele in Peking ab dem 4. Februar in einer abgeschotteten Blase stattfinden sollen. China verfolgt eine strikte Null-Corona-Politik. Daher soll verhindert werden, dass die aus aller Welt anreisenden Teilnehmer der Spiele in direkten Kontakt mit Bewohnern der chinesischen Hauptstadt kommen.

Athleten, Journalisten und andere Olympia-Teilnehmer dürfen sich nur an designierten Orten wie Hotels und Wettkampfstätten aufhalten. Zwischen ihnen kommen spezielle Pendelbusse und Schnellzüge zum Einsatz.

1:0 gegen Aston Villa: Manchester United im FA Cup weiter

MANCHESTER: Auch ohne den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo hat Manchester United als letzte Mannschaft die vierte Runde im englischen FA Cup erreicht. Der von Ralf Rangnick trainierte Fußball-Traditionsclub mühte sich am Montagabend beim Drittrunden-Abschluss zu einem 1:0 (1:0) gegen den Premier-League- Konkurrenten Aston Villa. Den Siegtreffer für Man United im Old Trafford erzielte Mittelfeldspieler Scott McTominay per Kopfball in der 8. Minute. Beim vermeintlichen Ausgleich der Gäste stand Aston-Routinier Danny Ings knapp im Abseits (51.).

Greuther Fürth verpflichtet schwedischen Torhüter Linde

FÜRTH: Die SpVgg Greuther Fürth will mit der Verpflichtung des Schweden Andreas Linde ihre Schwierigkeiten auf der Torhüterposition beheben. Wie der Tabellenletzte aus der Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte, unterschrieb der 28-jährige Linde einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Marius Funk (26) fällt nach einer schweren Knieverletzung bis zum Saisonende aus. Sascha Burchert (32) steht Trainer Stefan Leitl daher als einziger erfahrener Profi-Schlussmann zur Verfügung. Linde absolvierte 138 Erstliga-Spiele in Norwegens erster Liga und 30 im europäischen Wettbewerb.

Nach Corona-Fällen bei Alba Berlin: Euroleague-Spiele verschoben

BERLIN: Nach elf Corona-Fällen bei Alba Berlin sind auch die Euroleague-Partie des deutschen Basketball-Meisters bei Maccabi Tel Aviv und Fenerbahce Istanbul verlegt worden. Das teilte Alba am Montag mit. Eine Entscheidung über einen neuen Termin steht noch aus. Die Partie in Tel Aviv war für Mittwoch angesetzt, in Istanbul sollten die Berliner am Freitag antreten. Zuvor war schon die Austragung des Bundesliga-Spiels der Berliner bei den Braunschweig Lions am Sonntag nicht möglich gewesen. Bereits am Montag vergangener Woche war das Euroleague-Spiel gegen Panathinaikos Athen wegen Corona-Fällen im Team der Griechen abgesagt worden.

Drei NFL-Teams trennen sich von Cheftrainern, zwei von Managern

NEW YORK: In der NFL haben drei Teams nach dem Ende der Hauptrunde personelle Konsequenzen gezogen. Die Miami Dolphins, die Chicago Bears und die Minnesota Vikings trennten sich am Montag alle von ihren Cheftrainern, bei den Vikings und den Bears mussten zudem auch die General Manager gehen. Alle drei Football-Teams verpassten die am Wochenende beginnenden Playoffs. Die Dolphins trennten sich von Brian Flores nach drei Spielzeiten und obwohl das Team sieben der letzten acht Saisonspiele gewonnen hatte. Matt Nagy war vier Jahre bei den Chicago Bears und kam in dieser Zeit zwei Mal in die Playoffs. Mike Zimmer musste bei den Vikings nach acht Jahren gehen.