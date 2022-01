Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Rodeln: Olympia-Zweite Eitberger nicht für Winterspiele vorgesehen

DÜSSELDORF: Die Olympia-Zweite Dajana Eitberger ist vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland nicht für das Team der deutschen Rodelmannschaft für die Winterspiele in Peking vorgeschlagen worden. Dies teilte der Verband am Dienstag mit. Beim Nominierungsvorschlag sind die acht Startplätze an die in der Gesamtwertung besten deutschen Athleten verteilt worden.

Julia Taubitz (Oberwiesenthal), Anna Berreiter (Berchtesgaden) und Titelverteidigerin Natalie Geisenberger (Miesbach) sind bei den Frauen vertreten. Eitberger (Ilmenau), die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang 2018, liegt als Neunte der Gesamtwertung ohne Podestplatz in diesem Winter hinter der Konkurrenz.

Bei den Männern dürfen sich Johannes Ludwig (Oberhof), Max Langenhan (Friedrichroda) und Felix Loch (Berchtesgaden) auf ein Olympia-Ticket freuen. Zudem wurden die beiden besten deutschen Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) und Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) vorgeschlagen.

«Die finale Nominierung ist am 11. Januar, und bis dahin stehen Dajana Eitberger, Chris Eißler und Robin Geueke/David Gamm in jedem Fall noch als Olympiaersatz zur Verfügung», sagte BSD-Sportdirektor Thomas Schwab. Das Risiko sei groß, dass sich noch jemand kurzfristig mit dem Coronavirus infiziere und ausfalle.

Ex-Münchner Alaba anfangs allein im Restaurant - Riesenumstellung»

MADRID: Der langjährige Münchner Bundesliga-Profi David Alaba musste sich nach seinem Wechsel zu Real Madrid erst einmal an die spanische Essenskultur gewöhnen. «Die Uhrzeiten sind auch eine Riesenumstellung für mich gewesen. Speziell im Sommer kommt nachmittags das Leben komplett zum Erliegen. Und wenn ich in der Anfangszeit mal zu Abend essen wollte, saß ich um 20 Uhr oft allein im Restaurant», sagte Alaba der «Süddeutschen Zeitung» und fügte hinzu: «Die ersten Leute sind in diese Restaurants reinmarschiert, als ich fertig war.»

Abwehrspieler Alaba war im Sommer nach 13 Jahren beim FC Bayern München zu den Königlichen nach Madrid gewechselt. Bei der Eingewöhnung sei es ihm «extrem wichtig» gewesen, so schnell wie möglich Spanisch zu lernen. «Ich weiß noch aus meiner Zeit bei den Bayern, wie viel Wert in solchen Klubs auf die Integration gelegt wird. Die Physios bei den Bayern haben mich immer dazu angehalten, mit den ausländischen Spielern auf Deutsch zu reden, damit sie so schnell wie möglich reinkommen», sagte der Österreicher.

Zwei weitere Corona-Fälle beim FC Bayern

MÜNCHEN: Bundesliga-Herbstmeister FC Bayern München hat zum Trainingsstart im neuen Jahr zwei weitere Corona-Fälle in seinem Spielerkader vermeldet. Betroffen sind Weltmeister Lucas Hernández und dessen französischer Landsmann Tanguy Nianzou. Damit erhöht sich die Zahl der aktuell infizierten Profis um Kapitän Manuel Neuer auf insgesamt sechs. Beim deutschen Nationalspieler Leroy Sané und den Abwehrkräften Dayot Upamecano und Josip Stanisic sei «die Diagnostik noch nicht abgeschlossen», teilte der Rekordmeister außerdem mit. Am Morgen waren alle Spieler und Betreuer nochmals PCR-getestet worden.

Erste Niederlage für Man United unter Rangnick: 0:1 gegen Wolves

MANCHESTER: Manchester United hat unter Trainer Ralf Rangnick die erste Niederlage kassiert. Am Montag unterlag United im Old Trafford überraschend den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:0) und rutschte auf Platz 7 der Tabelle der Premier League ab. Den entscheidenden Treffer erzielte der Portugiese Joao Moutinho in der 81. Minute mit einem Schuss aus 17 Metern Entfernung. Die größte Chance für United hatte Bruno Fernandes bei einem Lattenschuss nach 67 Minuten. Hingegen blieb der von Rangnick zum Kapitän bestimmte Cristiano Ronaldo diesmal weitgehend wirkungslos.

Belgier Clement folgt auf Kovac als Trainer bei AS Monaco

MONACO: Der Belgier Philippe Clement ist neuer Trainer der AS Monaco und damit Nachfolger von Niko Kovac, von dem sich der Club am Neujahrstag offiziell getrennt hatte. Der 47 Jahre alte Clement erhält laut Vereinsangaben vom Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Er hatte den FC Brügge zuletzt zu zwei Meistertiteln in Belgien geführt, nachdem er dort direkt zuvor bereits mit KRC Genk Meister geworden war. In Brügge übernimmt derweil der frühere Hoffenheimer Coach Alfred Schreuder das Traineramt. Als Co-Trainer bringt Schreuder nun den Bosnier Danijel Zenkovic mit, der zuletzt in dieser Funktion bei Werder Bremen tätig war.

Barca-Neuzugang Torres und Pedri positiv auf Corona getestet

BARCELONA: Der gerade erst für geschätzte 55 Millionen Euro verpflichtete Stürmer Ferrán Torres wird dem FC Barcelona erst einmal fehlen. Der 21-Jährige wurde genauso wie Teamkollege Pedri positiv auf Corona getestet. Beide Spieler befinden sich in gesundheitlich guter Verfassung und hätten sich daheim in Isolation begeben, wie der Club am Montag mitteilte.

PSG mit glanzlosem Sieg bei Viertligist Vannes - dreimal Mbappé

VANNES: Der französische Spitzenclub Paris Saint-Germain hat mit mehr Mühe als erwartet das Achtelfinale im Pokal erreicht. Das Starensemble um Dreifach-Torschütze Kylian Mbappé kam am Montag beim Viertligisten Vannes OC zu einem glanzlosen 4:0 (1:0). Auch wenn mehrere Leistungsträger wie Lionel Messi oder Ex-Bayern-Profi Juan Bernat wegen positiver Corona-Tests und der Brasilianer Neymar verletzungsbedingt fehlten, hatte PSG immer noch eine schlagkräftige Mannschaft aufgeboten.

Sohn Mick zum 53. Schumacher-Geburtstag: «Happy Birthday, Dad»

GLAND: Mick Schumacher hat seinem Vater Michael öffentlich zu dessen 53. Geburtstag am Montag gratuliert. «Happy Birthday, Dad», begann seine Nachricht via Instagram, versehen mit einem Herzen. Dazu stellte der 22 Jahre alte Sohn des Rekordweltmeisters ein Foto, das diesen im Rennanzug zeigt, wie er Mick als kleinen Bub auf dem Arm hält. «Tage wie diese waren wichtig für meine wachsende Leidenschaft für den Motorsport und sie beeinflussen sie bis heute», schrieb Mick am Montag. Michael Schumacher beendete seine Karriere nach einem dreijährigen Comeback im Mercedes nach der Saison 2012. Im Dezember 2013 war der gebürtige Rheinländer beim Skifahren in den französischen Alpen schwer verunglückt.

Biathlon-Weltcup in Oberhof wird wegen Wetterlage verkürzt

OBERHOF: Der Biathlon-Weltcup in Oberhof wird aufgrund der schwierigen Wetterlage von vier auf drei Wettkampftage verkürzt und beginnt später als ursprünglich geplant erst an diesem Freitag. Das teilte der Biathlon-Weltverband IBU am Montagabend mit. Zu warme Temperaturen und Regen erschwerten den Organisatoren im Thüringer Wald in den vergangenen Tagen die Vorbereitung auf die ersten Wettbewerbe der Skijäger im Olympia-Jahr.