Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

«Mirror»: Leroy Sané bereit für Man-City-Einsatz gegen Arsenal

MANCHESTER: Der vom FC Bayern umworbene deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sané könnte nach langer Verletzungspause am Mittwoch sein Comeback für Manchester City geben. Wie die Zeitung «Mirror» berichtete, ist der 24-Jährige wieder vollkommen fit und steht für einen Einsatz gegen den FC Arsenal in Citys erstem Premier-League-Spiel nach der Corona-Pause wieder zur Verfügung. City-Coach Pep Guardiola hatte am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz zum Match keine Verletzten zu beklagen. Der Trainer betonte allerdings, seine Spieler seien nach der langen Saisonunterbrechung noch nicht wieder in Topform.

Eberl zu Transferkritik in der Liga: Diskussion in «falsche Richtung»

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat für die aufkommende Kritik an Spielertransfers in Zeiten von Corona kein Verständnis. «Für mich geht die Diskussion in die falsche Richtung. Am Anfang wurden die Spieler an den Pranger gestellt, dass sie zu wenig verzichten und dass der Fußball in die falsche Richtung geht. Jetzt ist die Diskussion, dass der Verein ein schlechter Verein ist, weil er vielleicht in Zukunft, um auch die Sicherung seines Vereins oder des Erfolges, den ein oder anderen Spieler dazunehmen muss», sagte Eberl am Rande des Bundesliga- Spiels gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag dem TV-Sender Sky.

«Sport Bild»: Bayern verpflichten französisches Top-Talent Kouassi

MÜNCHEN: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht nach Informationen der «Sport Bild» vor der Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain. Das 18 Jahre alte Top-Talent komme zur neuen Saison ablösefrei nach München, schrieb die «Bild» am Dienstag. In der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam Kouassi in der vergangenen, abgebrochenen Saison der Ligue 1 bereits mehrmals zum Einsatz.

Fans von Bayern und Leverkusen fordern Verlegung von DFB-Pokalfinale

BERLIN: Zwei Fanorganisationen des FC Bayern München und von Bayer Leverkusen haben sich für eine Verlegung des DFB-Pokalfinals ausgesprochen. Das für den 4. Juli im Berliner Olympiastadium angesetzte Finale als Geisterspiel abzuhalten, wäre «ein weiterer Schlag ins Gesicht der Fans», heißt es in einem gemeinsamen Brief von «Club Nr. 12» und «Nordkurve 12» an DFB-Präsident Fritz Keller. «Fans reisen ihrer Mannschaft zu jedem Spiel hinterher, richten teilweise ihr gesamtes Leben nach dem Verein aus und dürfen am Ende nicht beim Pokalfinale vor Ort sein?», heißt es in dem offenen Schreiben.

Deutsche Handballer mit lösbaren Aufgaben in der EM-Qualifikation

WIEN: Deutschlands Handballer haben für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 lösbare Aufgaben erhalten. Die DHB-Auswahl trifft in der Gruppe 2 auf Österreich, Bosnien-Herzegowina sowie Estland. «Unser Ziel ist natürlich das Ticket zur EM, und ich freue mich auf diese Gruppe», kommentierte Bundestrainer Alfred Gislason die Auslosung am Dienstag in Wien. Die jeweils beiden ersten Teams der acht Qualifikationsgruppen sowie die vier besten Dritten lösen das Ticket für die Endrunde in Ungarn und der Slowakei. Neben den Gastgebern sind auch Titelverteidiger Spanien und der EM-Zweite Kroatien bereits qualifiziert.

Gouverneur Cuomo: US Open sollen wie geplant stattfinden

NEW YORK: Die US Open der Tennisprofis in New York sollen trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo machte am Dienstag den Weg frei und erlaubte das Tennis-Turnier, obwohl die Stadt besonders stark von der Pandemie betroffen ist. Das Grand-Slam-Turnier vom 31. August bis 13. September soll demnach unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer durchgeführt werden.

Bielefeld ist durch, HSV zeigt Nerven - Kantersieg für Nürnberg

DÜSSELDORF: Der Hamburger SV hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg wieder gepatzt und Spitzenreiter Arminia Bielefeld vorzeitig zur Rückkehr in die 1. Liga verholfen. Der Tabellenzweite kam am Dienstagabend gegen den VfL Osnabrück über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und kann mit 54 Punkten am Mittwoch noch vom VfB Stuttgart (52) überholt werden. Die Bielefelder (61) hatten am Montag mit 4:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen und können vom HSV nicht mehr eingeholt werden. Der 1. FC Nürnberg hat im Abstiegskampf das Duell mit dem direkten Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden souverän mit 6:0 (3:0) gewonnen und eroberte zunächst den 15. Platz hinter den punktgleichen Osnabrückern nach ihrem Punktgewinn in Hamburg. Der Tabellenvierte 1. FC Heidenheim verpasste den Sprung auf Rang drei und musste sich bei der SpVgg Greuther Fürth mit einem 0:0 begnügen.

Gladbach legt im Champions-League-Rennen vor: 3:0 gegen Wolfsburg

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach ist vorerst auf den direkten Champions-League-Rang vier in der Fußball-Bundesliga geklettert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich am Dienstagabend zum Auftakt des 32. Spieltags mit 3:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg durch. Jonas Hofmann (10. Minute/30.) und Lars Stindl (65.) erzielten die Treffer für die Borussia, die damit im Duell mit Bayer Leverkusen um den Champions-League-Rang vorlegte. Der Vorsprung der Gladbacher beträgt zunächst zwei Punkte, die Werkself empfängt am Mittwoch den 1. FC Köln. Wolfsburg bleibt Sechster, muss nach der Niederlage aber um die Qualifikation für die Europa League bangen.

FC Bayern zum 30. Mal deutscher Meister - Paderborn steigt ab

BERLIN: Der FC Bayern München ist zum 30. Mal deutscher Fußball-Meister. Der Rekord-Titelträger kürte sich am Dienstagabend durch ein 1:0 (1:0) bei Werder Bremen zum achten Mal in Serie zum Champion. Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Münchner nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen, für Hansi Flick ist es der erste Titel als Chefcoach. Als erster Absteiger steht der SC Paderborn fest. Nach dem 0:1 (0:1) gegen den 1. FC Union Berlin müssen die Ostwestfalen nach nur einem Jahr zurück in die 2. Liga. Union hat den Klassenerhalt damit endgültig sicher. Der SC Freiburg kletterte durch ein 2:1 (0:0) gegen Hertha BSC vorerst auf Tabellenplatz sieben.

Leichtathletik-Verband will Elite-Trainingsgruppen aufbauen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Leichtathletik-Verband will Elite-Trainingsgruppen aufbauen. Damit reagiert der DLV auf die Entscheidung der drei Spitzensportlerinen Malaika Mihambo, Konstanze Klosterhalfen und Gina Lückenkemper, zukünftig in den USA zu trainieren. «Wir denken konkret über solche Projekte nach, die wir in Deutschland etablieren wollen», sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska der «Sport Bild» (Mittwoch).

Buchmann, Schachmann und Kämna zur Tour

ÖTZTAL: Der Vorjahresvierte Emanuel Buchmann wird das Team Bora-hansgrohe bei der auf Ende August verschobenen Tour de France anführen. Neben dem Rundfahrt-Spezialisten sind auch Maximilian Schachmann und Youngster Lennart Kämna im achtköpfigen Team für die Frankreich-Rundfahrt (29. August bis 20. September) vorgesehen. Das gab der Radrennstall im Team-Trainingslager im Ötztal bekannt.

Rashford-Appell bewegt Regierung zu Hilfsleistungen für Bedürftige

LONDON: Der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat mit einem offenen Brief an britische Abgeordnete dafür gesorgt, dass Kinder aus bedürftigen Familien während der Schulferien Essensgutscheine bekommen. Der 22-Jährige hatte in dem Brief vom Montag betont, er sei als Kind selbst auf kostenlose Schulessen und die örtliche Essenausgabe angewiesen gewesen. Er appellierte deshalb an die Politik, die Hilfeleistung nicht einzustellen. Am Dienstag stimmte die britische Regierung zu.

«Evening Standard»: Wechsel von Timo Werner zu Chelsea fast fix

LONDON: Der FC Chelsea steht laut einem Medienbericht kurz davor, die Verpflichtung des deutschen Fußball-Nationalspielers Timo Werner von RB Leipzig abzuschließen. Laut der britischen Zeitung «Evening Standard» sind nur noch letzte Details zu klären. Der Transfer werde voraussichtlich noch in dieser Woche offiziell, hieß es. Bereits Anfang Juni hatten die «Bild»-Zeitung und der «Kicker» berichtet, der Stürmer habe sich - trotz eines gültigen Vertrags bei den Sachsen bis 2023 - für einen Wechsel nach London entschieden.

Schalke-Coach Wagner schreibt Europa ab: «Nicht der richtige Ansatz»

GELSENKIRCHEN: Schalke-Coach David Wagner verschwendet derzeit keinen Gedanken mehr an einen Startplatz für die Europa League. «Darüber nachzudenken, ist für uns nicht der richtige Ansatz. Wir haben in der Rückrunde nur ein Spiel gewonnen», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Dienstag mit Bezug auf die anhaltende Negativserie von zuletzt 13 Punktspielen ohne Sieg.

Eintracht hat Europacupplatz im Visier - Hütter will noch drei Siege

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt will nach dem Auswärtssieg bei Hertha BSC (4:1) in der Fußball-Bundesliga die kleine Chance auf den siebten Europacupplatz wahren. «Wir haben in Berlin gezeigt, dass wir unbedingt noch unsere Punkte holen wollen. So müssen und wollen wir weiter machen», sagte Cheftrainer Adi Hütter am Tag vor der Partie gegen den Tabellennachbarn FC Schalke 04 am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). «Wir wollen morgen drei Punkte holen und am liebsten auch in Köln und gegen Paderborn.» Der Europa-League-Teilnehmer liegt mit einem Punkt weniger hinter Schalke (39) auf dem 10. Platz.

Nada-Angebot für Athleten: Antikörpertests gegen Corona-Virus

BONN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur bietet den deutschen Athleten einen Antikörpertest an, der die Immunität nach überstandener Corona-Infektion nachweist. «Das ist ein Angebot für Sportler im Rahmen des Dried-Blood-Test-Projektes», sagte die Nada-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann am Dienstag in einem Webinar für Medienvertreter. Die Nada hat in der Corona-Krise die Entwicklung des Blutströpfchentests (DBS) als zusätzliche Möglichkeit bei Doping-Kontrollen vorangetrieben.

Mustafi: Bundesliga für Wechsel «immer interessant»

London (dpa) - Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi denkt offenbar über einen Wechsel in die Fußball-Bundesliga nach. Diese sei «immer interessant», sagte der 28-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). «Sportlich hat sie eine große Entwicklung hinter sich gebracht. Außerdem ist es meine Heimat.» Der Abwehrspieler, der während seiner Karriere bislang nur in der Jugend in Deutschland gespielt hat, hat beim englischen Spitzenclub FC Arsenal noch einen Vertrag bis 2021. «Es ist schwierig, in der jetzigen Situation vorauszusehen, wie die Transferphase laufen wird», sagte er.

Löw: Nationalspieler machen «extrem frischen und fitten Eindruck»

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Joachim Löw hat weiter einen äußert positiven Eindruck von seinen Nationalspielern in der Fußball-Bundesliga. «Ich freue mich, dass die meisten einen extrem frischen und fitten Eindruck machen, sie versprühen geradezu große Lust und brennen darauf, wieder zu spielen», sagte Löw im Doppel-Interview des Deutschen Fußball-Bundes mit Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. Am Dienstagabend wären beide in der Vorrunde der EM 2020 in München aufeinandergetroffen, das Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie aber in den Sommer 2021 verschoben.

Schalke 04 verteidigt Kündigung von Fahrern

GELSENKIRCHEN: Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hat die Kündigung von 24 Mitarbeitern des Fahrdienstes als «unstrittig richtige» Entscheidung bezeichnet. Anderes als beim vielkritisierten Umgang mit den Fans in der Frage der Ticket-Rückerstattung sei sich der Fußball-Bundesligist diesmal keiner Schuld bewusst. «Da haben wir zweifelsohne einen großen Fehler gemacht, diesmal nicht», sagte der 49-Jährige den «Funke Medien» (Dienstag). Die Entscheidung über den Fahrdienst sei bereits vor langer Zeit getroffen und nun umgesetzt worden, «weil ohnehin gerade niemand fährt».

Fan-Feier nach Bielefelder Fast-Aufstieg in die Bundesliga friedlich

Bielefeld (dpa) - Nach dem fast sicheren Aufstieg von Arminia Bielefeld in die Fußball-Bundesliga sind größere Feiern ausgeblieben. Zudem ist alles friedlich geblieben. «Da hat vielleicht der ein oder andere vereinzelt auf der Straße gejubelt, aber es gab nichts, wo wir einschreiten mussten», sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Nach dem 4:0 der Bielefelder im Nachholspiel am Montagabend gegen Dynamo Dresden bestanden nur noch theoretische Restzweifel an der Rückkehr der Arminia in die Fußball-Bundesliga.

«Private Gründe»: Trainer Werner fehlt Holstein Kiel bis Saisonende

KIEL: Trainer Ole Werner wird den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel die letzten drei Saisonspiele nicht mehr betreuen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erfordern «private Gründe» die «volle Aufmerksamkeit und Kraft» des 32-Jährigen. Zugleich bat der Club darum, Werners Privatsphäre zu respektieren. In den restlichen Spielen sind die Co-Trainer Fabian Boll und Patrick Kohlmann für das Training und die Vorbereitung verantwortlich.

Hannover-Spieler nach Corona-Verstößen wieder im Training

HANNOVER: Die fünf Spieler von Hannover 96, die am vorletzten Sonntag gegen die Corona-Regeln verstoßen hatten, trainieren wieder mit der Mannschaft. Das bestätigte Trainer Kenan Kocak am Dienstagmorgen. Die fünf Spieler des Fußball-Zweitligisten hatten am 7. Juni die Partie ihrer Mannschaft gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) im Fernsehen verfolgt und waren anschließend gemeinsam in einem Auto ohne Mundschutz nach Hause gefahren. Der Verein hatte das Quintett daraufhin in der vergangenen Woche aus dem Teamtraining genommen.

Mit-Organisator hält weitere Verlegung der Tokio-Spiele für denkbar

TOKIO: Ein Vorstandsmitglied des Organisationskomitees für die um ein Jahr verschobenen Tokio-Spiele hält eine weitere Verlegung für anstrebenswert, wenn Olympia auch im nächsten Sommer nicht stattfinden könnte. «Die Hauptpriorität besteht darin, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um die Spiele im Sommer 2021 abzuhalten», erklärte Haruyuki Takahashi in einem Interview der japanischen Zeitung «Nikkan Sports» (Dienstag). «Wenn dies nicht möglich sei, «sollten wir erneut Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Verzögerung zu erreichen», sagte er weiter.

NFL-Boss ermutigt Teams zu einer Verpflichtung von Kaepernick

NEW YORK: NFL-Boss Roger Goodell hat sich für eine Rückkehr des lange ignorierten Quarterbacks Colin Kaepernick in die stärkste Football-Liga der Welt ausgesprochen. «Wenn er seine Karriere in der NFL fortsetzen möchte, braucht es ein Team, das diese Entscheidung trifft. Aber ich begrüße das, unterstütze einen Club, der diese Entscheidung trifft, und ermutige ihn, dies zu tun», sagte Goodell am Montag (Ortszeit) dem TV-Sender ESPN. Kapernick war 2016 der erste NFL-Profi, der bei der Nationalhymne kniete um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus zu demonstrieren. Der inzwischen 32 Jahre alte Footballer ist seit 2017 ohne Vertrag.