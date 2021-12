Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Biathleten Doll und Lesser gegen sportlichen Olympia-Boykott

BERLIN: Die deutschen Biathleten Benedikt Doll und Erik Lesser haben sich klar gegen einen sportlichen Boykott von Olympia 2022 ausgesprochen, sehen die Spiele in China aber kritisch. «Ich bin ehrlich gesagt auch absolut kein Fan davon, die Spiele an ein Land zu vergeben, wo solche Problematiken auftreten», sagte Doll dem Portal «Sport1». «Aber wenn ich vier Jahre meines Lebens dafür investiere, ist das einfach ein Highlight und dann möchte ich aus sportlicher Sicht teilnehmen und um Medaillen kämpfen.» Lesser sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) (Dienstag): «Ich finde es nicht okay, von Sportlern zu erwarten, die Spiele zu boykottieren.»

Beide Athleten sehen mit Blick auf die Spiele in Peking im kommenden Jahr vor allem das Internationale Olympische Komitee (IOC) in der Pflicht. «Den Schuh muss sich das IOC anziehen - auch wegen der Vergabe. Zum einen ist China kein Wintersportort und zum anderen natürlich auch wegen der politischen Situation», sagte der 33 Jahre alte Lesser. Der zwei Jahre jüngere Doll urteilte: «Ich finde, das IOC muss solche Themen intensiver in Entscheidungen miteinbeziehen.» Olympische Spiele seien aus seiner Sicht ein «hochpolitisches Thema».

Zuletzt hatten unter anderem die USA, Australien, Großbritannien und Kanada angekündigt, keine Politiker zu den Spielen vom 4. bis 20. Februar zu schicken. China steht wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, den Drohungen gegen Taiwan oder der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong in der Kritik.

Lesser forderte, das IOC müsse bei der Vergabe der Spiele stärker auf Nachhaltigkeit schauen. «Winter- und Sommerspiele sollen wieder das werden, was sie mal waren, und es soll nicht einfach nur auf Diplomatie geachtet werden», sagte der Olympia-Zweite von 2014.

Clemens bei Darts-WM draußen - Klares 0:4 gegen Waliser Clayton

LONDON: Gabriel Clemens ist als letzter verbleibender Deutscher bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Saarländer verlor am Montag sein Drittrundenmatch gegen den walisischen Spitzenspieler Jonny Clayton mit 0:4 und konnte seinen Achtelfinal-Einzug aus dem Vorjahr damit nicht wiederholen. Der «German Giant», wie Clemens genannt wird, leistete sich viele Fehler auf die Doppel und war dem stark aufspielenden Favoriten fast über die komplette Spieldauer unterlegen. Clayton spielt nun gegen den Engländer Michael Smith.

Lewandowski warnt vor WM alle zwei Jahre: Niveau wird sinken

DUBAI: Weltfußballer Robert Lewandowski hat deutliche Sorgen angesichts einer möglichen Verkürzung des WM-Rhythmus von vier auf zwei Jahre geäußert. «Wir haben viele Spiele im Jahr, sehr dichte Wochen. Wenn man den Fans etwas anderes geben will, braucht man eine Pause», sagte der 33 Jahre alte Torjäger des FC Bayern München am Montag in Dubai bei der Vergabe der Globe Soccer Awards. «Wenn wir eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre spielen wollen, wird das Niveau sinken. Es ist für den Körper und den Geist unmöglich, auf dem gleichen Niveau Leistung zu bringen.»

Nach Corona-Pause: Rangnick entgeht erster Niederlage mit Manchester

NEWCASTLE: Nach Ende der zweiwöchigen Corona-Pause hat Manchester United mit Mühe die erste Niederlage unter Trainer Ralf Rangnick verhindert. Der englische Fußball-Rekordmeister trennte sich am Montagabend nach insgesamt schwacher Leistung im Auswärts-Ligaspiel 1:1 von Abstiegskandidat Newcastle United. Der eingewechselte Edinson Cavani (71. Minute) rettete für Manchester nach dem Rückstand durch Allan Saint-Maximin (7.) zumindest einen Punkt.

Lewandowski in Dubai mit zwei Trophäen geehrt - Hauptpreis an Mbappé

DUBAI: Knapp einen Monat nach der Enttäuschung beim Ballon d'Or hat Robert Lewandowski bei einer weiteren internationalen Show den Hauptpreis verpasst. Bei den Globe Soccer Awards in Dubai erhielt der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain am Montagabend die Trophäe als bester männlicher Spieler des Jahres. Vorjahressieger Lewandowski durfte sich aber über zwei Preise freuen: Der 33 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München wurde als bester Torschütze sowie als Spieler des Jahres der Fans geehrt, der aktuelle Weltfußballer nahm die Trophäen selbst in Empfang.

Rückschlag für Füchse Berlin: Heimniederlage gegen Melsungen

BERLIN: Die Füchse Berlin haben im Titelkampf der Handball-Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Der Tabellenvierte verlor das letzte Spiel des Jahres am Montagabend gegen die MT Melsungen mit 28:29 (17:15) und liegt mit 25:9 Punkten wieder deutlich hinter Tabellenführer SC Magdeburg (32:2), der am Sonntag in Flensburg die erste Saison-Niederlage kassiert hatte.

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga an der Spitze dran

BAYREUTH: Basketball-Meister Alba Berlin hält in der Bundesliga Anschluss an Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn. Der Club aus der Hauptstadt wurde am Montag beim 109:79 bei medi Bayreuth seiner Favoritenrolle gerecht. Deutlich wurde es allerdings erst im Schlussviertel, das die offensivstarken Berliner mit 29:14 für sich entschieden. Bester Werfer der Partie war Bayreuths Sacar Anim mit 20 Punkten. Noch einen Platz vor den Berlinern rangiert die BG Göttingen, die sich später am Abend mit 86:79 bei s.Oliver Würzburg durchsetzte. Die Niedersachsen waren abgezockter und haben jetzt ebenfalls acht Saisonsiege auf dem Konto, aber eine Partie weniger absolviert.