Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Tschertschessow folgt Stöger als Trainer von Ferencvaros Budapest

BUDAPEST: Stanislaw Tschertschessow wird neuer Trainer beim ungarischen Fußballmeister Ferencvaros Budapest. Der 58 Jahre alte Russe tritt damit die Nachfolge des Österreichers Peter Stöger an, wie der Hauptstadtclub am Montag mitteilte. Der frühere Torhüter Tschertschessow, der Anfang der 90er Jahre auch für Dynamo Dresden spielte, war als Teamchef der russischen Nationalmannschaft beurlaubt worden.

Nach weniger als sechs Monaten im Amt musste Stöger vor einer Woche bei Ferencvaros wieder gehen. Der 55 Jahre alte Österreicher, der in der Bundesliga den 1. FC Köln und Borussia Dortmund betreut hatte, war erst zu Beginn der laufenden Saison verpflichtet worden. Zuvor hatte Stöger den im Volksmund «Fradi» genannten Budapester Club in die Gruppenphase der Europa League geführt.

FIFA-Präsident Infantino von möglichem neuen WM-Rhythmus überzeugt

DOHA: FIFA-Präsident Gianni Infantino ist fest von der Idee der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaften im Zweijahresrhythmus überzeugt. «Es ist machbar», sagte der Schweizer am Montag während einer Pressekonferenz nach einer Gipfelkonferenz mit den über 200 FIFA-Mitgliedsverbänden. «Es können alle davon profitieren.» Der 51-Jährige betonte, die «WM alle zwei Jahre ist eines der Elemente, die wir diskutieren, wenn wir über die Zukunft des Fußballs sprechen». Im Männerfußball geht es um den Terminkalender ab 2024, bei den Frauen um jenen ab 2023.

Gemeinsame Erklärung: Duisburg und Osnabrück für Wiederholungsspiel

DUISBURG: Einen Tag nach dem Abbruch der Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück haben sich beide Vereine am Montag in einer gemeinsamen Erklärung für eine Wiederholung des Spiels ausgesprochen. «Gestern ist ein deutliches Zeichen gegen Rassismus gesetzt worden», sagte der MSV-Präsident Ingo Wald. «Gemeinsam mit dem VfL wünschen wir uns allerdings auch, dass der Fußball aus dieser Situation als Gewinner und nicht als Verlierer vom Platz geht. Deshalb halten wir ein Wiederholungsspiel im Sinne des Sports für die einzig richtige Entscheidung.» Der Osnabrücker Spieler Aaro Opoku war am Sonntag von einem Duisburger Zuschauer rassistisch beleidigt worden.

Premier League: Spielplan nach Weihnachten trotz Corona wie geplant

LONDON: Trotz der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus will die englische Premier League an ihrem Spielplan zwischen Weihnachten und Neujahr festhalten. Die 20 Fußballclubs einigten sich am Montag auf einem Krisentreffen der Trainer darauf, dass die geplanten Spiele zwischen dem traditionsreichen Boxing Day (26. Dezember) und dem Jahresbeginn 2022 stattfinden. Das teilte die Premier League am Montagabend in einem Statement mit. Im Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Spielplan immer besonders eng getaktet. Allein für den Boxing Day sind neun Spiele geplant.

Rassismus in Belgiens Fußball: Ex-HSV-Profi Kompany beleidigt

BRÜSSEL: Auch Belgien hat einen Rassismusskandal im Fußball. Vincent Kompany, Trainer von RSC Anderlecht und früherer Profi des Hamburger SV, ist gemeinsam mit einigen Mitarbeitern und Spielern des Vereins während der Erstliga-Partie bei Meister FC Brügge (2:2) beleidigt und beschimpft worden. Sie seien als «schwarze Affen und was auch immer» bezeichnet worden, sagte Kompany der belgischen Tageszeitung «Het Laatste Nieuws». Die Polizei hat Ermittlungen wegen Rassismus eingeleitet. Auch der belgische Fußballverband teilte am Montag mit, zu ermitteln.

Weitere Corona-Absagen und Geländeschließungen in der NHL

PITTSBURGH: Die NHL hat wegen der Corona-Pandemie weitere Eishockey-Partien abgesagt und die Trainingsgelände zusätzlicher Teams geschlossen. Die Columbus Blue Jackets und die Montreal Canadiens dürfen bis mindestens 26. Dezember nicht mehr als Mannschaften trainieren. Zwei Partien der Blue Jackets gegen die Buffalo Sabres finden deswegen nicht statt. Die Partien der Canadiens waren zuvor schon abgesagt worden. Ebenfalls nicht ausgetragen wird das für Dienstag (Ortszeit) angesetzte Spiel der New Jersey Devils bei den Pittsburgh Penguins. Die Zahl der seit Saisonstart bis Weihnachten betroffenen NHL-Spiele stieg damit auf 43.