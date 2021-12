Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

FC Bayern am 16. Februar und 8. März gegen Salzburg

NYON: Der FC Bayern spielt seine Achtelfinal-Partien in der Champions League gegen RB Salzburg am 16. Februar und 8. März. Als einer der Gruppensieger bestreitet der deutsche Fußball-Rekordmeister das Hinspiel auswärts und tritt im Rückspiel in der eigenen Arena an. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Montagabend nach der Auslosung der K.o.-Duelle mit. Die Ziehung war wegen einer technischen Panne wiederholt worden.

Opfer im US-Missbrauchsskandal im Turnen bekommen Millionensumme

INDIANAPOLIS: Im Missbrauchsskandal um den inzwischen verurteilten ehemaligen US-Turnarzt Larry Nassar haben die Opfer von dessen Machenschaften 380 Millionen US-Dollar zugesprochen bekommen. Die Entscheidung im mehrjährigen Rechtsstreit zwischen dem US-Turnverband, dem Nationalen Olympischen und Paralympischen Komitee auf der einen sowie den Opfern auf der anderen Seite traf am Montag ein Gericht in Indianapolis, wie mehrere US-Medien berichteten. Die Summe würde Forderungen von «Hunderten Frauen» abdecken, schrieb «ESPN», darunter auch die Olympiasiegerinnen Simone Biles, Alexandra Raisman und McKayla Maroney.

Corona-Infektion: US-Open-Siegerin Raducanu sagt für Showmatch ab

ABU DHABI: US-Open-Siegerin Emma Raducanu muss nach einem positiven Corona-Test auf ihre Teilnahme an einem Tennis-Showmatch in Abu Dhabi verzichten. Dies teilten die Organisatoren am Montag mit. Die 19-Jährige sollte an diesem Donnerstag eigentlich gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz spielen, nun wird nach Ersatz gesucht.

Schlaudraff neuer Geschäftsführer in St. Pölten

ST. PÖLTEN: Der frühere Bundesliga-Profi Jan Schlaudraff wird einer von zwei Geschäftsführern beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten. Der 38-Jährige, der während seiner aktiven Karriere unter anderem für den FC Bayern München und Hannover 96 spielte, übernimmt ab dem 3. Januar den Bereich Sport des Clubs. Zuletzt war Schlaudraff bis Anfang 2020 für ein halbes Jahr als Sportdirektor in Hannover tätig.

Spieler von Legia Warschau im eigenen Bus attackiert

WARSCHAU: Spieler des polnischen Fußballclubs Legia Warschau sind in ihrem Teambus von eigenen Anhängern angegangen worden. Der Verein bestätigte am Montag den Vorfall während der Rückkehr zum Clubgelände nach dem 0:1 am Sonntag in der nationalen Liga Ekstraklasa bei Wisla Plock. Trotz Sicherheitsmaßnahmen durch eine Polizei-Eskorte seien die Angreifer in den Bus eingedrungen, teilte der Club mit. Offizielle Angaben über Verletzte wurden zunächst nicht gemacht, Medienberichten zufolge sind sollen drei Spieler bei der Attacke geschlagen worden sein. Titelverteidiger Legia belegt derzeit den letzten Tabellenplatz.

Corona-Ausbruch bei Calgary Flames - Vorerst drei Spiele verschoben

CALGARY: Wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Calgary Flames hat die NHL am Montag die kommenden drei Spiele des kanadischen Eishockey-Clubs verschoben. Wie die Flames und die nordamerikanische Liga mitteilten, sind binnen 24 Stunden sechs Spieler und ein Mitglied des Betreuerstabes positiv auf das Coronavirus getestet worden.

SC Magdeburg monatelang ohne Kreisläufer Moritz Preuss

MAGDEBURG: Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss monatelang ohne Kreisläufer Moritz Preuss auskommen. Der 26-Jährige hatte sich im Training am linken Knie verletzt und musste sich einer nicht mehr zu umgehenden Operation unterziehen, wie der Bundesliga-Spitzenreiter am Montag mitteilte. Preuss falle deutlich über das Saisonende hinaus aus. Eine Rückkehr in den Kader sei aktuell nicht absehbar.