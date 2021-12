Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Sky: Kein Wechsel von Nationalspieler Adeyemi zum FC Barcelona

SALZBURG: Ein Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi in die Fußball-Bundesliga wird einem Medienbericht zufolge wahrscheinlicher. Der Offensivspieler von Red Bull Salzburg habe sich gegen einen Transfer zum FC Barcelona entschieden, berichtete Sky am Montagabend. Demnach hätten die Katalanen zuletzt ein Angebot für den 19-Jährigen beim österreichischen Champions-League-Vertreter hinterlegt. Adeyemi steht noch bis 30. Juni 2024 bei Salzburg unter Vertrag.

Als heißer Kandidat für eine Verpflichtung Adeyemis gilt Borussia Dortmund. Mit Blick auf den Nationalspieler hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt auf dessen Vertrag bei Salzburg verwiesen. Adeyemi sei ein großes deutsches Talent, er bringe extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend sei, sagte Zorc der «Bild».

Deutlicher Zuschauerrückgang der Formel 1: «Balanceakt»

BERLIN: Die Formel 1 hat bei den TV-Übertragungen schon vor dem letzten Rennen einen drastischen Zuschauerrückgang zu verzeichnen. Nach dem Verkauf der Medienrechte an den Pay-TV-Sender Sky und nur vier Rennen im Free-TV bei RTL mit durchschnittlich 3,48 Millionen TV-Zuschauern hat die wichtigste Motorsportserie der Welt in Deutschland insgesamt ein Minus von mehr als 50 Prozent zu verzeichnen. «Das ist ohne Zweifel ein herausfordernder Balanceakt zwischen Gewinnoptimierung und Markenbildung», sagte der Sport- und Medien-Experte Christian Frodl der Deutschen Presse-Agentur dazu.

«Aus Sicht der Formel 1 ermöglicht der Vertrag höhere Erlöse und ist daher wirtschaftlich nachvollziehbar», erklärte Frodl. «Auf der anderen Seite erzielen Übertragungen im Pay-TV in Deutschland niedrigere Zuschauerreichweiten und haben damit weniger öffentliche Aufmerksamkeit als frei empfänglichen Live-Übertragungen.» Der früher bei der DFL und bei Sky beschäftigte Frodl arbeitet in der Beratung der Sport- und Medienbranche für die Frankfurter Kanzlei Klinkert.

Der Pay-TV-Sender hatte den Free-TV-Anbieter beim Poker um die Medienrechten überboten und nach Angaben des damaligen RTL-Sportchefs Manfred Loppe dafür das Doppelte geboten. Deshalb gibt es seit dieser Saison alle Rennen nur noch für Kunden von Sky zu sehen, darunter auch den am Sonntag über die WM entscheidenden Grand Prix von Abu Dhabi.

USA verkünden diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China

WASHINGTON: Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China im kommenden Jahr angekündigt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag in Washington, die Regierung von Präsident Joe Biden werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China schicken. Hintergrund seien der fortdauernde «Genozid» in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen.

Handball-Frauen nach Sieg gegen Ungarn auf Kurs WM-Viertelfinale

LLÍRIA: Deutschlands Handball-Frauen haben zum Abschluss der WM-Vorrunde ihren dritten Sieg gefeiert und sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale verschafft. Die DHB-Auswahl gewann am Montagabend vor 850 Zuschauern in Llíria das dramatische Gruppen-Endspiel gegen Ungarn mit 25:24 (14:9) und geht mit 4:0 Punkten in die Hauptrunde. Dort trifft das Team von Bundestrainer Henk Groener zum Auftakt am Mittwoch auf die Republik Kongo. Weitere Gegner in der zweiten Turnierphase sind Dänemark und Südkorea.

Anklage gegen HSV-Profi Jatta: DFB wartet Verfahren ab

HAMBURG: Der Deutsche Fußball-Bund wartet vor einer möglichen Entscheidung im Fall Bakery Jatta das staatliche Verfahren ab. «Der Kontrollausschuss des DFB führt das Ermittlungsverfahren in Sachen Bakery Jatta fort. Im Hinblick auf die neue Sachlage werden wir zunächst das Ergebnis des staatlichen Verfahrens abwarten», erklärte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses am Montag.

Novum beim FC Liverpool: Fan-Vorstand gegründet

LIVERPOOL: Der FC Liverpool gründet erstmals einen offiziellen Fan-Vorstand, der künftig wichtige Entscheidungen des Clubs mittreffen darf. Das so genannte «Supporters Board», wie sich der neue Vorstand nennt, soll künftig gemeinsam mit der Clubführung und dem Eigentümer Fenway Sports Group, die Richtung im Club bestimmen. Der Fan-Vorstand wird aus 16 Mitgliedern bestehen, darunter zehn Mitgliedern der Fanvereinigung «Spirit of Shankly». Diese Initiative hatte sich im Frühling gebildet, als sich die Fenway Sports Group für die Beteiligung des LFC an der Super League einsetzte. Damals hatten die Fan-Vertreter protestiert.

Bayern-Basketballer mühen sich zum Heimsieg gegen Heidelberg

MÜNCHEN: Durch den achten Sieg im zehnten Spiel in der Basketball-Bundesliga hat der FC Bayern München seine Tabellenführung behauptet. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri bezwang am Montagabend die MLP Academics Heidelberg zuhause mit 77:71 (33:33).

Nach Corona-Infektion: Tennis-Star Andreescu nimmt mentale Pause

MONTREAL: Bianca Andreescu, die US Open-Siegerin von 2019, wird eine mentale Pause vom Tennis einlegen und bis nach den Australian Open im kommenden Jahr aussetzen. Das teilte die 21 Jahre alte Kanadierin am Montag auf Twitter mit. Nach einer Corona-Infektion sei sie von «mehreren Wochen in Isolationsquarantäne» psychisch und körperlich geschwächt. Auch der mehrwöchige Aufenthalt ihrer Großmutter auf der Intensivstation eines Krankenhauses wegen des Coronavirus habe sie «wirklich hart getroffen», schrieb sie.

TSV 1860 München wirft Kapitän Mölders aus dem Kader

MÜNCHEN: Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat mit sofortiger Wirkung seinen Kapitän Sascha Mölders aus dem Kader geworfen. Der Verein begründete die Entscheidung am Montag in einer Mitteilung auf seiner Internetseite mit «einer fortlaufenden Analyse der vergangenen Wochen». Deswegen hätten die sportliche Leitung in Abstimmung mit beiden Gesellschaftern entschieden, «dass Sascha Mölders bis auf Weiteres nicht im Kader des TSV 1860 München stehen wird». Trainer der Blau-Weißen ist Michael Köllner.

Everton-Fans verlassen Stadion aus Protest gegen Erfolglosigkeit

LIVERPOOL: Aus Protest gegen die Erfolglosigkeit ihres Clubs haben Fans des FC Everton während der Partie gegen den FC Arsenal am Montagabend das Stadion verlassen. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, standen die Zuschauer in einem Block in der 27. Minute auf und verließen ihre Plätze aus Unzufriedenheit über die 27. Saison ohne Titel für das Team aus Liverpool. Schon nach dem 1:4 im Derby gegen den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp am Mittwoch - der achten Partie ohne Sieg in Serie - hatte sich die Stimmung bei den Fans verschlechtert, die den Rücktritt des Vorstands forderten. Sportdirektor Marcel Brands musste vor dem Spiel gegen Arsenal gehen.

Krawalle und Corona: Fußballspiele in Belgien vorerst ohne Gästefans

BRÜSSEL: Nach Ausschreitungen durch einige Fußball-Anhänger sollen bei Spielen der belgischen Pro League vorerst keine Gästefans mehr zugelassen werden. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, dass vom kommenden Spieltag an bis Ende Dezember bei allen Spielen der Pro League die Anhänger der Gästeteams nicht mehr in die Stadien kommen sollen, wie die Pro League am Montag mitteilte. Etwa durch den vorübergehenden Stopp der Busreisen der Gästefans lasse sich die Zirkulation des Coronavirus eindämmen.