Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Formel 1 bei RTL: Papendick ersetzt erneut Moderator König

KÖLN: Auch bei der letzten RTL-Übertragung der Formel-1-Saison übernimmt Laura Papendick die Moderation.

Die 32 Jahre alte TV-Journalistin ersetzt noch einmal den erkrankten Florian König. Die vor wenigen Monaten von Sport1 zu RTL gewechselte Papendick hatte zuletzt bereits bei Fußball-Länderspielen von RTL moderiert. Am Sonntag bei der Übertragung des vorletzten Saisonrennens in Saudi-Arabien wird sie vom Ex-Fahrer Alexander Wurz begleitet, der sonst für den ORF arbeitet. Das Rennen kommentieren aus dem RTL-Studio in Köln Heiko Wasser und Christian Danner. Eine weitere Übertragung gibt es beim Pay-TV-Sender Sky, der das letzte Saison-Rennen eine Woche später in Abu Dhabi exklusiv zeigt.

Ballon d'Or: Robert Lewandowski auf Platz zwei hinter Lionel Messi

PARIS: Große Enttäuschung für Robert Lewandowski: Nicht der Torjäger des FC Bayern München, sondern der argentinische Superstar Lionel Messi wurde am Montag in Paris mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or für das Jahr 2021 ausgezeichnet. Der Bundesliga-Torschützenkönig musste sich bei der von der französischen Fachzeitung «France Football» durchgeführten Wahl mit dem zweiten Platz begnügen. Messi, der im Sommer Argentinien erstmals seit 28 Jahren zum Gewinn der Copa America geführt hatte, erhielt den Goldenen Ball bereits zum siebten Mal in seiner Karriere.

Langlauf-Bundestrainer Schlickenrieder kritisiert Norweger: «Unfair»

RUKA: Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder hat den Rückzug des norwegischen Teams beim Weltcup in Finnland kritisiert. «Dass eine komplette Männer-Mannschaft absagt, ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar», sagte der 51-Jährige im Interview der «Sportschau». «Das ist sportlich unfair - und so etwas gehört auch bestraft künftig.» Die starken Norweger waren wegen der großen Kälte in Ruka am Sonntag im Verfolgungsrennen nicht angetreten. Die Temperaturen hatten zeitweise bis an die Minus 20 Grad Celsius herangereicht.

Kicker: DFB-Chef-Kandidat Peters holt sich weibliche Unterstützung

BERLIN: Präsidentschaftskandidat Peter Peters will möglicherweise mit hochkarätiger weiblicher Besetzung in seinem Team zur Wahl um den DFB-Chefposten antreten. Nach «Kicker»-Informationen ist Sportwissenschaftlerin Silke Sinning bereit für eine Kandidatur als Vizepräsidentin unter Peters. Am 11. März 2022 wählt der DFB-Bundestag seinen neuen Präsidenten, nachdem Fritz Keller mangels Vertrauen in Folge einer verbalen Entgleisung gegen den damaligen Vizepräsidenten Rainer Koch zurückgetreten war. Die Landes- und Regionalverbände schickten zuletzt Bernd Neuendorf, den Präsidenten des Mittelrhein-Verbandes, als Gegenkandidaten zu Peters ins Rennen. Mit der Universitätsprofessorin Sinning könnte Peters nun bei Landesverbänden punkten, die mehr Frauen in der künftigen DFB-Spitze sehen wollen.

Vor Ballon-d'Or-Zeremonie: Ronaldo sauer auf Mitorganisator

PARIS: Der portugiesische Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat kurz vor der Zeremonie zum Ballon d'Or den Mitorganisator der wichtigen Fußball-Auszeichnung scharf attackiert. «Pascal Ferré hat gelogen, er hat meinen Namen benutzt, um für sich selbst zu werben und für die Zeitung, für die er arbeitet», schrieb Ronaldo auf Instagram. Damit ging er auf Äußerungen des Chefredakteurs von «France Football» ein, der behauptet hatte, dass Ronaldos größtes Ziel sei, seine Karriere mit mehr Goldenen Bällen als sein Dauerrivale Lionel Messi zu beenden.

Corona trifft Arminia hart: Gesamtschaden von 17 Millionen Euro

BIELEFELD: Arminia Bielefeld hat im vom Coronavirus geprägten Jahr 2021 ein finanzielles Ergebnis von minus 3,8 Millionen Euro erzielt. «Die Pandemie hat Arminia hart getroffen», sagte Vizepräsident Maurice Eschweiler in einem Vorgespräch des Fußball-Bundesligisten zur Jahreshauptversammlung am Montag. «Wir mussten bisher einen Gesamtschaden in Höhe von 17 Millionen Euro erleiden, davon alleine rund 14 Millionen Euro in der Saison 20/21.» Eschweiler rechnet mit weiteren Einbußen durch das Virus.

Deutsches Duell bei Darts-WM - Youngster Schmutzler droht Wright

LONDON: Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London kommt es erneut zu einem deutschen Duell. Debütant Florian Hempel und Martin Schindler treffen in der ersten Runde direkt aufeinander, wie die Auslosung des Weltverbandes am Montagabend ergab. Der Sieger der Begegnung bekommt es in Runde zwei direkt mit dem belgischen Topspieler Dimitri van den Bergh zu tun. Ebenfalls schwer erwischt hat es Fabian Schmutzler. Der 16 Jahre junge Debütant spielt zunächst gegen den Engländer Ryan Meikle, müsste bei einem Sieg aber gegen Schottlands Ex-Weltmeister Peter Wright antreten. Für Gabriel Clemens lief die Auslosung ordentlich: Nach einem Freilos sollten die möglichen Gegner Lewy Williams (Wales) und Toyokazu Shibata (Japan) machbar sein.

Liverpool-Eigentümer will auch Mehrheit an NHL-Team der Penguins

PITTSBURGH: Die Fenway Sports Group um Mitbesitzer LeBron James hat am Montag eine Vereinbarung mit dem NHL-Eishockey-Team der Pittsburgh Penguins getroffen, die dem weltweit tätigen Sport-, Marketing-, Medien-, Unterhaltungs- und Immobilienunternehmen den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung sichern soll. Der Deal, der noch vom Board of Governors der National Hockey League genehmigt werden muss, soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, teilten die Penguins auf ihrer Vereins-Homepage mit. Die Fenway Sports Group mit Sitz in Boston ist seit 2010 auch Eigentümer des FC Liverpool und dessen Stadion Anfield.

Er schrieb Geschichte: Ex-Golf-Profi Elder mit 87 Jahren gestorben

HOUSTON: Lee Elder, der als erster schwarzer Golfer bei einem Masters spielte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte die PGA Tour am Montag unter Berufung auf Elders Familie mit. Der gebürtige Texaner hatte 1975 beim Augusta National Geschichte geschrieben, weil er als erster Schwarzer eine Einladung zu dem bis dahin nur Weißen vorbehaltenen Turnier erhalten hatte. Vorausgegangen war ein Sieg von Elder bei den Monsanto Open. Er ebnete damit den Weg für die Karrieren anderer schwarzer Amerikaner wie Golfstar Tiger Woods.

Staatsanwaltschaft beantragt Strafbefehl gegen Ex-Schwimm-Trainer

WÜRZBURG: Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen gegen den früheren Schwimm-Bundestrainer Stefan Lurz beantragt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag mit. Der Vorgang werde derzeit durch das Amtsgericht Würzburg geprüft, hieß es in der Mitteilung. Die im Strafbefehlsverfahren behandelten Vorwürfe habe der Beschuldigte eingeräumt. In Teilbereichen seien Einstellungen von Tatvorwürfen erfolgt. Die Ermittlungen seien nun abgeschlossen.

DFB-Interimsboss Koch kritisiert: DFB-Frauen nur im Livestream

FARO: DFB-Interimspräsident Rainer Koch hat gegen das ZDF gewettert, weil der Fernsender das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen in Portugal am Dienstag (19.00 Uhr) nur im Livestream überträgt. «Würde morgen ein entscheidendes oder vorentscheidendes WM-Qualifikationsspiel der Männer Portugal - Deutschland sein, und das ZDF hätte die Übertragungsrechte - dann bin ich ganz sicher, dass wir das um 19.00 Uhr nicht nur im Livestream anzuschauen hätten», sagte der 62 Jahre alte Spitzenfunktionär bei einer Video-Pressekonferenz des Frauen-Nationalteams am Montag in Faro.