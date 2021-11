Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

«Tages-Anzeiger»: China und IOC wünschen Ruhe vor Olympia

ZÜRICH: Zum Verschwinden der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Wäre die Affäre nicht so tragisch und entlarvend, man könnte vielleicht darüber lachen. Was die Chinesen mit der anklagenden, vermissten und nun vorgeführten Peng Shuai aufführen, ist ein riesiges Kasperletheater. Nun hat eine neue Figur die Bühne betreten: IOC-Präsident Thomas Bach. Der durfte sich in einem Videocall mit der ehemals besten Tennisspielerin im Doppel davon überzeugen, dass es ihr gut geht.

Aber worüber sprach er in diesen 30 Minuten mit ihr? Haben sie auch über ihre Missbrauchsvorwürfe gegen Zhang Gaoli geredet, den Ex-Vizepremier? Wohl kaum. Peng wirke ganz entspannt, hieß es. Doch nun wünsche sie sich Ruhe. Aber wer wünscht sich diese tatsächlich? Die Chinesen und das IOC, denn am 4. Februar 2022 beginnen die Olympischen Spiele in Peking.»

Bernd Neuendorf erklärt Bereitschaft zur Kandidatur als DFB-Präsident

FRANKFURT/MAIN: Bernd Neuendorf will sich im März zur Wahl als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes stellen. Seine Bereitschaft dazu erklärte der Präsident des Verbandes Mittelrhein (FVM) am Montag bei der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten in Frankfurt/Main. «Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zuspruch erhalten. Das hat mich bestärkt, für dieses wichtige und verantwortungsvolle Amt zu kandidieren», sagte der 60-jährige Neuendorf, der umgehend Gespräche über sein Programm aufnehmen will, laut FVM-Mitteilung. Damit könnte es nun zu einer Kampfkandidatur zwischen Neuendorf und Peter Peters kommen.

IOC zu Videoschalte mit Peng Shuai: Nach dem Wohlergehen erkundigt

LAUSANNE: Das Internationale Olympische Komitee hat nach der Kritik an der Videoschalte mit der lange verschwundenen chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai den Beweggrund für die Kontaktaufnahme bekräftigt. «Der Hauptzweck des Anrufs bestand darin, sich nach dem Wohlergehen und der Sicherheit von Peng Shuai zu erkundigen», hieß es in einer IOC-Mitteilung am Montag. Die Sportlervereinigung Global Athlete hatte hingegen das IOC und dessen Präsidenten Thomas Bach hart kritisiert. Die IOC-Mitteilung über eine Videoschalte Bachs am Sonntag mit der Chinesin mache «das IOC mitschuldig an der bösartigen Propaganda der chinesischen Behörden und deren mangelndem Interesse an grundlegenden Menschenrechten und Gerechtigkeit», hieß es in einer Mitteilung der Athleten-Union.

Leipzigs Olmo wieder verletzt: Kein Einsatz mehr für Spanier 2021

LEIPZIG: RB Leipzig muss schon wieder länger auf seinen Offensivspieler Dani Olmo verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, zog sich der 23 Jahre alte Spanier erneut eine Muskelverletzung zu. «Dani Olmo wird mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde ausfallen und dementsprechend in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen», hieß es am Montag. Olmo hatte bereits im Oktober länger wegen einer ähnlichen Verletzung pausieren müssen.

Einbrecher während Liga-Spiel im Haus von Barça-Jungstar Ansu Fati

BARCELONA: Einbrecher sind während eines Ligaspiels in das Haus des Barça-Jungstars Ansu Fati bei Barcelona eingestiegen. Der zurzeit verletzte 19-Jährige war am Samstag zum Spiel seines Clubs gegen Espanyol (1:0) im Stadion Camp Nou in Barcelona. Der oder die Einbrecher hätten einen Zugang im Obergeschoss des Hauses in der Stadt Sant Cugat bei Barcelona aufgehebelt, während Mitglieder von Ansus Familie das Spiel im Erdgeschoss im Fernsehen verfolgten, berichtete die Zeitung «La Vanguardia» am Montag. Ansu meldete der Polizei den Diebstahl von Bargeld, Schmuck und Uhren. Der Wert des Diebesguts wurde nicht genannt.

Matthäus-Appell in der Impfdebatte: Lasst Kimmich in Ruhe

BERLIN: Fußball-Experte Lothar Matthäus hat in der weiter verschärften Impfdebatte um Verständnis für den ungeimpften Bayern-Profi Joshua Kimmich geworben. «Wenn da einer mit extremen Druck auf mich einwirkt oder mich gar zwingt, erreicht er genau das Gegenteil. Und so scheint es auch bei Kimmich und den anderen Menschen zu sein. Ich plädiere dafür, Kimmich in Ruhe zu lassen», forderte der deutsche Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne «So sehe ich das» (Montag).

VfL Wolfsburg mit Josuha Guilavogui beim FC Sevilla

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg kann im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla auf Josuha Guilavogui zurückgreifen. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler hat seine Wadenverletzung rechtzeitig wieder überwunden und steht dem Fußball-Bundesligisten am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime) in Andalusien zur Verfügung. Auch der am Samstag in Bielefeld früh ausgewechselte Paulo Otavio wird auf jeden Fall im Kader stehen. Fehlen wird dagegen der positiv auf das Coronavirus getestete Torwart Koen Casteels. Für den Belgier wird Pavao Pervan zwischen den Pfosten stehen.

Nada mit Berufung gescheitert: Lehmann-Dolle gewinnt vor dem Cas

LAUSANNE: Der ehemalige Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle ist vor dem internationalen Sportgerichtshof Cas erneut von allen Dopingvorwürfen freigesprochen. Wie sein Sportrechts-Anwalt Rainer Cherkeh am Montag mitteilte, wurde die Berufung der Nationalen Anti-Doping-Agentur Nada gegen den Entscheid des Deutschen Sportschiedsgerichts Dis vom 13. August 2020 am Montag mit dem Cas-Schiedsspruch abgewiesen. Die Nada war wegen des Doping-Freispruchs für den ehemaligen Olympia-Teilnehmer aus Erfurt vor den Cas gezogen und musste nun eine Niederlage einstecken.

THW Kiel verärgert über Handhabung von coronabedingten Spielabsagen

KIEL: Handballmeister THW Kiel beklagt in der Bundesliga eine Ungleichbehandlung. Die jüngsten Spiele der Rivalen SC Magdeburg und SG Flensburg-Handewitt waren wegen mehrerer Corona-Fälle abgesagt worden. Der THW Kiel musste jedoch vor wenigen Wochen trotz zweier positiver Fälle und der anschließenden 14-tägigen Quarantäne für die Spieler alle Partien bestreiten. «Wir mussten weiterspielen und haben es teuer bezahlt», sagte Trainer Filip Jicha den «Kieler Nachrichten» (Montag). Ohne die Nationalspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold büßte der THW in der Liga Punkte in Lemgo (21:21) und gegen den SC Magdeburg (27:29) ein und kam auch in der Champions League gegen Szeged (32:32) nicht zum Erfolg.

Deutsche Basketballer Schoormann und Bleck nachnominiert

NÜRNBERG: Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat Frankfurts Aufbauspieler Len Schoormann und Fabian Bleck von den Crailsheim Merlins für die Nationalmannschaft nachnominiert. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund nach den Ausfällen von Kenneth Ogbe (Covid-19) und Philipp Herkenhoff (persönliche Gründe) am Montag auf Twitter mit. Die deutschen Basketball-Männer spielen am Donnerstag (19.00 Uhr) in der WM-Qualifikation in Nürnberg gegen Estland.