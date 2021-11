Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.11.21 | Überblick

Tennis-Star Djokovic hat noch kein Karriere-Ende im Kopf

TURIN: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic denkt noch nicht über ein Ende seiner Tennis-Karriere nach. «Ich habe keine Zahl im Kopf, wie viele Jahre ich noch auf diesem Level spielen will. Ich habe keine Grenze», sagte der 34 Jahre alte Serbe am Montag nach seinem 7:6 (7:4), 6:2 zum Auftakt des Tennis-Jahresendturniers in Turin gegen den Norweger Casper Ruud. «Als Nummer eins der Welt gibt es keinen Grund für mich, darüber nachzudenken, das Tennis zu verlassen.» Zum siebten Mal beendet Djokovic das Jahr als Nummer eins der Welt und stellt damit einen Rekord auf.

Messi spielt nach Knieverletzung bei WM-Qualifikation gegen Brasilien

BUENOS AIRES: Nach einer Knieverletzung wird der argentinische Starstürmer Lionel Messi beim WM-Qualifikationsspiel gegen Brasilien am Dienstag auflaufen. «Messi wird morgen spielen. Wir hoffen, dass es ihm gut geht», sagte Nationaltrainer Lionel Scaloni bei einer Pressekonferenz am Montag. Beim Qualifikationsspiel gegen Uruguay am vergangenen Freitag stand Messi lediglich für 15 Minuten auf dem Platz. Bei seinem Verein Paris Saint-Germain hatte Messi wegen seiner Verletzung zuletzt zwei Partien verpasst. Die argentinische Nationalmannschaft trifft am Dienstag in San Juan auf Brasilien, das als erste Mannschaft in Südamerika bereits für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert ist.

Geldstrafen und Fan-Ausschluss - UEFA bestraft West Ham für Randale

NYON: Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA hat am Montag zwei Geldstrafen in Höhe von insgesamt 34.500 Euro gegen den englischen Premier-League-Club West Ham United ausgesprochen. Die UEFA reagierte damit auf Randale von Anhängern des Vereins im Europa-League-Match am 4. November beim KRC Genk (2:2). Zudem wurde West Ham mit dem Ausschluss seiner Anhänger für das nächste Europa-League-Spiel bei Rapid Wien am 25. November (18.45 Uhr) bestraft.

Berliner Fußballer Mukhtar MVP-Kandidat in der Major League Soccer

NASHVILLE: Der Berliner Hany Mukhtar ist einer von fünf Kandidaten für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison in der Major League Soccer. Das gab die US-Profifußballliga am Montag bekannt. «Nach der Saison ist das berechtigt. Aber wir haben viele gute Spieler in der Liga. Wenn ich es werde, ist es auf jeden Fall eine Ehre. Aber es ist wichtiger, wie weit wir kommen in den Playoffs», sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur zuletzt zu einer möglichen Auszeichnung als MVP. Mukhtar spielt bei Nashville SC einer bärenstarke Saison und hat mit 28 Scorerpunkten in der Hauptrunde mehr gesammelt als jeder andere Profi in der MLS.

Zu viele Coronafälle in Stützles Team: NHL sagt Senators-Spiele ab

OTTAWA: Wegen eines Coronaausbruchs bei den Ottawa Senators sind die NHL-Spiele des Teams von Nationalspieler Tim Stützle bis mindestens kommenden Samstag abgesagt worden. Die National Hockey League begründete die am Montag verkündete Entscheidung damit, dass derzeit zehn Spieler der kanadischen Eishockey-Mannschaft auf der Corona-Liste der NHL stehen und dies ein Beweis für eine anhaltende Verbreitung in den vergangenen Tagen sei. Das Trainingsgelände des Teams sei mit sofortiger Wirkung für alle Profis geschlossen worden. Nach Angaben eines Senators-Sprechers zählt Stützle nicht zu den betroffenen Spielern. Zu den zehn Profis kommt noch ein Trainer.

Franco Foda bleibt Österreichs Teamchef

KLAGENFURT: Der Deutsche Franco Foda (55) bleibt auch bis zu den WM-Playoffs im März 2022 Österreichs Fußball-Teamchef.

Das kündigte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich am Montag nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Republik Moldau im ORF-Interview an. Der frühere Bundesliga-Profi vom VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen führt Österreichs Nationalmannschaft seit 2017.

Schweiz schockt Italien - Auch England fährt zur WM nach Katar

BERLIN: Fußball-Europameister Italien hat das sicher geglaubte Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar noch aus der Hand gegeben. Stattdessen qualifizierte sich die Schweiz am Montagabend dank eines 4:0 (0:0)-Sieges gegen Bulgarien direkt für das Turnier. Die Squadra Azzurra kam im Parallelspiel in Nordirland nicht über ein 0:0 hinaus und musste die Schweiz vorbeiziehen lassen. Als Zweiter der Gruppe C könnte es Italien noch über die Playoffs zur Endrunde schaffen. Auch England ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dabei. Beim 10:0 (6:0) in San Marino war Harry Kane mit vier Treffern der überragende Torschütze.