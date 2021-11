Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Fast 400 Sportvereine durch Hochwasserkatastrophe geschädigt

MAINZ: Insgesamt 95 Sportvereine in Rheinland-Pfalz und rund 300 Vereine in Nordrhein-Westfalen sind von den Folgen der Flutkatastrophe im Juli 2021 betroffen. Die Schadenssumme beläuft sich für beide Bundesländer zusammen auf rund 118 Millionen Euro, wie Anfragen beim nordrhein-westfälischen Landessportbund und dem Sportbund Rheinland ergaben.

Einige dieser Vereine mit kleineren Schäden an der Sportanlage oder der Sportausrüstung haben den Trainingsbetrieb bereits wieder aufnehmen können, sagte der Sprecher des LSB Nordrhein-Westfalen, Frank-Michael Rall. Generell laufe der Wiederaufbau der Sportinfrastruktur vier Monate nach der Hochwasserkatastrophe allerdings «noch nicht gut», sagte Dominik Sonndag vom LSB Rheinland-Pfalz. «Es sind weiterhin Plätze nicht bespielbar, weil sie zweckentfremdet sind.»

Viele Trainingsstätten seien etwa durch Aufräumarbeiten in den Dörfern blockiert. «Es darf nicht sein, dass Sportplätze weiterhin als Ersatzstätte für Deponien herhalten müssen», forderte Sonndag.

Finanzielle Hilfe bekommen die Vereine etwa durch den Nationalen Wiederaufbaufonds. Dadurch sollen Kommunen und Vereinen 30 Milliarden Euro zugutekommen, wie es am vergangenen Freitag auf der Sportministerkonferenz in Koblenz hieß.

Boxverband AIBA rechnet mit Aufhebung der Suspendierung

HAMBURG: Der Boxweltverband AIBA hofft auf ein baldiges Ende seiner Suspendierung. Diese hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) vor zweieinhalb Jahren wegen fehlender Reformen im Boxverband verhängt. «Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten drei Wochen eine Information erhalten», sagte Sportdirektor Michael Müller vom Deutschen Boxsport-Verband (DBV), der in der AIBA der Wettkampfkommission vorsteht. Das IOC hatte sich in den vergangenen Monaten stets kritisch geäußert und die olympische Zukunft der Sportart offengelassen.

Die AIBA hatte in den vergangenen Tagen ihre 21. Weltmeisterschaften in Belgrad mit einer Rekordbeteiligung abgehalten. 510 Boxer aus 88 Ländern in 13 Gewichtsklassen waren dabei. Der Verband hat unter der Führung von Präsident Umar Kremlew Reformen eingeleitet. Dabei holte sich der Russe Unterstützung von internationalen Experten wie dem kanadischen Sportrechtler Richard McLaren und dem deutschen Rechtswissenschaftler Ulrich Haas.

Tabellenvorletzter Newcastle United verpflichtet Trainer Eddie Howe

NEWCASTLE: Newcastle United hat den langjährigen Bournemouth-Trainer Eddie Howe als neuen Coach verpflichtet. Wie der neureiche englische Fußballverein am Montag bekanntgab, unterschrieb der 43-jährige Howe einen bis zum Sommer 2024 gültigen Vertrag bei den Magpies. Er folgt auf Steve Bruce, den der Tabellenvorletzte kurz nach der Übernahme durch ein saudisches Konsortium beurlaubt hatte. Anfang Oktober war Newcastle United an ein Konsortium mit saudischer Beteiligung verkauft und gilt damit als reichster Fußballclub der Welt. Die Übernahme ist nicht nur innerhalb der Premier League umstritten.

Wegen steigender Inzidenz: Boxer verlegen Meisterschaften

HAMBURG: Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) hat seine Meisterschaften in das nächste Jahr verschoben. Das teilte der Verband am Montag mit. Das Championat sollte ursprünglich vom 7. bis zum 11. Dezember in Straubing stattfinden. Ausschlaggebend waren die gestiegenen Corona-Inzidenzwerte und die Krankenhausbelegung in Straubing und umliegenden Landkreisen. Die geforderte 2G-Regel für Veranstaltungen können Organisatoren und Boxverband zudem nicht einhalten.

Paralympicssiegerin Krawzow kurz nach Hirn-OP ausgezeichnet

BERLIN: Fünf Tage nach ihrer schweren Hirnoperation ist Paralympicssiegerin Elena Krawzow für ihren Erfolg von Tokio mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt worden. «Wir alle freuen uns, dass Sie Ihre Operation gut überstanden haben, und wünschen Ihnen für Ihre weitere Genesung alles Gute», sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier laut vorab verbreitetem Redetext zu Beginn der Veranstaltung am Montag in Berlin. Steinmeier und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zeichneten dabei eine Reihe von Medaillengewinnerinnen und -gewinnern von Olympia und Paralympics aus.

Biden ehrt NBA-Meister Milwaukee Bucks

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat erstmals seit fünf Jahren wieder einen NBA-Meister im Weißen Haus geehrt. Biden gratulierte den Milwaukee Bucks um ihren Star Giannis Antetokounmpo am Montag bei einer Zeremonie im Garten des Regierungssitzes in Washington. Der aus Griechenland stammende Antetokounmpo (26) dankte Biden und erklärte, es sei eine unglaubliche Ehre, vom Präsidenten empfangen zu werden. Der Erfolg der Mannschaft sei ein Beleg dafür, dass man mit «harter Arbeit und Entbehrungen» großartiges erreichen könne, sagte er.

Flick nominiert Bayer-Verteidiger Tah für Länderspiele nach

WOLFSBURG: Bundestrainer Hansi Flick hat Jonathan Tah als weiteren Spieler für den Jahresabschluss der Nationalmannschaft nominiert. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montagabend mitteilte, reist der Verteidiger von Bayer Leverkusen nach Wolfsburg, obwohl keiner der bislang 27 berufenen Akteure für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag und drei Tage später in Armenien absagen musste. Auch Tahs Vereinskollege Florian Wirtz ist in Wolfsburg trotz seiner muskulären Probleme am Hüftbeuger dabei. Der 18-Jährige hatte am Sonntag das Bundesliga-Spiel von Bayer Leverkusen bei Hertha BSC (1:1) verpasst.

Polnischer Rodler auf der Olympia-Bahn von Peking schwer gestürzt

PEKING: Der polnische Rodler Mateusz Sochowicz ist bei Trainingsrennen auf der Olympia-Bahn von Yanqing gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das teilte der polnische Rodelverband am Montag mit. Der Sportler habe einen komplizierten Bruch des linken Unterschenkels erlitten, er zog sich zudem Schnittverletzungen und Prellungen zu. Außerdem habe er Schmerzen im rechten Knie und im Becken und es sei nicht klar, ob er in dieser Saison noch Wettkämpfe bestreiten könne, sagte der Generalsekretär des polnischen Rennrodelverbandes, Janusz Tatera, in einem Interview mit lokalen Medien.