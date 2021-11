Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.11.21 | Überblick

Kerber schlägt French-Open-Siegerin Krejcikova - 1:1 gegen Tschechien

PRAG: Mit einem Sieg gegen die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova hat Angelique Kerber beim Billie Jean King Cup im ersten Gruppenspiel gegen Gastgeber Tschechien zum 1:1 ausgeglichen. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel bezwang am Montagabend in Prag die Weltranglisten-Dritte mit 6:7 (5:7), 6:0, 6:4. Zuvor hatte Andrea Petkovic gegen Marketa Vondrousova 1:6, 3:6 verloren. Damit fiel die Entscheidung im abschließenden Doppel. Kerber verwandelte nach 2:16 Stunden ihren ersten Matchball. Das zweite Gruppenspiel bestreiten die deutschen Damen am Dienstag (17.00 Uhr) gegen die Schweiz. Nur die Ersten der vier Gruppen erreichen das Halbfinale am Freitag.

Erneut FIFA-Sanktionen gegen Ungarn wegen Fanverhaltens

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA hat die ungarische Nationalmannschaft erneut aufgrund des Fehlverhaltens ihrer Anhänger bestraft. Wegen Fan-Ausschreitungen im WM-Qualifikationsspiel gegen England im Londoner Wembley-Stadion am 12. Oktober müssen die Ungarn in ihrem letzten Spiel in der Gruppe I am 15. November in Polen auf Zuschauer-Unterstützung verzichten, wie die FIFA am Montag mitteilte. Zudem muss der ungarische Verband 75.000 Schweizer Franken (etwa 71.000 Euro) zahlen. Beim 1:1 in London waren Einsatzkräfte auf den Tribünen mit Gästefans aneinandergeraten.

FIFA: Mexiko wegen Fan-Verhaltens zwei Heimspiele ohne Zuschauer

ZÜRICH: Wegen homophober Fan-Gesänge muss Mexiko seine nächsten beiden Heimspiele in der WM-Qualifikation vor leeren Rängen austragen. Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Montag weiter bekanntgab, wurde der mexikanische Verband wegen «diskriminierenden Verhaltens von Anhängern» außerdem zu einer Geldstrafe von 100.000 Schweizer Franken (94.700 Euro) verurteilt. Homophobe Gesänge hat es laut FIFA-Angaben im vorigen Monat bei Heimspielen der mexikanischen Nationalmannschaft gegen Kanada und Honduras gegeben. Die Spiele gegen Costa Rica (30. Januar 2022) und Panama (2. Februar) müssen in leeren Stadien ausgetragen werden.

Fußballer kollabiert: Zweitligaspiel in Norwegen abgebrochen

SOGNDAL: Der isländische Fußballprofi Emil Pálsson ist bei einem Zweitligaspiel in Norwegen kollabiert und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 28-Jährige brach am Montag während der Partie zwischen seinem Club Sogndal IL und Stjørdals/Blink zusammen, wie der norwegische Rundfunksender NRK und die Zeitung «Verdens Gang» berichteten. Palsson erlitt nach Angaben seines Vereins einen Herzstillstand, konnte aber wiederbelebt werden. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Das Spiel wurde wegen des Vorfalls in der 12. Minute abgebrochen.

Wolfsburger Fußball-Frauen souverän ins Pokal-Viertelfinale

FREIBURG: Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale im DFB-Pokal komplettiert. Der Cup-Verteidiger kam am Montagabend beim Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg zu einem souveränen 3:0 (2:0). Kapitänin Dominique Janssen (11. Minute) per Handelfmeter und Jill Roord in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schossen noch vor der Pause eine sichere Führung heraus. Svenja Huth (76.) setzte vor 3100 Zuschauern im Dreisamstadionden den Schlusspunkt.

Umfrage: Leichtathleten ernsthaft besorgt über Klimakrise

MONTE CARLO: Bei einer Umfrage von World Athletics haben fast 80 Prozent befragter Leichtathleten aus 89 Ländern angegeben, ernsthaft besorgt über die Klimakrise zu sein. Mehr als die Hälfte von ihnen meinten, sie seien bereits von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, teilte World Athletics am Montag mit. Die nicht repräsentative Athletenbefragung sei anlässlich des Beginns des UN-Klimagipfels in Glasgow veröffentlicht worden. 82 Prozent der befragten Sportler berichteten zudem, dass sie bereits Änderungen an ihrem Lebensstil vorgenommen hätten, um die von ihnen und ihren Aktivitäten verursachten Umweltschäden zu verringern.

Sieben Matchbälle abgewehrt: Koepfer nach Sieg gegen Murray weiter

PARIS: Der deutsche Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer hat beim Masters-Series-Turnier in Paris nach einem packenden Erstrunden-Fight gegen Andy Murray die nächste Runde erreicht. In einem spektakulären Duell über 3:01 Stunden rang der 27 Jahre alte Tennisspieler aus Furtwangen am Montag den ehemaligen Weltranglisten-Ersten aus Schottland nach der Abwehr von sieben Matchbällen mit 6:4, 5:7, 7:6 (11:9) nieder. Koepfer war eigentlich in der Qualifikation für das letzte Masters-Turnier der Saison gescheitert, rutschte aber als sogenannter Lucky Loser noch ins Hauptfeld.