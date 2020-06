Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.06.20 | Überblick

Hoffenheim trennt sich überraschend von Trainer Alfred Schreuder

ZUZENHAUSEN: Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich überraschend von Cheftrainer Alfred Schreuder getrennt. Der bis zum 30. Juni 2022 laufende Vertrag mit dem 47 Jahre alten Niederländer werde aufgelöst. Darauf habe man sich mit Schreuder geeinigt, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Die Kraichgauer schrieben von «Differenzen» bei der Zukunftsplanung. «In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, so dass eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus keinen Sinn mehr macht», erklärte Sportchef Alexander Rosen.

Deutschland kann auf Zuschlag für Europa-League-Endrunde hoffen

DÜSSELDORF: Deutschland geht als Mitfavorit in das Rennen um die Austragung der Europa-League-Finalrunde. Nach Medieninformationen dürfen Frankfurt mit dem Rhein-Main-Gebiet oder die NRW-Städte Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln auf einen Zuschlag der Europäischen Fußball-Union UEFA hoffen. Wie die «Süddeutsche Zeitung» (Dienstag) berichtet, liegt der UEFA eine Bewerbung aus Frankfurt und Umgebung vor. Nach Angaben des Internetportals «Sportbuzzer» haben auch die drei NRW-Städte Interesse bekundet. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte sich auf dpa-Anfrage am Dienstag nicht zum Kreis der möglichen Bewerber äußern.

Afrika-Cup statt Bundesliga: Mainz bezieht Stellung gegen Mitglied

MAINZ: Der FSV Mainz 05 hat die Kündigung einen Mitglieds, dem zu viele dunkelhäutige Profis in der Mannschaft spielen, öffentlich gemacht. «Rassismus beginnt da, wo rassistische Gedanken geäußert werden, nicht nur, wenn sich jemand selbst als Rassist bezeichnet - was in den seltensten Fällen vorkommt», erklärte der rheinhessische Fußball-Bundesligist in einer Mitteilung. Man kämpfe normalerweise leidenschaftlich um jedes Mitglied, aber in diesem Fall könne man «unser Bedauern in Ihrem Fall nicht ansatzweise ausdrücken».

Kniefall-Verbot: US-Fußballerinnen fordern Rücknahme vom Verband

CHICAGO: Die US-amerikanischen Fußball-Weltmeisterinnen haben ihren Verband aufgefordert, seine umstrittene Hymnenpolitik aufzuheben. Zugleich solle er seine falsche Politik eingestehen und sich bei schwarzen Spielern und Fans entschuldigen. «Darüber hinaus glauben wir, dass der Verband seine Pläne darlegen sollte, wie er nun die Botschaft und die Bewegung unterstützen wird, die er vor vier Jahren zum Schweigen bringen wollte», schrieb die Spielergewerkschaft des US-Teams in einer am Montagabend auf Twitter veröffentlichten Erklärung. Die Männer-Gewerkschaft schloss sich der Forderung an.

Ex-Schalker Höwedes hat Vertrag in Moskau gelöst

MOSKAU: Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Benedikt Höwedes hat seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau «in gegenseitigem Einvernehmen» gelöst. Das hatte der Verein aus der russischen Hauptstadt am Montagabend bekanntgegeben. Der Weltmeister von 2014 habe sich «aus familiären Gründen» entschieden, in Deutschland zu bleiben. Der Vertrag des 32 Jahre alte Abwehrspielers lief noch bis 2021.

Handball-Bundesliga will keine Play-offs einführen

STUTTGART: Trotz der zunehmenden Termindichte in der kommenden Saison hält die Handball-Bundesliga (HBL) an ihrem Spielsystem fest und will keine Play-offs einführen. «Einhellige Meinung ist, dass ein Rundensystem am besten geeignet ist. Es ist fair, da jeder gegen jeden spielt und beinhaltet einen klaren Modus», sagte der in der HBL-Geschäftsleitung für den Spielplan verantwortliche Andreas Wäschenbach im Interview der «Handballwoche» (Dienstag).

Transferfenster der Serie A vom 1. September bis zum 5. Oktober

ROM: Das Transferfenster im italienischen Spitzenfußball wird in diesem Jahr am 1. September geöffnet und läuft bis zum 5. Oktober. Das teilte der Fußballverband FIGC am Montagabend mit. Die Verantwortlichen beschlossen eine Reihe von Veränderungen für die Saison der Serie A als Folge des Stopps der Spiele wegen der Corona-Pandemie. Das Fenster für Wechsel starte damit zwei Monate später als geplant, hieß es. Als Daten für das Winterfenster nannte der Verband den 4. Januar bis zum 31. Januar 2021.

England-Profi Sterling fordert Chancen für schwarze Fußball-Trainer

Manchester (dpa) - Der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling hat im Zuge der weltweiten Proteste gegen Rassismus gefordert, dass die Premier-League-Clubs schwarzen Trainern bessere Chancen geben. «Nur durch Protestieren wird sich dieses Land nicht verändern», sagte der Man-City-Profi dem Sender BBC und kritisierte eine ungleiche Chancenverteilung bei den Trainern in den Topligen. «Es geht nicht nur darum niederzuknien, sondern auch den Menschen die Chance zu geben, die sie verdienen.»

Russischer Hochspringer Schustow wegen Dopings gesperrt

MOSKAU: Der russische Hochspringer Alexander Schustow (35) ist wegen Dopings bis Juni 2024 gesperrt worden. Das teilte der russische Leichtathletik-Verband am Dienstag mit. Annulliert würden auch alle sportlichen Ergebnisse des Europameisters von 2010 vom 8. Juli 2013 bis 7. Juli 2017, hieß es unter Berufung auf eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS 2019/O/6156 vom 5.06.2020). Demnach wurde ihm die Einnahme beziehungsweise der Versuch zur Anwendung verbotener Substanzen vorgeworfen.