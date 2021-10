Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.21 | Überblick

Salzburg-Coach über Adeyemis Qualitäten: «Noch nicht oft gesehen»

SALZBURG: Deutschlands begehrter Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi verfügt nach Ansicht seines Trainers Matthias Jaissle über außergewöhnliche Qualitäten. «Man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass er mit seiner Dynamik und Schnelligkeit eine unglaubliche Stärke mitbringt. Das habe ich in der Form so noch nicht oft gesehen», sagte der deutsche Coach von Red Bull Salzburg der Deutschen Presse-Agentur.

Inzwischen zeigen der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse an Adeyemi - der 19-Jährige ist einer der Aufsteiger der Saison. An diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) trifft Salzburg in der Champions League auf den VfL Wolfsburg. Der gebürtige Münchner Adeyemi steht bislang in dieser Saison bei elf Toren in 16 Pflichtspielen für die Österreicher. Für Jaissle bringt er alle Voraussetzungen für eine große Karriere mit.

«Karim ist noch jung, aber er ist bereit, sich ständig zu verbessern. Er ist wissbegierig. Das sind gute Voraussetzungen, dass seine Reise noch weitergeht», sagte der 33-Jährige. «Ich wünsche mir, dass er so bleibt wie wir als Mannschaft: bescheiden und demütig. Er hat noch viel Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist. Ich traue ihm eine große Karriere zu.»

Vorgezogener Termin vor Gericht: Hernández kann mit Team zu Benfica

MÜNCHEN: Fußball-Weltmeister Lucas Hernández kann nach dem vorgezogenen Gerichtstermin in Madrid mit dem FC Bayern München zum Auswärtsspiel der Champions League nach Lissabon reisen. Nach dpa-Informationen wurde der Franzose am Montag zurück in München erwartet, am Dienstag bricht das Team von Trainer Julian Nagelsmann nach Portugal auf. Dann soll auch der Franzose an Bord sein. In Lissabon treffen die Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf Benfica. Überraschend war Hernández am Montag bereits vor dem Gericht in Madrid erschienen. Ursprünglich war der Termin für Dienstag angesetzt.

FIFA-Chef Infantino wirbt in Argentinien für WM alle zwei Jahre

EZEIZA: Auf seiner Reise durch Südamerika hat FIFA-Chef Gianni Infantino erneut für eine Fußball-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre geworben. Die Ausrichtung der WM in einem kürzeren Rhythmus würde den Wettbewerb verschärfen und damit das sportliche Niveau vor allem außerhalb von Europa anheben, sagte der Präsident des Weltverbandes am Montag bei einer Pressekonferenz in Argentinien. Zudem könnte eine WM alle zwei Jahre die Bedeutung der Nationalmannschaften steigern, die seiner Einschätzung nach zuletzt im Schatten des Club-Fußballs standen.

Nach Krawallen bei EM-Finale: Ein Geisterspiel für englisches Team

LONDON: Wegen der Ausschreitungen rund um das Finale der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion muss die englische Nationalmannschaft ihr nächstes Pflicht-Heimspiel im Rahmen eines UEFA-Wettbewerbs unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen. Diese Entscheidung teilte die Europäische Fußball-Union am Montag mit. Sollte es in den kommenden zwei Jahren erneut zu Vorfällen kommen, wird eine weitere Heimpartie ohne Zuschauer stattfinden. Außerdem wurde der englische Verband FA zu einer Zahlung von 100.000 Euro verurteilt.

FIFA-Frauenfußball-Chefin Ellis: WM alle zwei Jahre wäre ein Vorteil

ZÜRICH: Die frühere US-Nationaltrainerin Jill Ellis plädiert dafür, Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen alle zwei Jahre auszutragen. «Es wäre ein Vorteil, alle zwei Jahre eine WM zu veranstalten. Das würde die Bedeutung des Frauenfußballs erhöhen und den Sport auf ein höheres Niveau bringen», sagte die Leiterin des Technischen Beratungsgremiums zur Zukunft des Frauenfußballs im Weltverband FIFA bei einem Medien-Briefing am Montag. Die 54-Jährige, die die US-Frauen-Auswahl 2015 und 2019 jeweils zum Weltmeistertitel geführt hatte, erklärte, dass der Frauenfußball mit diesem neuen WM-Rhythmus «unabhängiger vom Männerfußball werden» könnte.

Neise und Jungk qualifizieren sich für Weltcup-Team im Skeleton

PEKING: Die Winterbergerin Hannah Neise und Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg haben sich beim Nominierungsrennen auf der neuen Olympia-Bahn in Peking souverän für das Skeleton-Weltcupteam qualifiziert. Die beiden Weltmeister Tina Hermann (WSV Königssee) und Christopher Grotheer (BRC Thüringen) waren bereits gesetzt. Neise, Junioren-Weltmeisterin von 2021, fuhr in allen vier Rennläufen Bestzeit und verwies die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland deutlich auf Rang zwei. Dritte wurde die Suhlerin Sophia Griebel. Bei den Männern feierte Jungk ein leistungsstarkes Comeback.

Polizei ermittelt nach Ausschreitungen bei Fußball-Derby in Slowakei

TRNAVA: Nach schweren Ausschreitungen bei einem Spiel zwischen Spartak Trnava und Slovan Bratislava in der ersten slowakischen Fußball-Liga hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Sie richteten sich gegen alle Fans, die das Spielfeld gestürmt oder auf andere Weise die öffentliche Ordnung bedroht hätten, teilte ein Sprecher nach Angaben der Agentur TASR am Montag mit. Unter anderem sollen Videoaufnahmen ausgewertet werden. Die Begegnung vom Sonntag hatte bei einem Stand von 0:0 abgebrochen werden müssen, nachdem sich Fans auf dem Rasen gewaltsame Auseinandersetzungen lieferten.