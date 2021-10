Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.21 | Überblick

Wallace gewinnt als zweiter Schwarzer ein Nascar-Rennen

TALLADEGA: Bubba Wallace hat als zweiter Schwarzer ein Nascar-Rennen der höchsten Kategorie gewonnen. Der 27 Jahre alte Fahrer aus dem 23X1 Racing-Team um Co-Besitzer und Ex-NBA-Star Michael Jordan holte am Montag auf dem Talladega Superspeedway den Sieg, als das Rennen wegen Regens abgebrochen wurde. «Das ist für all die Kinder da draußen, die eine Gelegenheit haben wollen und was auch immer sie erreichen wollen, die besten sein wollen, in dem was sie tun wollen», sagte der mit den Tränen kämpfende Wallace nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP nach seinem Erfolg im US-Bundesstaat Alabama. «Bleibt stark. Bleit demütig. Bleibt hungrig. Es gab viele Momente, in denen ich aufgeben wollte.»

Wendell Scott holte 1963 den bis dahin einzigen Sieg eines Schwarzen, wurde nach Angaben von US-Medien aber erst Monate später auch offiziell zum Gewinner erklärt. Vor zwei Monaten übergab Nascar seiner Familie die Trophäe für den damaligen Sieg.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Fünfkämpferin Schleu und Raisner

POTSDAM: Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Anzeige des Tierschutzbundes wegen Tierquälerei gegen die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner. «Wir haben nach Feststellung eines Anfangsverdachts Ermittlungen gegen beide aufgenommen», bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Sebastian Thiele, am Montag auf Anfrage. Die Ermittlungen würden wegen des Wohnorts der Beschuldigten in der Potsdamer Behörde geführt.

Bericht: 14 Verbände für Weikert als DOSB-Chef

BERLIN: 14 Spitzenverbände haben sich laut eines Medienberichtes in einem Brief für die Wahl von Thomas Weikert als DOSB-Präsident ausgesprochen. Das Schreiben richtete sich nach Angaben der «Süddeutschen Zeitung» an Ingo Weiss, der Sprecher der Spitzenverbände und Mitglied in der Findungskommission ist. Im Dezember sollen ein Nachfolger von Alfons Hörmann als DOSB-Chef sowie das gesamte Präsidium neu gewählt werden. Der 59 Jahre alte Weikert war Präsident des deutschen Tischtennis-Verbandes und amtiert derzeit noch als Präsident der internationalen Tischtennis-Föderation ITTF.

Magdeburg wieder Erster: 4:0-Erfolg über Türkgücü München

MAGDEBURG: Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung zurückerobert. Am Montagabend gewann Magdeburg gegen Türkgücü München vor 14.855 Zuschauern 4:0 (1:0)und liegt nach elf Spielen zwei Punkte vor Borussia Dortmund II. Die Tore erzielten Alexander Bittroff (30.), Baris Atik (55.), Florian Kath (56.) und Jason Ceka (83.). Für Münchens neuen Trainer Peter Hyballa war es die erste Niederlage mit Türkgücü.

Ringerin Hemmer im WM-Finale - Lehr feiert Bronze

OSLO: Ringerin Nina Hemmer hat bei den Weltmeisterschaften in Oslo überraschend das Finale erreicht und mindestens Silber sicher. Die 28-Jährige besiegte im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm am Montag die Inderin Pinki Pinki mit 8:6. Kurz danach beendete Horst Lehr die Durststrecke der deutschen Freistil-Männer und holte mit Bronze in der Klasse bis 57 Kilogramm die erste WM-Medaille seit 22 Jahren.

Eishockey-Nationalspieler Gawanke vor NHL-Start zu Farmteam geschickt

WINNIPEG: Eishockey-Nationalspieler Leon Gawanke hat den Sprung in den NHL-Kader der Winnipeg Jets erneut verpasst. Gut eine Woche vor dem Start in die neue Saison gab das kanadische Team bekannt, dass der Verteidiger zusammen mit sieben weiteren Profis zu den Manitoba Moose in der zweitklassigen AHL geschickt werde. Die Moose sind das Farmteam der Jets. Gawanke war 2017 in der fünften Runde des Drafts von den Winnipeg Jets ausgewählt worden, kam aber bislang noch nicht in der besten Eishockey-Liga der Welt zum Einsatz.

FC Watford holt Leicesters früheren Meistermacher Claudio Ranieri

LONDON: Der Premier-League-Aufsteiger FC Watford hat einen Tag nach der Trennung von Xisco Munoz einen neuen Trainer gefunden. Der Italiener Claudio Ranieri wurde am Montag als Nachfolger beim Tabellen-15. bestätigt. Wie der Club auf seiner Website bekannt gab, unterschrieb Ranieri einen Zweijahresvertrag an der Vicarage Road. Mit Leicester City hatte der einstige Abwehrspieler in der Saison 2015/16 sensationell die englische Meisterschaft gewonnen.

Berichte: Mehr Zuschauer als erlaubt bei Fan-Rückkehr in Argentinien

BUENOS AIRES: Bei der Rückkehr von Zuschauern im argentinischen Profifußball ist es Medienberichten zufolge zu einer deutlichen Überschreitung der zulässigen Kapazitätsgrenze gekommen. So sollen mehr als 50.000 Zuschauer am Sonntagabend (Ortszeit) im Estadio Monumental in Buenos Aires die Partie zwischen River Plate und Boca Juniors (2:1) gesehen haben. Zugelasssen waren bei einer Auslastung von 50 Prozent aber nur 36.000 Zuschauer.