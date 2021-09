Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

US-Sportlerinnen kämpfen für Recht auf Abtreibung vor Supreme Court

WASHINGTON: Mehr als 500 Sportlerinnen haben sich in einer Sachverständigenerklärung an das Oberste Gericht der USA gewandt und die Bedeutung vom Recht auf Abtreibung betont. «Als Athletinnen und Menschen im Sport müssen wir die Macht haben, wichtige Entscheidungen über unseren Körper zu treffen und die Kontrolle über unsere Fortpflanzung haben», sagte Fußballstar Megan Rapinoe laut US-Medien in einer begleitenden Stellungnahme. Neben der 36 Jahre alten Weltmeisterin zählen 25 weitere Olympia-Teilnehmerinnen zu den Unterzeichnerinnen, die aus ihrer individuellen Perspektive argumentieren.

Der Supreme Court setzte am Montag die mündliche Verhandlung zu einem Rechtsstreit aus dem Bundesstaat Mississippi auf die Tagesordnung für den 1. Dezember. In dem Fall wird versucht, die wegweisende Entscheidung des Obersten Gerichts aus dem Jahr 1973 rückgängig zu machen, mit der Abtreibungen landesweit für rechtens erklärt worden waren.

Ein Gesetz in Mississippi, das bisher von Gerichten blockiert wurde, verbietet Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche. Der Bundesstaat verlangt inzwischen auch, die Supreme-Court-Entscheidung im Fall Roe v. Wade aus dem Jahr 1973 generell zurückzunehmen.

Mississippi verschärfte den Kurs, nachdem im vergangenen Jahr kurz vor der Präsidentenwahl die konservative Juristin Amy Coney Barrett ans Oberste Gericht berufen wurde. Mit ihr bekamen die Konservativen eine Mehrheit von sechs zu drei Stimmen im Supreme Court.

Holstein-Trainer Werner zurückgetreten - Bremser übernimmt

KIEL: Nach dem schwachen Saisonstart ist Trainer Ole Werner beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel überraschend zurückgetreten. Das teilte der Club am Montagabend mit. Nach über 15 Jahren im Verein falle ihm dieser Schritt sehr schwer, er halte ihn dennoch für den richtigen und notwendigen, sagte Werner. Der 33-Jährige hatte zuvor das U23-Team der Kieler erfolgreich betreut, seit Mitte September 2019 war er Chefcoach. In der vergangenen Saison verpasste Kiel in der Relegation knapp den Bundesliga-Aufstieg. Vorläufiger Nachfolger wird Co-Trainer Dirk Bremser.

Nach 0:3 gegen die Bayern: Barca weiter in der Krise

BARCELONA: Der finanziell schwer angeschlagene FC Barcelona rutscht immer mehr in eine sportliche Krise. Sechs Tage nach dem 0:3 gegen den FC Bayern kam das Team um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen am Montag gegen den FC Granada gerade noch zu einem 1:1 (0:1) und findet sich mit acht Punkten nur im Tabellenmittelfeld wieder. Ronald Araujo rettete Barca mit seinem Ausgleichstor in der Schlussminute immerhin noch einen Punkt. Domingos Duarte hatte bereits in der zweiten Minute den Außenseiter aus Granada in Führung gebracht.

Nach Rot in Stuttgart: Leverkusen drei Spiele ohne Neuzugang Andrich

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen muss für drei Spiele in der Fußball-Bundesliga ohne Neuzugang Robert Andrich auskommen. Der vor der Saison von Union Berlin gekommene Mittelfeldspieler wurde am Tag nach dem 3:1 beim VfB Stuttgart wegen seiner Roten Karte vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt. Zudem wurde Andrich, der in der 2. Minute das 0:1 erzielt hatte, mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Verein und Spieler haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Lens spielt nach Randale vor leeren Rängen, Lille ohne Auswärtsfans

PARIS: Nach Auseinandersetzungen zwischen Fans bei der Partie RC Lens und OSC Lille in der französischen Ligue 1 müssen die Clubs zunächst teilweise auf ihre Fans verzichten. Während Meister Lille seine Anhängerinnen und Anhänger beim nächsten Auswärtsspiel nicht mitnehmen darf, bleiben die Ränge im Stadion in Lens für die nächsten beiden Matches leer. Wie die Disziplinarkommission der Liga mitteilte, sind dies aber nur vorläufige Schritte. Eine endgültige Entscheidung über Sanktionen soll am 6. Oktober fallen. Am vergangenen Samstag hatten Fans der beiden Vereine das Spielfeld im Lenser Stade Félix Bollaert-Delelis gestürmt und sich geschlagen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Schwimm-Olympiasiegerin Wilson mit Corona-Infektion im Krankenhaus

NEAPEL: Die australische Schwimm-Olympiasiegerin Madison Wilson befindet sich wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus. Das teilte die 27-Jährige, die komplett gegen das Virus geimpft ist, auf ihrem Instagram-Account mit. Ursprünglich wollte sie an der International Swimming League in Neapel teilnehmen. Sie sei zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden, so Wilson: «Ich nehme mir etwas Zeit zum Ausruhen und bin sicher, dass ich in kürzester Zeit wieder fit sein werde.» Wilson gehörte bei den Sommerspielen in Tokio der australischen 4x100-Meter-Freistil-Staffel an, die Gold gewann. Auch in Rio hatte sie mit dem Team Gold geholt.