Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.09.21 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

Corinna Schumacher: «Jeder vermisst Michael»

BERLIN: Erstmals seit Michael Schumachers schwerem Skiunfall vor acht Jahren hat Ehefrau Corinna (52) Einblicke in das Leben danach mit dem Formel-1-Rekordweltmeister gewährt. «Es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt, und nicht nur mir, die Kinder, die Familie, sein Vater, alle, die um ihn herum sind. Jeder vermisst Michael», sagt Corinna Schumacher in einer Netflix-Dokumentation über den Rennfahrer. Im Film «Schumacher», der ab 15. September abrufbar ist, wird vor allem die einmalige Karriere des Kerpeners beleuchtet, aber auch die Tragödie im Dezember 2013 nicht ausgespart.

Schumacher (52) hatte damals bei einem Sturz trotz eines Helmes ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und schwebte in Lebensgefahr. «Ich habe nie dem lieben Gott einen Vorwurf gemacht, warum das jetzt passiert ist. Es war einfach richtig Pech. Mehr Pech kann man im Leben nicht haben», sagt Corinna Schumacher. Kurz vor den Ereignissen in den französischen Alpen habe ihr Mann noch zu ihr gesagt: «Der Schnee ist nicht optimal, wir könnten ja nach Dubai fliegen.»

Über den genauen Gesundheitszustand von Schumacher ist weiter nichts bekannt. «Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht und dass er unseren Familienzusammenhalt auch einfach spürt», sagt Corinna Schumacher in dem 112 Minuten langen Film, der teils auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Leben der Familie enthält.

Man wolle aber weiter die Privatsphäre des Sport-Superstars wahren. «Es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so genießen kann, so gut, wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael», sagt Corinna Schumacher.

«Kicker»: Goretzkas Vertragsverlängerung bis 2026 fix

MÜNCHEN: Die Verkündung der Vertragsverlängerung von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka beim FC Bayern steht einem «Kicker»-Bericht zufolge unmittelbar bevor. Demnach werden der deutsche Rekordmeister und der 26-Jährige die Zusammenarbeit bis 2026 fortsetzen. Bereits am Sonntag hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im TV-Sender Sky gesagt, er sei «guter Dinge», dass nach der Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich auch dessen Mittelfeldkollege Goretzka langfristig in München bleiben werde. Eine offizielle Mitteilung der Bayern stand zunächst aus. Goretzkas ursprünglicher Vertrag läuft noch bis Saisonende.

Nach Olympia-Rückzug: 10 Jahre Sperre für algerischen Judoka

TOKIO: Der algerische Judoka Fethi Nourine ist wegen seines Rückzugs von den Olympischen Spielen in Tokio aus politischen Gründen vom Internationalen Judo-Verband IJF für zehn Jahre von Wettkämpfen ausgeschlossen worden. Auch Nourines Trainer Amar Benikhlef erhielt am Montag eine zehnjährige Sperre. Nourine hatte bei den Spielen in Tokio einen möglichen Kampf gegen einen Israeli verweigert und auf eine Olympia-Teilnahme verzichtet.

Matthäus: Für RB Leipzig ist nach drei Niederlagen «der Titel futsch»

BERLIN: Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist RB Leipzig schon nach dem vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga raus aus dem Titelkampf. Um die Meisterschaft spielen die Sachsen «seit Samstagabend nicht mehr mit. Obwohl man es dort ungern hört: Es war ein katastrophaler Saisonstart von Jesse Marsch und seiner Mannschaft. Vier Spiele, drei Niederlagen, ein Sieg», schreibt Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. Das sei viel zu wenig für die Ziele und Ansprüche des deutschen Vizemeisters. Der Kader, in den viel investiert wurde, müsse mit dieser Qualität und Gehaltsstruktur dennoch «unter die ersten Vier. Der Titel ist futsch, aber ein Champions-League-Platz muss drin sein», so Matthäus.

Ex-Hoffenheimer Demba Ba beendet Fußball-Karriere

BERLIN: Der senegalesische Stürmer Demba Ba (36) beendet seine Karriere. Das teilte er am Montag auf Twitter mit. «Mit einem von Dankbarkeit erfüllten Herzen gebe ich das Ende meiner Karriere bekannt. Was für eine wunderbare Reise das war. Neben all dem Schweiß und den Tränen, die ich vergossen habe, hat der Fußball mir so viele schöne Gefühle beschert», schrieb Ba.

FC St. Pauli: 15.000 Fans und 2G-Regel beim nächsten Heimspiel

HAMBURG: Der FC St. Pauli wird sein nächstes Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga vor 15.000 Fans bestreiten dürfen. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt werde nach Abstimmung mit den Hamburger Behörden dazu die 2G-Regel eingeführt, teilte der Verein am Montag mit. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und nachweislich Genesene ins Millerntor-Stadion dürfen. Eine Lösung für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, wurde mit den Behörden nicht gefunden.

Turn- und Gymnastik-WM in Japan im Oktober vor Zuschauern

TOKIO: Bei den im Oktober im japanischen Kitakyushu geplanten Weltmeisterschaften im Turnen und der Rhythmischen Sportgymnastik werden einheimische Zuschauer an den Austragungsorten zulassen. Das beschlossen die die Organisatoren am Montag. Die Turn-WM werden im Kitakyushu General Gymnasium ausgetragen, gefolgt von den WM in der Rhythmischen Sportgymnastik vom 27. bis 31. Oktober im Nebengebäude des West Japan Exhibition Center in derselben Stadt.

Ex-Nationalspieler Kroos sieht «Sensationsgeilheit» in Medien

MADRID: Ex-Nationalspieler Toni Kroos sieht die Entwicklung in der Berichterstattung über den Profifußball kritisch. «Die mediale Aufmerksamkeit des Profifußballs wird immer extremer - und das meine ich in der Tat eher negativ», sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid im Interview mit dem Portal «t-online.de». «Also die Berichterstattung über den Sport, aber auch über Geschichten drumherum. Kleine Dinge werden viel zu häufig zu groß gemacht.» Der 31 Jahre Ex-Weltmeister, der seine Nationalmannschaftskarriere nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM in diesem Sommer beendet hatte, beklagt eine «große Sensationsgeilheit».

«Ein Highlight»: Wolfsburg freut sich auf Champions-League-Comeback

LILLE: Mehr als fünf Jahre nach dem Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid freuen sich Spieler und Trainer des VfL Wolfsburg über die Rückkehr ihres Clubs in die Fußball-Champions-League. «Es steht ein schönes Spiel an. Etwas, wofür wir im letzten Jahr sehr hart gearbeitet haben. Champions-League-Spiele sind ein Highlight», sagte Kapitän Koen Casteels am Montagabend vor dem ersten Gruppenspiel beim französischen Meister OSC Lille (Dienstag, 21.00 Uhr/DAZN). «Ich bin jetzt mit 29 Jahren in einer Phase meiner Karriere, in der Champions-League- oder Länderspiele auch eine Belohnung dafür sind, dass ich immer hart gearbeitet habe.»