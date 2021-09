Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Regenbogen-T-Shirt in Ungarn: Vettel verteidigt seine Aktion

LONDON: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat seine Aktion verteidigt, vor dem Großen Preis von Ungarn Anfang August ein T-Shirt in Regenbogenfarben mit der Aufschrift «Same Love» getragen zu haben. «Ich denke, es gibt Themen, da kann man sich nicht wegducken oder sagen: Das gehört hier nicht hin. Lasst uns nicht darüber sprechen. Manche Themen sind so groß, dass sie buchstäblich überall hin gehören, und jeder muss sich dessen bewusst sein», sagte Vettel dem Sender BBC.

Abseits der Strecke hatte der 34-Jährige eine Verwarnung für die Aktion kassiert. Vettel bleibt aber bei seinem Standpunkt: «Sprechen wir über Politik, wenn wir über Menschenrechte reden? Ich denke nicht so.» Titelverteidiger Lewis Hamilton hatte Vettel für das Tragen des Shirts gelobt. «Toll, das zu sehen», schrieb der Brite auf Instagram, «Seb unterstützt die LGBTQ+-Community. Liebe gewinnt immer.» Die englische Abkürzung LGBTQI+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen.

Er habe sich gewundert, dass es eine so große Sache sei, sagte Vettel nun. «Idealerweise würde es keine Reaktion geben, weil es einfach normal ist.»

Formel-1-Team Alpha Tauri hält Fahrerduo Gasly und Tsunoda

MONZA: Pierre Gasly und Yuki Tsunoda bilden auch in der kommenden Saison das Fahrerduo beim Formel-1-Team Alpha Tauri. Diese Entscheidung gab der Rennstall am Dienstag vor dem Großen Preis von Italien bekannt. Der Franzose Gasly hatte das Rennen in Monza im vergangenen Jahr sensationell gewonnen und soll Alpha Tauri nun auch in die neue Saison führen, in der eine umfassende Regelreform ansteht. Der 25-Jährige fährt seit 2017 in der Formel 1 und ist derzeit WM-Achter. Der Japaner Tsunoda (21) bestreitet seine Debütsaison, er liegt in der Gesamtwertung auf Rang 13.

Nach der Fahrer-Entscheidung bei Alpha Tauri, dem Schwesterteam von Red Bull, sind nur noch wenige Cockpits für das kommende Jahr offen. George Russell dürfte von Williams zu Mercedes wechseln und dort die Nachfolge von Valtteri Bottas antreten, der bei Alfa Romeo Kimi Räikkönen ersetzt. Offen ist noch, ob Antonio Giovinazzi bei Alfa weiterfahren darf. Bei Haas ist noch nicht verkündet, ob Mick Schumacher und Nikita Masepin nach ihren jüngsten Differenzen auch 2022 die Fahrerpaarung bilden. Auch Aston Martin hat Sebastian Vettel für das nächste Jahr noch nicht offiziell bestätigt.

IPC will neue Sportarten auf eigene Initiative in Paralympics holen

TOKIO: Das Internationale Paralympics Komitee will nach Aussage seines Präsidenten Andrew Parsons für die Paralympics 2028 in Los Angeles neue Sportarten auf eigene Initiative integrieren. Man werde die Art, wie man an neue Sportarten herangehe, für die Spiele in Los Angeles 2028 ändern, sagte der Brasilianer im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Dienstag). «Wir gehen gezielt auf Sportarten zu», erläuterte er.

Bislang können sich die internationalen Sportverbände um eine Aufnahme ins Paralympics-Programm bewerben. Neue Sportarten müssten globale Sportarten sein. Sie dürften nicht nur in fünf, sechs oder zehn Staaten der Welt existieren, sagte Parsons. «Zielgerichteteres Herangehen bedeutet in dem Fall, dass wir uns fragen: Können wir uns erlauben, eine dieser neuen Sportarten zu integrieren, auch wenn nicht alle Kriterien erfüllt werden?», erklärte der IPC-Chef.

Ob nach dem Erfolg von Skaten oder BMX-Freestyle bei den Olympischen Spielen in Tokio künftig auch das in einem Skatepark ausgetragene Rollstuhl-Cross (WCMX) Paralympics-Sportart wird, ließ Parsons offen. «Vom Erfolg der neuen Sportarten bei Olympia müssen wir lernen», sagte er. Er werde keinen konkreten Sport benennen, denn dann hieße es, dass das IPC diese Disziplin für die Spiele in Los Angeles bevorzuge. «Wir sind vor allem für Sportarten offen, die die Jugend erreichen», betonte Parsons.

Bei den am Sonntag in Tokio beendeten Paralympics waren Medaillen in 22 Sportarten vergeben worden. Laut einem Vertrag des IPC mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) dürfen 23 Sportarten ausgetragen werden.

Zverev nach Sieg gegen Sinner im Tennis-Viertelfinale der US Open

NEW YORK: Mit einem Sieg gegen den Südtiroler Jannik Sinner hat Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev das Viertelfinale der US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger entschied am Montag sein Achtelfinale gegen den vier Jahre jüngeren Italiener mit 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) für sich. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der Weltranglisten-Vierte nun auf Lloyd Harris aus Südafrika. Für Zverev war es nach der Goldmedaille von Tokio und dem Titelgewinn in Cincinnati der 15. Erfolg nacheinander. Nach 2:25 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball gegen die Nummer 16 der Weltrangliste.

Ab kommender Woche: UEFA lässt im Europapokal wieder Gästefans zu

NYON: Die Europäische Fußball-Union will bei den Spielen im Europapokal ab kommender Woche wieder Gästefans zulassen. Darüber habe die UEFA bei einem Workshop mit allen beteiligten Clubs für die Champions League informiert, teilte Bundesligist Borussia Dortmund am Montag mit. Demnach soll in der Königsklasse für Gästefans ein Kontingent über fünf Prozent der Stadionauslastung erlaubt sein. Am Abend bestätigte die UEFA die Änderungen im «Rückkehr zum Spiel Protokoll». Der Ausschluss von Gästefans bei UEFA-Wettbewerben sei nicht verlängert worden, teilte der Verband mit. Der Verband verwies allerdings darauf, dass alle Lockerungen unter Vorbehalt der örtlichen Corona-Schutzmaßnahmen greifen.

Brasilianische Fußball-Legende Pelé: Tumor am Darm entfernt

SÃO PAULO: Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist ein Tumor am Darm entfernt worden. «Am Samstag wurde ich operiert, um eine verdächtige Läsion in meinem rechten Dickdarm zu entfernen. Der Tumor wurde bei den Tests festgestellt, die ich vergangene Woche erwähnt habe», hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés am Montag (Ortszeit). Vergangene Woche war der 80-Jährige in ein Krankenhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo gebracht worden. Ernsthafte gesundheitliche Probleme wurden da in einem Tweet aber zurückgewiesen. Er sei wegen Routineuntersuchungen, die er wegen der Corona-Pandemie vorher nicht habe machen können, im Hospital.

Tennis-Olympiasiegerin Bencic bei US Open im Viertelfinale

NEW YORK: Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic steht bei den US Open im Viertelfinale. Die 24 Jahre alte Schweizerin setzte sich beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison gegen die frühere French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek aus Polen nach einem packenden Tiebreak des ersten Satzes mit 7:6 (14:12), 6:3 durch. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Bencic nun auf die 18 Jahre alte Emma Raducanu aus Großbritannien. Die Qualifikantin gewann gegen Shelby Rogers aus den USA 6:2, 6:1. Rogers hatte zuvor die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien bezwungen.

Erste EM-Niederlage für deutsche Volleyballer

TALLINN: Ohne ihren Starspieler Georg Grozer haben die deutschen Volleyballer bei den Europameisterschaften ihre erste Niederlage kassiert. Beim 1:3 (29:31, 25:15, 22:25, 22:25) gegen Olympiasieger Frankreich leistete die zweite Garde des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Montagabend im estnischen Tallinn zwar erheblichen Widerstand und dominierte den Goldmedaillengewinner von Tokio im zweiten Durchgang mit druckvollen Aufschlägen und starker Blockarbeit fast nach Belieben. Am Ende setzte sich aber die größere Routine des Gegners durch. Nächster Gegner ist an diesem Dienstag Lettland.

Franck Ribéry wechselt nach Salerno

SALERNO: Der französische Offensivspieler Franck Ribéry wechselt zum italienischen Erstliga-Neuling US Salernitana aus Salerno. Das gab der Verein am Montag bekannt. Danach unterschrieb der 38 Jahre alte Ex-Spieler des FC Bayern München einen Einjahresvertrag, der sich unter bestimmten sportlichen Bedingungen automatisch verlängert. Der Franzose hatte zuletzt zwei Jahre bei AC Florenz gespielt. Sein Vertrag mit dem Serie-A-Club wurde nicht verlängert.

Wegen Corona: Litauen auch gegen Italien ohne Trainer Ivanauskas

VILNIUS: Litauens Fußball-Nationalmannschaft muss auch im WM-Qualifikationsspiel gegen Italien auf Trainer Valdas Ivanauskas verzichten. Der 55 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi des Hamburger SV ist nach Angaben des litauischen Fußball-Verbandes Anfang September positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beim Gastspiel in Rom bei Europameister Italien wird daher am Mittwoch erneut Ivanauskas' Assistent Tomas Razanauskas an der Seitenlinie stehen - wie schon bei der 1:4-Heimpleite der Litauer gegen Nordirland und dem 0:1 in Bulgarien.