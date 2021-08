Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 31.08.21 | Überblick

Andrea Petkovic, Kohlschreiber und Gojowczyk bei US Open weiter

NEW YORK: Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic steht bei den US Open in Runde zwei. Die 33 Jahre alte Darmstädterin gewann am Montag gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien 6:2, 7:6 (7:3). Bei dem Grand-Slam-Turnier in New York bekommt es Petkovic nun mit der an Position neun eingestuften Spanierin Garbiñe Muguruza zu tun. Zuvor hatten Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk Runde eins gemeistert. Der Augsburger Kohlschreiber profitierte im Duell mit dem Kroaten Marin Cilic beim Stand von 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, 2:0 von dessen der verletzungsbedingter Aufgabe. Der Münchner Gojowczyk bezwang den Franzosen Ugo Humbert mit 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4.

«L'Équipe»: Mbappé bleibt diese Saison wohl doch in Paris

PARIS: Der von Real Madrid umworbene französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé bleibt möglicherweise doch bei Paris Saint-Germain. Die Verhandlungen seien am frühen Montagabend unterbrochen worden, berichtete die Sportzeitung «L'Équipe». Real Madrid wolle nicht weiterverhandeln. Wenn sich daran nichts mehr ändere, bliebe der 22-Jährige bis zum Ende dieser Saison in Paris. Die Transferperiode im Fußball endet an diesem Dienstag. Real hatte Medienberichten zufolge angeblich mehr als 180 Millionen Euro geboten.

Kommentatorin Neumann würdigt verstorbenen ZDF-Sportchef Poschmann

MAINZ: Kommentatorin Claudia Neumann hat den verstorbenen ehemaligen ZDF-Sportchef Wolf-Dieter Poschmann als einen Großen des Sportjournalismus gewürdigt.

«Er war ein herausragender Journalist und fantastischer Kommentator. Mit ihm konnte man wunderbar über Themen diskutieren, denn er war streitbar - im positivsten Sinne», sagte die 57-Jährige dem Nachrichtenportal «t-online». Poschmann habe nach ihrer Meinung in seiner Zeit definitiv zu den Besten seines Fachs gehört. «Mit ihm geht ein Großer des Sportjournalismus», sagte die Sportreporterin. Er sei der Mann gewesen, der sie zum ZDF geholt habe. Poschmann war am vergangenen Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben.

Österreicher Friedl bleibt bei Werder Bremen

BREMEN: Abwehrspieler Marco Friedl bleibt auch nach dem Ende der Transferperiode beim SV Werder Bremen. «Es gab am Samstagnachmittag ein verbessertes Angebot eines Bundesligisten für Marco. Das Angebot hat aber unseren Rahmenbedingungen nicht entsprochen, so dass Marco auch über das Ende des Transferfensters hinaus bei uns bleiben wird», sagte Geschäftsführer Frank Baumann laut einer Vereinsmitteilung vom Montagabend.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Kroaten Kristijan Jakic

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen Tag vor Ende der Transferperiode den Kroaten Kristijan Jakic verpflichtet. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, wird der defensive Mittelfeldspieler bis 2022 von Dinamo Zagreb ausgeliehen. Die Hessen sicherten sich zudem eine Kaufoption. Der 24-Jährige werde die Nummer 6 tragen.

Brasilien startet ohne England-Profis in Vorbereitung auf WM-Quali

SÃO PAULO: Nach der Weigerung der Premier League-Clubs, Spieler in Länder auf der Roten Corona-Liste der britischen Regierung abzustellen, hat Brasilien die Vorbereitung auf die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation in Südamerika ohne die Profis von der Insel begonnen. Dies geht aus einer Mitteilung des Brasilianischen Fußballverbandes (CBF) am Montag hervor. Demnach waren vor dem Trainingsauftakt der Seleção im Trainingszentrum des SC Corinthians 21 Spieler in São Paulo angekommen - unter ihnen die Spanien-Profis Casemiro, Eder Militão und Vinicius Jr. von Real Madrid sowie der Ex-Herthaner Matheus Cunha (Atlético Madrid).

Union schlägt zu: Möhwald von Werder, dazu Ex-Schalker Oczipka

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat in der Schlussphase der Transferperiode gleich zweimal zugeschlagen. Binnen kurzer Zeit gab der Europapokal-Teilnehmer am Montagabend die Verpflichtung von zwei neuen Spielern bekannt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Kevin Möhwald kommt vom Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen zum Fußball-Erstligisten aus dem Stadtteil Köpenick. Zudem steht Trainer Urs Fischer ab sofort der 32 Jahre alte Abwehrspieler Bastian Oczipka zur Verfügung, dessen Vertrag beim ebenfalls abgestiegenen FC Schalke 04 ausgelaufen war. Indes wurde Angreifer Marcus Ingvartsen auf dessen Bitte hin an den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 ausgeliehen.

Wolfsburg lange ohne Mittelfeldspieler Schlager - auch Mbabu fehlt

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg muss lange auf seinen Mittelfeldspieler Xaver Schlager verzichten. Der Österreicher zog sich beim 1:0-Sieg der Niedersachsen gegen RB Leipzig am Sonntag eine «schwerwiegende Knieverletzung» zu, wie der Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte. Er soll an diesem Dienstag operiert werden. In den kommenden Tagen steht auch Außenverteidiger Kevin Mbabu dem VfL wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Zwei Spieler, die zuletzt in der in diesem Sommer abgemeldeten U23 zum Einsatz gekommen waren, verlassen den VfL. Abwehrspieler Marcel Beifus wechselt zum FC St. Pauli. Der Vertrag mit Mittelfeldakteur Dominik Marx wurde aufgelöst.

Schalke verleiht Kabak an Norwich City - Kaufoption vereinbart

GELSENKIRCHEN: Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 gibt Abwehrspieler Ozan Kabak an den englischen Premier-League-Club Norwich City ab. Der 21 Jahre alte türkische Nationalspieler wechsele auf Leihbasis für diese Saison zum Team von Trainer Daniel Farke, teilte der Revierverein am Montagabend mit. Zudem sei eine Kaufoption vereinbart worden, die unter bestimmten Bedingungen zu einer Kaufpflicht werde. Kabak war in der ersten Jahreshälfte an den FC Liverpool verliehen worden.

Alaphilippe-Radteam holt Ruder-Silbermedaillen-Gewinner Osborne

BERLIN: Einen Monat nach seiner Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio bekommt Ruderer Jason Osborne die Chance, sich bei dem Weltklasse-Radteam Deceuninck-Quick Step zu beweisen. Wie der belgische Rennstall von Weltmeister Julian Alaphilippe am Montag mitteilte, wird der 27 Jahre alte Osborne bis Saisonende einige Rennen für die Equipe als ein sogenannter Stagiaire bestreiten. Der in Mainz lebende Osborne hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio mit seinem Krefelder Teamkollegen Jonathan Rommelmann Silber im Leichtgewichts-Doppelzweier gewonnen.