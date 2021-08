Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.21 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

Berichte: Formel 1 vor Premieren-Rennen in Katar

DOHA: Katar könnte noch in diesem Jahr erstmals Gastgeber eines Formel-1-Rennens werden. Wie mehrere Fachmedien berichten, soll der Losail International Circuit nördlich von Doha für den wegen der Corona-Pandemie abgesagten Grand Prix von Australien einspringen. Dieses Rennen war ursprünglich für den 21. November geplant, kann wegen der strengen Einreise- und Quarantänebestimmungen aber das zweite Jahr nacheinander nicht stattfinden. Die Formel 1 will in den kommenden Wochen einen überarbeiteten Rennkalender veröffentlichten, der durch eine Reihe von Absagen notwendig geworden ist. Eine offizielle Bestätigung für die Katar-Premiere gibt es bislang nicht.

Erst in den Vorwoche wurde der Große Preis von Japan im Oktober abgesagt, auch in Kanada und Singapur wird nicht gefahren. Zweifel halten sich zudem, ob Rennen in Brasilien und Mexiko durchgeführt werden können, auch die Lage in der Türkei ist schwierig.

Möglich scheint nun, dass die Formel-1-Saison mit einem Dreierpack in der Wüste endet. Schon jetzt sind die beiden letzten Saisonläufe in Saudi-Arabien (5. Dezember) und Abu Dhabi (12. Dezember) vorgesehen. Ein weiteres Rennen eine Woche früher im umstrittenen Katar wäre zumindest logistisch eine sinnvolle Wahl. Aufgrund von vielen Menschenrechtsverletzungen steht das Land, das im kommenden Jahr die Fußball-WM ausrichten soll, stark in der Kritik.

Die Formel 1 ist weiterhin gewillt, den Rekordkalender mit 23 Stopps durchzuziehen. Da so spät im Jahr Rennen in Europa nicht mehr möglich sind, fehlt es an Alternativen. Deswegen scheint zusätzlich auch ein weiteres Rennen im ebenfalls umstrittenen Bahrain möglich.

IOC-Präsident zu Paralymics-Eröffnungsfeier wieder in Tokio

TOKIO: Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, ist zur Eröffnungsfeier der Paralympics nach Tokio zurückgekehrt. Der 67-Jährige traf einen Tag vor der am Dienstagabend (Ortszeit) geplanten Eröffnungszeremonie in der japanischen Hauptstadt ein, wie die Organisatoren mitteilten. Bach hatte sich zuvor zu den Olympischen Spielen in Tokio aufgehalten. Er hatte kurz vor seiner Abreise für Kritik gesorgt, als er nach den Spielen auf Tokios Luxuseinkaufsmeile Ginza gesehen wurde. In Tokio herrscht der Corona-Notstand und die Bürger sind angehalten, zu Hause zu bleiben.

Bei seiner erneuten Einreise zur Eröffnung der Paralympics brauchte er laut japanischen Medien nicht in die Quarantäne. Für ihn habe die Regierung eine Ausnahme gemacht, unter der Bedingung, dass sich Bach nur an bestimmten Orten wie der Eröffnungsfeier im Olympiastadion und seinem Hotel aufhält, hieß es in japanischen Fernsehberichten.

Zweiter Sieg im zweiten WM-Spiel für deutsche Eishockey-Frauen

CALGARY: Die deutschen Eishockey-Frauen haben auf dem angestrebten Weg ins WM-Viertelfinale auch ihr zweites Vorrundenspiel für sich entschieden. Im kanadischen Calgary setzte sich die Auswahl am Montag mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) gegen Dänemark durch. Zwei Tage nach dem Auftaktsieg gegen Ungarn brachte Julia Zorn die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Führung. Jule Schiefer und Theresa Wagner und sicherten mit ihrten Toren die wichtigen Punkte. Die besten drei Teams der Vorrundengruppe B ziehen in die K.o.-Runde ein. Weitere Gruppengegner sind Tschechien und Japan.

Kölns Trainer Baumgart: Pfiffe gegen Leroy Sané beschämend

BERLIN: Trainer Steffen Baumgart ist hart mit den Fans des FC Bayern München ins Gericht gegangen, die Nationalspieler Leroy Sané beim 3:2-Erfolg des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln ausgepfiffen haben. Er finde es beschämend, dass überhaupt gepfiffen werde, sagte der Coach des Kölner Fußball-Bundesligisten am Montag im Interview der «ran Bundesliga Webshow». «Mich stören einfach die Jungs, die da draußen pfeifen und wenn man sich die anguckt, dann können die nicht mal drei Meter geradeaus laufen», sagte Baumgart. Sané war am Sonntagabend beim Heimspiel der Bayern von den eigenen Anhängern ausgepfiffen und zur zweiten Halbzeit durch Jamal Musiala ersetzt worden.

Fürth: Nur wenig mehr Zuschauer gegen Wolfsburg

FÜRTH: Obwohl in Bayern künftig theoretisch 50 Prozent Auslastungen von Fußball-Stadien möglich sind, werden beim nächsten Heimspiel der SpVgg Greuther Fürth am 11. September gegen den VfL Wolfsburg nur wenige Plätze mehr als in der Auftaktpartie gegen Arminia Bielefeld (1:1) zur Verfügung stehen. Wie der Verein am Montag mitteilte, werde für dieses Spiel die maximale Zuschauerzahl nur leicht von 5890 auf 6700 erhöht. «Das entspricht 36 Prozent unserer Gesamtkapazität», erklärte Fürths Geschäftsführer Holger Schwiewagner.

Amtlich: Hertha BSC holt Hoffenheimer Ishak Belfodil

BERLIN: Hertha BSC hat auf den Fehlstart in der Fußball-Bundesliga reagiert und einen Stürmer verpflichtet. Am Montagabend gaben die Hauptstädter den Wechsel von Ishak Belfodil vom Ligarivalen TSG 1899 Hoffenheim nach Berlin bekannt. Belfodil unterschrieb einen Jahresvertrag. Der 29-Jährige ist sofort einsetzbar. Über die Höhe der Ablöse wurden keine Angaben gemacht.

Ex-Bayern-Profi Shaqiri wechselt aus Liverpool nach Lyon

LIVERPOOL/LYON: Der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri verlässt den FC Liverpool und wechselt in die französische Fußball-Liga. Wie der englische Club von Trainer Jürgen Klopp und Olympique Lyon am Montag bekanntgaben, unterschrieb der Schweizer Nationalspieler einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 beim Meisterschaftsvierten des Vorjahres. Die Ablösesumme beträgt nach Angaben von Olympique Lyon sechs Millionen Euro plus maximal fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. Der 29-jährige Shaqiri hatte sowohl mit dem FC Bayern München 2013 als auch mit Liverpool 2019 die Champions League gewonnen.

Nach Olympiasieg: Weitspringerin Mihambo ändert Trainingspläne

OFTERSHEIM: Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat ihre Trainingspläne nach dem Triumph in Tokio neu überdacht und die für Herbst angedachte Reise zu Leichtathletik-Legende Carl Lewis in die USA noch einmal aufgeschoben. Stattdessen will sie die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Uli Knapp, der die 27-Jährige auch auf die Spiele in Japan vorbereitet hatte, intensivieren. «Die Lage ist immer noch schwierig, eine Einreise momentan gar nicht möglich», sagte Mihambo bei einem Empfang durch ihren Heimatverein TSV Oftersheim am Montag über den ursprünglich schon für Sommer 2020 geplanten Trip zum neunmaligen Olympiasieger Lewis nach Houston.