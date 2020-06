Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Formel 1 startet im Not-Gang - Europa-Kalender ohne Deutschland

BERLIN: Die Formel 1 wird mit fast viermonatiger Verspätung auf dem Red Bull Ring in Österreich in die Corona-Saison 2020 einsteigen. Die Motorsport-Königsklasse veröffentlichte am Dienstag den Notkalender für acht Rennen in Europa bis Anfang September, nachdem die Pandemie für einen Zwangsstillstand gesorgt hatte und die ersten zehn Rennen abgesagt oder verschoben worden waren. Der Hockenheimring taucht in dem Plan nicht auf. Los geht es am 5. und 12. Juli in Spielberg mit einem Doppel-Auftakt - Zuschauer werden nicht erlaubt sein.

Ohne Publikum: Handball-Meister THW Kiel wird geehrt

KIEL: Der deutsche Handball-Meister THW Kiel wird am Donnerstag offiziell geehrt. Wegen der Corona-Pandemie wird die Mannschaft um Trainer Filip Jicha ohne Publikum in ihrer heimischen Sparkassen Arena im Beisein von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ausgezeichnet. Wegen der Corona-Krise hatte die große Mehrheit der 36 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga am 21. April beschlossen, die Saison abzubrechen. Der Tabellenführer THW Kiel wurde nach 26 Spieltagen zum Meister erklärt.

Bierhoff schlägt Nations League als Mini-Turnier vor

Berlin (dpa) - Oliver Bierhoff hat vorgeschlagen, die im Herbst anstehende Nations League nicht mit Hin- und Rückspielen, sondern als eine Veranstaltung an einem neutralen Ort auszutragen. «Das wäre eine Alternative. Eine Art Mini-Turnier könnte eine Idee sein», sagte der DFB-Direktor dem «Kicker» (Dienstag). Da im Herbst wohl noch nicht mit Zuschauern gespielt werden könne, sei «bei den Nationalverbänden die Bereitschaft vielleicht größer, an einem neutralen Ort zu spielen. Man würde unnötige Reisen verhindern und könnte die Spieler ... besser kontrollieren.» Deutsche Gruppengegner in der Liga A sind die Ukraine, Spanien und die Schweiz. Der DFB würde laut Bierhoff als Ausrichter eines solchen Turniers zur Verfügung stehen.

McKennie im US-Magazin «Forbes»: Bereit, die Konsequenzen zu tragen

GELSENKIRCHEN: Weston McKennie will seinen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt fortführen. In einem Interview des US-Magazin «Forbes» kündigte der 21 Jahre alte Fußball-Profi des Bundesligisten FC Schalke 04 ein Video an, das er wahrscheinlich an diesem Dienstag über die sozialen Netzwerke verbreiten will. Darin soll brutales Vorgehen gegen Schwarze zu sehen sein. Darüber hinaus schilderte der US-Nationalspieler, dass er bei einem Pokalspiel bei einem unterklassigen Verein selbst Rassismus erlebt habe. Dort habe ihn ein Heimfan einen «Affen» genannt und mit Affenlauten und -Gesten verunglimpft und provoziert.

Keine Spiele im Bernabéu: Real beendet Saison in Ersatzstadion

MADRID: Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid wird nach dem Ende der Corona-Zwangspause die verbliebenen Spiele der Saison nicht im Bernabéu-Stadion bestreiten. Das habe Vereinspräsident Florentino Pérez in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder mitgeteilt, berichteten spanische Medien. Stattdessen sollen die verbleibenden Partien der Meisterschaft im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stéfano in Valdebebas außerhalb von Madrid gespielt werden. Grund sind einerseits laufende Umbauarbeiten im Bernabéu und andererseits die Tatsache, dass die Spiele wegen Corona ohnehin in Geisterstadien ohne Zuschauer stattfinden werden. La Liga kehrt am 11. Juni mit dem Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla zurück.

DOSB-Chef Hörmann: «Augenmaß» von Verbänden bei Rassismus-Protesten

BERLIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat Sportler in ihren Bekundungen gegen Rassismus unterstützt und fordert «Augenmaß» von Verbänden in der Bewertung von Protesten. «Es ist hoch erfreulich, wenn Sportlerinnen und Sportler ihrer Vorbildrolle, die immer wieder eingefordert wird, gerecht werden und in einer solch völlig inakzeptablen Entwicklung ihre Stimme erheben», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbunds am Dienstagmorgen im ZDF-«Morgenmagazin». Am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga hatten mehrere Profis durch verschiedene Aktionen und Gesten auf dem Rasen gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA protestiert.

Bierhoff: Kein Müller-Comeback - Löw vertraut «jungen Spielern»

BERLIN: Thomas Müller hätte sich trotz seiner starken Saison beim FC Bayern München nach Aussage von DFB-Direktor Oliver Bierhoff keine Hoffnungen auf eine Nominierung für die Fußball-EM machen dürfen. «Ich freue mich sehr für Thomas, wie er gerade aufspielt. Aber Jogi hat seine Entscheidung sehr deutlich gemacht, dass er den Spielern, die zuletzt dabei waren und bei uns überzeugt haben, die Stange hält», sagte Bierhoff im «Kicker» über die Überlegungen von Bundestrainer Joachim Löw. Wegen der Coronavirus-Krise war die in zwölf Ländern geplante EM um ein Jahr auf 2021 verlegt worden.

Peiffer: Biathlon-Geisterrennen in Oberhof und Ruhpolding schwierig

OBERHOF: Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer (33) kann sich die Durchführung der deutschen Weltcups während der Corona-Krise im kommenden Winter ohne Zuschauer nur sehr schwer vorstellen. «In Ruhpolding und Oberhof ist das für den Veranstalter der Bankrott, denn sie partizipieren nicht an den TV-Geldern. Die Veranstalter brauchen die Ticketverkäufe, sonst können sie das gar nicht stemmen. Das ist schwierig», sagte Peiffer der Deutschen Presse-Agentur: «Zu Oberhof und Ruhpolding gehören die Fans und die Atmosphäre dazu, das macht auch den Reiz der beiden Orte aus.»