Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.08.21 | Überblick

Deutsche Wintersport-Stars: Keine Angst vor Olympia-Quarantäne

PEKING: Die deutschen Wintersport-Stars haben ein halbes Jahr vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking keine Angst, in eine ähnliche Situation zu geraten wie Radprofi Simon Geschke bei den Sommerspielen in Tokio. Biathletin Denise Herrmann sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Bock hat keiner auf Quarantäne, das ist klar. Aber das wäre niemals ein Grund zu sagen, ich fahre da nicht hin. Es wird ja sicher alles versucht, dort sichere Bedingungen herzustellen.» Man werde über die Umstände entsprechend aufgeklärt, diese Situationen seien «nichts Neues mehr», sagte die 32-Jährige.

Geschke war in der japanischen Metropole positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte einige Tage in Quarantäne verbringen müssen. Erst nach über einer Woche durfte er zurück in die Heimat reisen. Auch Skispringerin Katharina Althaus (25) nimmt die Situation vor dem Saisonhöhepunkt in China relativ gelassen. «Wenn ich Angst vor der Quarantäne hätte, dürfte ich auch zu keinem anderen Weltcup-Springen mehr», sagte Althaus. Die Winterspiele von Peking sind von 4. bis 20. Februar 2022 angesetzt.

Hoffenheim, Gladbach, Ingolstadt und Karlsruhe im Pokal weiter

BERLIN: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich mit viel Mühe und erst in der Verlängerung in die zweite Runde des DFB-Pokals gekämpft. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich am Montagabend beim Drittligisten FC Viktoria Köln nach 120 Minuten mit 3:2 (1:1, 1:1) durch. Borussia Mönchengladbach kam durch ein 1:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserlautern weiter. Der FC Ingolstadt entschied das Zweitliga-Duell mit Erzgebirge Aue 2:1 (1:0) für sich. Der Karlsruher SC hatte beim 4:1 (1:0) beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte keine Probleme.

Preußen Münster legt Einspruch gegen Pokal-Niederlage ein

MÜNSTER: Nach dem Wechselfehler des VfL Wolfsburg hat Fußball-Regionalligist SC Preußen Münster wie erwartet Einspruch gegen die Wertung des DFB-Pokalspiels vom Sonntag eingelegt. Das teilte der Club am Montag nach ausführlichen Beratungen mit. Dem Champions-League-Teilnehmer aus Wolfsburg droht nun trotz des 3:1-Siegs nach Verlängerung das nachträgliche Aus am Grünen Tisch. VfL-Coach Mark van Bommel hatte insgesamt sechs Spieler eingewechselt. Das ist anders als bei der Europameisterschaft oder den Olympischen Spielen aber auch bei DFB-Pokalspielen mit Verlängerung nicht erlaubt. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird den VfL nun zu einer Stellungnahme auffordern.

Weggang fix: Sargent wechselt von Bremen zu Norwich City

BREMEN: Der Wechsel von Fußballprofi Josh Sargent zu Norwich City ist perfekt. Zweitligist SV Werder Bremen gab die Einigung mit dem Aufsteiger in die Premier League am Montagabend auf seiner Homepage bekannt. Der 21 Jahre alte Amerikaner war Anfang 2018 zum damaligen Fußball-Bundesligisten gekommen und absolvierte für die Profis 83 Pflichtspiele (15 Tore). Es sei für Werder «ärgerlich» gewesen, dass Sargent sich entschieden hatte, beim 0:2 im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück nicht zu spielen, «weil anderes vereinbart war», sagte Werders Fußball-Geschäftsführer Frank Baumann.

Schiedsrichterin Steinhaus-Webb verlässt den DFB Richtung England

FRANKFURT/MAIN: Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb verlässt den Deutschen Fußball-Bund und wird künftig in England arbeiten. Das teilte der DFB am Montag in Frankfurt/Main mit. Demnach wird die 42-Jährige auch nicht mehr als Video-Assistentin in Deutschland zum Einsatz kommen. In der Heimat ihres Mannes Howard Webb wird sie künftig bei der Schiedsrichtervereinigung PGMOL einen speziellen Aufgabenbereich übernehmen. Steinhaus-Webb leitete von 2017 bis 2020 als erste Frau 23 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse. Im Herbst 2020 beendete sie ihre nationale und internationale Karriere.

Vettel-Team scheitert mit Neubetrachtung - «Enttäuschend»

BERLIN: Die Forderung nach einer Neubetrachtung des fehlenden Sprits im Wagen von Sebastian Vettel nach dessen aberkanntem zweiten Platz beim Großen Preis von Ungarn ist abgelehnt worden. Das teilte die Formel 1 nach einer Videokonferenz am Montag mit. Demnach konnte der Aston-Martin-Rennstall nicht die erforderlichen neuen «signifikanten Beweise» vorlegen, wie es in der Entscheidung hieß. Sie hätten den Beweis für relevant gehalten, betonte Teamchef Otmar Szafnauer in einer Stellungnahme: «Das ist enttäuschend.» Durch Vettels nachträgliche Disqualifikation war Lewis Hamilton, der im Mercedes Dritter geworden war, auf Platz zwei vorgerückt.

Arminia Bielefeld verpflichtet Nürnberger Angreifer Hack

BIELEFELD: Armina Bielefeld hat Robin Hack verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der 22 Jahre alte Offensiv-Allrounder vom klassentieferen 1. FC Nürnberg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Über die Transfermodalitäten machte der Club keine Angaben. Nach Medienberichten beträgt die Ablöse für den U21-Nationalspieler rund 1,1 Million Euro plus möglicher Nachschlagszahlungen.

Nach ihrer Flucht: Sprinterin Timanowskaja versteigert Medaille

WARSCHAU: Wenige Tage nach ihrer Flucht nach Polen will die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja eine ihrer Medaillen versteigern. Nach der Präsidentenwahl vor einem Jahr in Belarus hätten viele Athleten gelitten, schrieb die 24-Jährige am Montag bei Instagram. Deshalb versteigere sie ihre Silbermedaille, die sie bei den Europaspielen 2019 in ihrer Heimat gewonnen habe. Damit wolle sie Sportler aus Belarus unterstützen, die Repressionen erlitten hätten, weil sie ihre Meinung vertreten hätten. Timanowskaja hält sich seit vergangenem Mittwoch in Polen auf, das ihr und ihrem Mann ein humanitäres Visum ausgestellt hatte.

Struff in Toronto schon raus - Niederlage gegen Italiener Fognini

TORONTO: Für Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist das ATP-Turnier in Toronto schon nach der ersten Runde vorbei. Der 31-Jährige aus Warstein verlor am Montagabend sein Auftaktmatch gegen den Italiener Fabio Fognini mit 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war Struff im Einzel und Doppel an der Seite von Einzel-Olympiasieger Alexander Zverev früh gescheitert.